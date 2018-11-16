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С 60-летием ГДК!

И пусть Муза никогда не покидает Вас!!!

16.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет МБУ «ГЦКиД» с 60-летним Юбилеем!

Желаем, всему коллективу ДК, крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

И пусть Муза никогда не покидает Вас!!!

С уважением, координатор БМО ППП»«ЛДПР», Горобец И.П.


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