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Дебош в «Ярче»: Швыряли бананами и оскорбляли продавцов трое пьяниц в магазине Бердска

Сотрудники торгового зала вызвали полицейских и бойцов Росгвардии, чтобы утихомирить выпившую компанию. Суд выберет для нарушителей меру наказания. (ВИДЕО)

16.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Стоп-кадр с видео Даниила 14 коммент.
 
Дебош в Ярче: Швыряли бананами и оскорбляли продавцов трое пьяниц в магазине Бердска

Правонарушители сопротивлялись задержанию

«Водка, где водка?!» — искала на прилавках магазина горячительный напиток изрядно выпившая компания из двух женщин и мужчины. Веселое настроение разгулявшихся горожан, позволило им устроить дебош в одном из центральных магазинов Бердска вчера, 15 ноября. О драке в магазине «Ярче» на 16 квартале «Курьер. Среда. Бердск» сообщил очевидец происшествия Даниил, подтвердив информацию видеосъемкой.

-Пьяные? Это слабо сказано! Они были очень пьяные. Самой буйной оказалась одна из девушек — она-то и сопротивлялась задержанию, — прокомментировал происшествие Даниил.

По словам очевидца, компания оскорбляла персонал матом и кидала в них продукты. В ход пошли в том числе бананы. Сотрудники магазина не стали терпеть издевательств и вызвали на помощь полицию. Три машины с полицейскими и бойцами Росгвардии оперативно приехали на место происшествия. Однако разгоряченные алкоголем не могли понять, почему их задерживают? Беседа с правоохранителями сопровождалась смехом и шутками, что привлекло к событию покупателей, находившихся в зале. Продолжили выяснять обстоятельства инцидента полицейские с задержанными в отделе МВД Бердска.

Автор видео Даниил

-Подтверждаем, что вчера в магазин на улице Ленина зашли трое граждан в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью. Полиция задержала этих граждан. В их отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Сегодня состоится судебное заседание по факту правонарушения, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МВД РФ по Новосибирской области 16 ноября.

Стоит отметить, что правонарушения в бердских магазинах торговой сети «Ярче» регистрируют часто. Обычно посетители воруют продукты. А в октябре 2018 года пьяный горожанин разбил витрину магазина в микрорайоне Молодежном.

Дебош в Ярче: Швыряли бананами и оскорбляли продавцов трое пьяниц в магазине Бердска

Веселье и смех сопровождало задержание трех пьяниц из магазина «Ярче»

Справка

Статья 20.1 Кодекса об административном правонарушении.

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.


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(14) Комментариев

  1. Аноним

    Потом эта пьяная удалено будет вопить, что её без разрешения «выложили» в сеть. Хорошо было бы создать » доску позора» здесь для таких с полными данными и фото. :( 8)

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  2. Егорыч

    Вот это настоящие женщины!!! И в огонь войдут и коня на скаку остановят. Уважуха.

    Thumb up 2 Thumb down 17

  3. Местный

    Мордой в пол ласты к вверху…еще с этим г разговаривать

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  4. Новый мэр

    Не совсем понятно, они продолжали пить в магазине?

    Thumb up 11 Thumb down 0

  5. Аноним

    Какие удалено на видео,нет слов. Автору зачёт,пусть все посмотрят и может быть кому то это будет примером как не надо себя вести по скотски.

    Thumb up 12 Thumb down 1

  6. Гость

    «…Однако разгоряченные алкоголем не могли понять, почему их задерживают? Беседа с правоохранителями сопровождалась смехом и шутками….»
    ***
    А почему так наглеют? Потому, что в конце концов, им погрозят пальчиком и отпустят. У строгих правоохранителей не очень-то хихикали! Не до шуток было на лесоповале с двуручной пилой или в шахте с кайлом волю отрабатывать. :( :( :(

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    • Аноним

      «У строгих правоохранителей не очень-то хихикали! Не до шуток было на лесоповале с двуручной пилой или в шахте с кайлом волю отрабатывать.»

      А вы свечку держали? Пока политические в СИБЛАГ по три нормы кайлом давали, паханы в законе на шконке чалились….Шконка – так на зоне называется любое спальное место или койка (неважно – с матрасом или без).

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  7. Аноним

    Не сколько не защищаю это ****,наказать нужно обязательно и лучше трудотерапией.Но продавцы в основной массе хамы.Вместо того чтобы придя на работу одевали колпак простого сотрудника магазина и делали по инструкции свою работу,они даже разжигают огонь который можно потушить элементарной вежливостью не теряя свое лицо.Они на работе,это не их товар и магазин.

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  8. Гость

    я тоже раз видела, подвыпивших молодых людей, которые ругались с очередью и на продавцов с матами, и из за того что кто-то принес товар проверить по цене, не ошиблись ли.., причем в сторону покупателя. тоже в Ярче, продавцы слова плохого не сказали. За то у этих гонору, выше крыши… все обязаны им.. АЛКАШНЯ..

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  9. Гость

    Хосэнина Дебош и Хосе Аморалес! :-D :-D :-D

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  10. Аноним

    Зачем штрафовать,сейчас снегу много-пусть 15 суток снег чистят,повадно не будет,свободу им дали..хамло не допило видите ли..

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