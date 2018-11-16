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Ловить пьяных водителей три дня будет ГИБДД на дорогах Бердска

Операцию «Нетрезвый водитель» проведут экипажи ДПС с 16 по 18 ноября. Штраф за пьяную езду 30 тыс. рублей.

16.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ловить пьяных водителей три дня будет ГИБДД на дорогах Бердска

Бойся, пьяный водитель!

В период с 16 по 18 ноября 2018 года на дорогах Новосибирской области сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в группе по пропаганде областного полка ДПС.

Экипажи дорожно-патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, а также управляющих без права управления, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

В целях предупреждения фактов дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей Вы можете сообщать о нарушителях в территориальные подразделения Госавтоинспекции Новосибирской области.


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