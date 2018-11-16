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Пробка сковала движение на трассе Р-256 в Бердске

Дороги засыпало снегом. Заблокирован практически весь 10-километровый бердский участок «Чуйского тракта». Бердское шоссе от Академгородка тоже «стоит колом».

16.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пробка сковала движение на трассе Р 256 в Бердске

В пробке стоит трасса Р-256 в Бердске утром 16 ноября. На 8.30 дорога заблокирована практически на всем 10-километровом бердском участке федеральной автодороги «Чуйский тракт». Особенно плотная пробка от железнодорожного вокзала до Нового поселка в направлении Новосибирска.

Ситуация усугубляется ДТП, которое произошло только что на повороте с трассы в Новый поселок.

Автомобилисты жалуются на засыпанные снегом дороги.

Сложная дорожная обстановка и на улицах Бердска. Затор на ул. Первомайской растянулся на несколько километров. Автомобилисты не могут выехать из города на трассу. Пробке зафиксированы и в Микрорайоне.

В Новосибирске ситуация еще хуже. Бердское шоссе «стоит колом» после ул. Русской в Академгородке. Произошло несколько ДТП, которые усугубляют сложную дорожную обстановку.

 


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