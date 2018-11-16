Ловить пьяных водителей три дня будет ГИБДД на дорогах Бердска
Пробка сковала движение на трассе Р-256 в Бердске
По ошибке разблокировали Instagram Кадырова
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Путин: обеспечить цену на нефть в $70 за баррель
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