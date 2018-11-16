Дебош в «Ярче»: Швыряли бананами и оскорбляли продавцов трое пьяниц в магазине Бердска

«Водка, где водка?!» — искала на прилавках магазина горячительный напиток изрядно выпившая компания из двух женщин и мужчины. Веселое настроение разгулявшихся горожан, позволило им устроить дебош в одном из центральных магазинов Бердска вчера, 15 ноября. О драке в магазине «Ярче» на 16 квартале «Курьер. Среда. Бердск» сообщил очевидец происшествия Даниил, подтвердив информацию видеосъемкой.

-Пьяные? Это слабо сказано! Они были очень пьяные. Самой буйной оказалась одна из девушек — она-то и сопротивлялась задержанию, — прокомментировал происшествие Даниил.

По словам очевидца, компания оскорбляла персонал матом и кидала в них продукты. В ход пошли в том числе бананы. Сотрудники магазина не стали терпеть издевательств и вызвали на помощь полицию. Три машины с полицейскими и бойцами Росгвардии оперативно приехали на место происшествия. Однако разгоряченные алкоголем не могли понять, почему их задерживают? Беседа с правоохранителями сопровождалась смехом и шутками, что привлекло к событию покупателей, находившихся в зале. Продолжили выяснять обстоятельства инцидента полицейские с задержанными в отделе МВД Бердска.

Автор видео Даниил

-Подтверждаем, что вчера в магазин на улице Ленина зашли трое граждан в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью. Полиция задержала этих граждан. В их отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Сегодня состоится судебное заседание по факту правонарушения, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе главного управления МВД РФ по Новосибирской области 16 ноября.

Стоит отметить, что правонарушения в бердских магазинах торговой сети «Ярче» регистрируют часто. Обычно посетители воруют продукты. А в октябре 2018 года пьяный горожанин разбил витрину магазина в микрорайоне Молодежном.

Справка

Статья 20.1 Кодекса об административном правонарушении.

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.