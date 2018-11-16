Дебош в «Ярче»: Швыряли бананами и оскорбляли продавцов трое пьяниц в магазине Бердска
Сотрудники торгового зала вызвали полицейских и бойцов Росгвардии, чтобы утихомирить выпившую компанию. Суд выберет для нарушителей меру наказания. (ВИДЕО)
16.11.2018Автор: Марина ВолковаФото: Стоп-кадр с видео Даниила14 коммент.
Правонарушители сопротивлялись задержанию
«Водка, где водка?!» — искала на прилавках магазина горячительный напиток изрядно выпившая компания из двух женщин и мужчины. Веселое настроение разгулявшихся горожан, позволило им устроить дебош в одном из центральных магазинов Бердска вчера, 15 ноября. О драке в магазине «Ярче» на 16 квартале «Курьер. Среда. Бердск» сообщил очевидец происшествия Даниил, подтвердив информацию видеосъемкой.
-Пьяные? Это слабо сказано! Они были очень пьяные. Самой буйной оказалась одна из девушек — она-то и сопротивлялась задержанию, — прокомментировал происшествие Даниил.
По словам очевидца, компания оскорбляла персонал матом и кидала в них продукты. В ход пошли в том числе бананы. Сотрудники магазина не стали терпеть издевательств и вызвали на помощь полицию. Три машины с полицейскими и бойцами Росгвардии оперативно приехали на место происшествия. Однако разгоряченные алкоголем не могли понять, почему их задерживают? Беседа с правоохранителями сопровождалась смехом и шутками, что привлекло к событию покупателей, находившихся в зале. Продолжили выяснять обстоятельства инцидента полицейские с задержанными в отделе МВД Бердска.
Автор видео Даниил
-Подтверждаем, что вчера в магазин на улице Ленина зашли трое граждан в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью. Полиция задержала этих граждан. В их отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Сегодня состоится судебное заседание по факту правонарушения, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МВД РФ по Новосибирской области 16 ноября.
Стоит отметить, что правонарушения в бердских магазинах торговой сети «Ярче» регистрируют часто. Обычно посетители воруют продукты. А в октябре 2018 года пьяный горожанин разбил витрину магазина в микрорайоне Молодежном.
Веселье и смех сопровождало задержание трех пьяниц из магазина «Ярче»
Справка
Статья 20.1 Кодекса об административном правонарушении.
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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Потом эта пьяная удалено будет вопить, что её без разрешения «выложили» в сеть. Хорошо было бы создать » доску позора» здесь для таких с полными данными и фото.
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Раньше было такое. Пьянство высмеивалось
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Вот это настоящие женщины!!! И в огонь войдут и коня на скаку остановят. Уважуха.
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обыкновенное быдло
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Мордой в пол ласты к вверху…еще с этим г разговаривать
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Не совсем понятно, они продолжали пить в магазине?
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Какие удалено на видео,нет слов. Автору зачёт,пусть все посмотрят и может быть кому то это будет примером как не надо себя вести по скотски.
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«…Однако разгоряченные алкоголем не могли понять, почему их задерживают? Беседа с правоохранителями сопровождалась смехом и шутками….»
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А почему так наглеют? Потому, что в конце концов, им погрозят пальчиком и отпустят. У строгих правоохранителей не очень-то хихикали! Не до шуток было на лесоповале с двуручной пилой или в шахте с кайлом волю отрабатывать.
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«У строгих правоохранителей не очень-то хихикали! Не до шуток было на лесоповале с двуручной пилой или в шахте с кайлом волю отрабатывать.»
А вы свечку держали? Пока политические в СИБЛАГ по три нормы кайлом давали, паханы в законе на шконке чалились….Шконка – так на зоне называется любое спальное место или койка (неважно – с матрасом или без).
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Не сколько не защищаю это ****,наказать нужно обязательно и лучше трудотерапией.Но продавцы в основной массе хамы.Вместо того чтобы придя на работу одевали колпак простого сотрудника магазина и делали по инструкции свою работу,они даже разжигают огонь который можно потушить элементарной вежливостью не теряя свое лицо.Они на работе,это не их товар и магазин.
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я тоже раз видела, подвыпивших молодых людей, которые ругались с очередью и на продавцов с матами, и из за того что кто-то принес товар проверить по цене, не ошиблись ли.., причем в сторону покупателя. тоже в Ярче, продавцы слова плохого не сказали. За то у этих гонору, выше крыши… все обязаны им.. АЛКАШНЯ..
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продавец попросила подождать…
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Хосэнина Дебош и Хосе Аморалес!
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Зачем штрафовать,сейчас снегу много-пусть 15 суток снег чистят,повадно не будет,свободу им дали..хамло не допило видите ли..
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