Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре
Гендиректор «СибНИИ градостроительства» назвал Бердск «большой деревней». Слушатели второго этапа проектной работы над генеральным планом с ним не согласились и посоветовали так категорично не высказываться.
Гендиректор «СибНИИ градостроительства» Владимир Савко
Очередные слушания по проекту генерального плана Бердска прошли в горадминистрации 15 ноября. Присутствующие выслушали разработчика из новосибирского «СибНИИ градостроительства» Светлану Аникину, которая предоставила материалы по обоснованию проекта генплана.
Не обошлось и без вопросов. Депутат Николай Сычев поинтересовался у разработчиков проекта, почему бы на втором этапе выполнения работ, не исключить зонирование нынешнего частного сектора под перспективную малоэтажную застройку.
Ответ он получил от генерального директора «СибНИИ градостроительства» Владимира Савко.
— Город Бердск сейчас перенесен из старой застройки. Он составлен, по сути, из частного сектора. Стоимость этой застройки сейчас нулевая. Город Бердск — это большая деревня, если грубо говорить, его центральная часть. Я, честно говоря, против того, чтобы застраивать Южную часть города. Хорошо бы застроить центральную часть со сносом всей этой жилой застройки. Создать новый облик этого города. Мне стыдно за этот город, честно говоря. Потому что люди, не видят ничего будущего и не имеют нормального будущего. Что за усадебная застройка? Это же 75% износа, не меньше. Если продолжать эту тенденцию, то эта усадебная застройка так и останется. Это кардинальные решения, но я бы убрал этот частный сектор из центральной части города, — заявил Владимир Савко.
Входящие в состав комитета по проектированию генплана Бердска посоветовали Савко не высказываться в такой категоричной форме, отметив, что про перспективу нужно говорить осторожно.
-У вас свое мнение, Владимир Михайлович, а я живу всю жизнь в Бердске и горжусь им. Какой уклад жизни здесь — мне это приятно. Давайте не будем скрывать, что с принятием генплана произойдут изменения в правилах землепользования и застройки, — прокомментировал депутат Сычев.
Гендиректор «СибНИИ градостроительства» добавил, что он за «качественный город». Несмотря на противоречия, члены комиссии проголосовали за второй этап разработки генплана города.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в многоэтажной застройки потенциально попадают 572 частных дома на 29 улицах в центре города. Жители этих домов возмущены перспективой попасть под бульдозер и потребовали от бердской власти исключить из генплана перевод их территории в зону высоток, чтобы ни через 25, ни через 100 лет не появился застройщик.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
«Город Бердск сейчас…….составлен, по сути, из частного сектора. Стоимость этой застройки сейчас нулевая. Город Бердск — это большая деревня, если грубо говорить,его центральная часть.»
Так и есть! На сегодня нужно решить: перевести город Бердск в деревню Бердскую, или всё-таки в СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ГОРОД не выше 9 этажей! Выше 9 этажей, это абсурд! Я могу понять Японию, где тупо ВООБЩЕ НЕТ ЗЕМЛИ, но в России ситуация ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ!
74 13
Сычев выступает всегда как профессиональный провокатор. Правильно говорит Савко- Бердск большая деревня. Приезжали ко мне родственники из сельской местности. До приезда я им, мол это супер городок на море. Приехали молодые племянники, посмотрели и сказали, да действительно такое красивое место и море вокруг » ВАШЕй убогой деревушки», добавили, что городом с большой натяжкой можно назвать часть м-рна, остальное это извините отстой. Провез по Кр Сибири, они в голос, это что за трущебы, пока до Павлова не доехали.
Да, вот Сибиряк очень понравился. Красивое место и зверушки, но это опять не о том.
55 42
У меня было точно такое же ощущение, когда меня сюда привезли и за 20 лет с лишним лет ничего не изменилось. Кто придумал это недоразумение городом назвать? Считать Бердск городом может только тот, кто города никогда в жизни не видел. Две улицы и деревня посередине. Хорошо хоть моих родителей не угораздило купить халупу в частном секторе, а то в условиях отсутствия рынка жилья были и такие мысли. А то всю жизнь в калошах ходить пришлось бы…
1 4
Да, да, да.
Земли за Колорлоном есть до самого Китая.
Постройте там замечательный Новый Бердск с тенистыми парками, широкими аллеями, красивой набережной, удобными дорогами и развязками, новым вокзалом, аквапарком, аэровокзалом и аэроэкспрессом, новой канализацией наконец.
Новое строительство всегда дешевле сноса старого.
И перестаньте , наконец, делать мозг жителям частного сектора, которые сами , кстати , строились а не получали бесплатные квартиры.
63 32
Аноним от 19.27 , вот вы правы на самом деле
Земли у России до хрена! Только сами знаете что
16 3
Если бы не сносили старое, Париж не был бы Парижем, а Москва Москвой. Да и про Бердск с Новосибирском то же самое сказать можно.
29 42
«Если бы не сносили старое, Париж не был бы Парижем,»
Вот это вы зря! В Парижах гордятся улицами построенными 100 лет назад, не удачный пример…..
48 9
Да, только они снесли то что до этого было и построили новые здания уже в индустриальную эпоху между прочим.
А у нас частный сектор это ещё доиндустриальная эпоха И ещё момент, в нем нет ни малейшей ценности
20 28
И ещё момент, в нем нет ни малейшей ценности
=========================
да. в нынешнем государстве ни в чём нет ценности — ни в настоящей человеческой жизни, ни в исторической. только путриотизм в цене и деньги. высокая**я духовность
22 16
да это не только в нашем государстве, вон уже предрекают лет через 50, а может быть и раньше уничтожение лишних людей. Рабов надо иметь по минимуму!
1 1
А город Бердск и так, как таковой, уже не существует, его всё чаще упоминают как городской округ. Нам вот, как многодетным, заявили в администрации, что земельный участок под ИЖС не положен потому что Бердск, оказывается, не город, а городской округ! Но суть не в этом. Разные есть мнения у населения, но правда одна — господин Савко получит не хилую сумму за генплан и никто и никогда ничего сносить не будет! Чтобы строить в центре современные дома, нужна современная инфраструктура, а её нет и денег на реконструкцию никто не даст! Так, что владельцам частных домовладений опасаться нечего. Администрация Южный до ума довести не может, люди все строят на свои деньги а потом передают на баланс энергоснабжающим организациям, а вы думаете в центре начнут масштабную реконструкцию?!
30 5
Реально. Может хоть собак станет меньше и ходить можно будет пешком по красивому городу!
43 39
«ходить можно будет пешком по красивому городу!»
К сожалению не всё так просто, как хотелось бы! Красота города на сегодня измеряется количеством и разновидностью ЗЕЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ! Посмотрите, например, на Кольцово или Академ. Архитектура зданий последние 60 лет такова, что там красоту точно искать не стоит! Что красивого в многоэтажном коробе — курятнике? Ничего? Представьте Академ без Сосен и Елей! Удручающее зрелище, а вот с деревьями и СОСНОВЫМ БОРОМ ПРОСТО СКАЗКА!!! А вот если ЛЮБОЙ ГОРОД украшают высокие — статные — красивые — СИБИРСКИЕ ДЕРЕВЬЯ это уже совсем другое дело!
86 5
Неистово плюсую! Чем больше больших деревьев, тем красивее город. А у нас почти все вырубили. А что осталось, дорубают. Позор!!~
88 2
Очередной пример варварства Первомайская,11. Очередная контора Рога и копыта, что бы было хорошо видно их вывеску обкорнала яблоньку и иву, и второй год обтёсывает ствол у берёзы, что бы сама засохла… и ни кому дела нет!
34 1
Как раз где напротив росла кривая берёза и которую ветром сломало( только ветер без бензопилы обходится)!
1 0
Собак брошенных каждый год много после дачного сезона. Да и те кто на свободе не забывают свой род продолжать. Причем здесь ЧАСТНЫЙ сектор?
39 12
Пусть введут обязательное чипирование животных и штрафуют за брошенных , тогда и не будет бездомных собак
33 0
Чипирование людей скорее введут!
9 5
а у меня собака чипирована.
в чем такая проблема то?
2 2
Пока есть бабки с кастрюльками — собак меньше не будет.
14 9
Типа в Новосибирске нету частного сектора ????
44 16
Они его не замечают.
34 11
Это выгодно его не замечать, а в Бердске замечать. Видимо на кон поставлены большие деньги. Сказано же напрямую, что в Бердске нулевая стоимость застройки. Вот и готовьтесь люди к нулевой оценке и выживанию Вас со своих домов. И речь не про т, кто где живёт. В многоэтажках или частном секторе, а о том, что завтра любой из нас может лишиться всего
25 4
В Новосибирске при строительстве Бугринского моста снесли столько частного сектора, сколько его, наверное, во всем Бредске, и ничего, пережили. А где сейчас в Новосибирске частный сектор в центре города остался? Есть какие-то Нахаловки да Затоны, ну так они на отшибах каких-то, большинство новосибирцев и не были в этих резервациях ни разу в жизни.
0 1
Семьи Шамшиных, Писарева, Гоголя
Кропоткинский, Возле Речного
Просто масса и везде
0 0
Так то же самое и про тот сектор можно сказать Если не хуже
18 2
А кто говорит, что частного сектора не должно быть вообще? Вы в центре Новосибирска видели его?
22 12
А
Не надо сравнивать Бердск и Новосибирск. Все знают, что только сверни от центра и попадешь в трущебы. Однажды попал на ул Хокейная или Хокеистов, так это что-то из Достоевского, типа «на дне». Бердск маленький городишка или деревенька точно сам сказать не могу. В Бердске то можно навести порядок и превратить город в подобие Кольцово или академа и деревья в этом не главное, главное это трущебы и грязь в частном секторе, заборы с шифера и старых гнилых досок и все это …..обычный срач, после чего склоняешься к мысли, что Бердск все таки деревенька.
37 22
Все будет не так.
Сделают генплан.
Получат бабла.
Нехило.
Потом план потеряют.
Или он утратит актуальность.
Сто раз же так делали.
50 4
Ваши рассуждения смешны. Все земли в частном секторе находятся в собственности жильцов. Кто захочет продать ее городу или застройщику за копейки? В этих домах живут по 2-3 семьи. Следовательно и просить они будут за нее столько, чтобы все расселить достойно. А это ого-го! Поэтому город отдаст сейчас большие деньги за генплан со сносом частного сектора, а сноса не получится, т.к. вряд ли найдутся такие деньги для оплаты за землю и дома. А собаки как бегали, так и будут бегать, т.к. недостойные люди приобретают их на летний период на дачи, а потом бросают. И бегают они не частному сектору, а как раз среди многоэтажек.
12 6
Все земли в частном секторе находятся в собственности жильцов. … просить они будут за нее столько, …. А это ого-го! Поэтому … сноса не получится, т.к. вряд ли найдутся такие деньги для оплаты за землю и дома.
============================
я уже писала про новый законопроект, принятый в первом чтении. да чхать всей вертикали власти на ваши ого-го. щас примут новый закон об изъятии земель в пользу муниципалитета, и подадут вам на лопате — кушайте, не обляпайтесь
Законопроект
№ 503785-7
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации …, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд).
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/503785-7?fbclid=IwAR1rZaORiXxzY7lDKkvR8HbPar0kgBj9zakii5fZJtLvxZ0tAflUiVK9gjQ
О чем говорится в законопроекте
Если раньше можно было изымать земли только для государственных нужд, то с принятием этого закона можно будет забрать практически любой участок для строительства жилых домов. То есть можно изымать земли, на которых уже есть жилые дома, и строить на них новые здания. На изъятых землях будут вести строительство компании, которые заключат договор с местными властями.
https://www.svoboda.org/a/29598079.html
10 7
опять вам «свобода» в уши дерьмо заливает.
Раньше это называлась «интересы города»
дома тоже в эти интересы как инфраструктура входит
так что никакие это не изменения, а просто тоже самое!
2 7
Если бы изымали для стратегических объектов, такие как, например , мост или дорога, то это да — в интересах власти
А если просто многоэтажки, то это другая категория интереса
0 1
Этому деду пора на пенсию давно. Исходя из его логики у нас пол страны пора снести. Но сносить в Черепаново или в Сузуне не интересно застройщику — цена земли не та. Защищает он интересы кучки своих знакомых — великих строителей новой РФии. Противно от того что у нас как не было частной собственности так и нет Страна дураков одним словом……..
73 19
Частная собственность нужна что бы налоги платить, а не для того, что бы ёё иметь.
36 2
Опаньки!!! Неформально объявлена война между частным сектором и многоэтажками. Да, опасная эта игра с населением.
46 9
Разделяй и властвуй. Слабого забить всегда легче
28 6
Между городом и деревней все таки..
9 6
Согласен ,частный сектор под снос, Горького открыть немедленно
23 58
Забили клин между жителями, а кто его будет вынимать?
21 10
А меня бесят эти слова !
Что Бердск деревня … да, мы деревня , но и в том числе благодаря нашим постоянным застройщикам , у которых архитектурный стиль остался ещё с семидесятых годов прошлого века , далеко ходить не надо .
И даже, если появляется новый застройщик, то это тот же колхоз
Вот , посмотрите на новый дом( не знаю сколько там этажей) , который построили на ДК
…. все бы ничего…. но чего так позорно застеклили балконы по бокам? Пожалели поставить туда одинаковые окна, типа сьэкономили , засунули по бокам расширенное окно … колхоз полнейший ( это мое мнение, имею на это право)
И так везде!
57 6
Согласен, нужно думать о будущем! Но учитывая экономическую ситуацию в стране ничего в ближайшие 50 лет не произойдёт!
30 4
Я купил участок 10 лет назад с гнилой хибарой за 1,5 млн.р. Получил разрешение на строительство. Снес старый дом и за 8 лет построил 2х этажный коттедж. Денег у меня ушло: 1,5 млн.- земля, 3,1 млн коробка с крышей, 3,2 млн. вся отделка. Плюс отделкой занимались сами (не платили ни кому).Итого 7,8 млн (не считая бани- еще 500 тыщ). Скажите мне люди — на каком этапе я ошибся (все в рамках закона). И кто мне компенсирует мои вложения и труды — может быть вы?
73 18
Справедливый вопрос, и на него должен быть справедливый ответ.
35 4
Пусть компенсирует кто разрешение на строительство в центре выдавал, или сидит на общем режиме пятёру; а если твоя улица, например, Радищева, не переживай, и когда-нибудь, твои ещё не родившиеся потомки, с удовольствием обменяют, ставший к тому времени хламьём, такой ценный сегодня для тебя коттедж, на улучшенной планировки квартиру, у какого-нибудь местного афериста-строителя (тоже из будущего), по совместительству олигарха, управляющего ручными депутатами из Горсовета.
12 38
кадастровая стоимость: 34 тысячи * площадь.
Если у вас 200 квадратов, то около 7 млн кадастровая стоимость.
+ около 600 тысяч стоимость кадастровая участка
+ благоустройство
получается вам не меньше 10 млн компенсируют если будут выкупать под застройку.
чего вопите то раньше времени?
15 37
Счетовод с вас фиговый
… кто сказал, что земля стоит кадастровых денег?
4 5
чёто все так радужно…
Думаю. что если бы так было — они бы сами ломанулись в мэрию с предложением снести их
14 8
90% снесенных домов при строительстве Бугринского моста и прыгали от радости.
Но вы поди из тех, кому интересны «полпроцента» других, а 90% замечать не хотите!
Возмущались те, кто имел незарегистрированные самострои, или вообще жил на неоформленной земле (да-да, и такие там нашлись!)
16 6
Не всё так радужно. У кого-то ЛПХ, а им предлагали квартиру или компенсацию. Никто таким толком не помогал, пришлось искать самим варианты.
2 2
Аноним 20-58 у меня вопрос : ты своими руками в жизни ,что либо сделал стоящее? Если нет то не ВОПИ пожалуйста
8 9
— дачу с нуля в чистом поле построил и благоустроил
— дом с нуля построил
— вообще руками работаю немало.
еще вопросы?
13 4
Откуда такие слова про нытье. Если дом построенный тобой или дачу под бульдозер пустят ты тоже «ныть» не будешь?
8 3
Переживать — конечно буду.
В случае, если не буду согласен с оценкой, закажу независимую и пойду в суд.
Все ведь предельно просто и понятно.
Я, в отличии от многих тут, понимаю нужды города и общества, в котором живу.
Но ныть, тем более просто так (на всякий случай: «вдруг мне мало предложат») — точно не стану!
5 4
Похоже нет у вас ни дома ни дачи в поле. Своими руками построенных. «Я, в отличии от многих тут, понимаю нужды города и общества, в котором живу.» Этим все сказано
2 3
жаль ломать ваш мир: собственными руками построил и да, многое понимаю.
жаль, что не все такие как я
2 0
сейчас допишитесь…..друзья, что про налог на имущество забыли, что сейчас он будет браться от кадастровой стоимости, а то интересно как налоги платить так стоимость дома 100тыс., а как под снос или на продажу 10 лямов. Время идет, законы меняются и хитрожо… м быть не получится. С налогами так точно порядок со временем наведут. Придется выбирать где и в чем Вы живете. Коттедж у Вас или Вы его для налоговой избушкой называете. Как Вы не поймете, что все, все понимают и платить за собственность придется по полной.
5 9
уже 4 года вроде именно с кадастровой стоимости платится.
ставка 0,1%
правда есть еще коэффициент 0,6.
То есть если дом 10 лямов стоит, то сейчас владелец за 2017 год заплатит 6 тысяч.
Это секрет чтоли для кого-то?
7 1
извините, но кадастровую в 10 лямов не встречал, это пока еще притирки. Время идет и налоги….сами понимаете , меньше не становятся, а про недвижимость все идет в одном направлении, к повышению. Захотят, сделают так, что сам запросишься. Газ, коммунальные, мусор и пр., неужели Вы правда считаете, что Бердск и через 100 лет будет такой деревней. Генплан он и есть ориентир на будущее. Примут, запретят любые застройки, перестройки в центре, вот и все. Не зря принимают закон, что любое строительство, даже на садовых участках пойдет только по разрешению администрации. Какие Вы простые до…., или может кто-то сильнее закона. А какие еще будут приняты……..
2 3
Налоги душат страну (с рыночной стоимости еще больше будут). Уже даже до ВВП дошла мысль проверить налоговую нагрузку для населения
1 2
да ниче не душит…
жить по средствам и доходам надо просто.
А то есть индивиды: купят себе порш к кредит старый, а у самих зарплата меньше чем налог транспортный на него.
И нафига?
1 0
И кто мне компенсирует мои вложения и труды
===========================
«в России сыра не было, нет и не будет — и только по одной причине: в стране нет права собственности, как таковой. »
» Существуют лишь «бумажки о собственности» © С.С.Собянин, которые немедленно превращаются в тыкву в результате одной лишь подписи »
зато крымнаш и нет войны — вы же этого хотели
4 15
Помнится мне, что постоянно скандалили, что энергомощностей не хватает на большую застройку и коллектор , извините , весь в г…е
Что, что то поменялось?
50 6
Они про коллектор не думают, им лишь бы скворечников понастроить (откаты никто не отменял. коррупция в стране процветает)
47 11
Если что то строится, вам везде откаты мерещатся? Как же нам страну тогда строить, если ничего не строить
5 32
Коллектор тоже нельзя ремонтировать — откаты-с
13 2
Энергомощщщносссти хваааатит !
2 8
Значит для сноса застройки цена в центре «0» уже озвучили, а когда многоэтажек настроят ценник да 100 за кв поставят
31 3
Ноль, это в смысле , что жители частных домов при сносе получат 0 ?????
5 4
Пусть берег от котеджей сначала очистят
52 8
Зачем?
8 23
Как зачем????? Что за глупый вопрос!
Чтобы воткнуть туда многоэтажки!
29 6
Ну даже не знаю что ответить. А какая необходимость именно сносить? Рядом нельзя построить?
2 20
Савко, пора уже самого снести!!!
24 12
Канализацию бы сделали, очистные сооружения, завод по переработки мусора, дороги, да газ провели. Теплосети на ладан дышат — а они рассказывают, как хорошо бы «хрустальный мост» до Москвы. У нас проблем нет? Или какую бы чушь не нести, лишь бы деньги капали?
Театр абсурда.
66 7
Этот старый маразматик должен уже беспокоится дизайном своей надгробной плиты, а он город решил перестроить
33 17
Ну наконец-то! хоть один специалист подтвердил что не один я так думаю..
19 19
Мне наш город нравится. И не пойму чем частный сектор не угодил. Он у нас вполне приличный. Развалюх домов раз да и обчелся. каждый день езжу, дома красивенькие свеженькие, фасады ухоженные. А почему бы архитекторам-конструкторам не предложить вариант по усовершенствованию улиц, велосипедных-пешеходных дорожек, с красивыми лавочками-фонариками, журавликами,фонтанчиками. Разной дополнительной зеленью.Прочным асфальтом,дренажными канавами и полной газификацией. Тяму видно не хватает, тогда какого хрена приезжает и пургу несет? Людей сей час выселят к черту на кулички. настроят коробок и дань брать будут.
На клопятники деньги есть, а на разумное обустройство нет. Ломать не строить. А кто то задумался, что за этими постройками и чьи то судьбы стоят-надежды,лишения, горести и радости. Или это не в счёт. А где остальные депутаты. Хоть кто то кроме Сычева что нибудь предложил. Вы зачем свои посты занимаете? Свои потребности решать?
55 13
Да ладно, развалюх раз-два? Вы точно про Бердск говорите?
17 32
Хоть кто то кроме Сычева что нибудь предложил.
============================
а Сычёв что-то дельное предложил? да чисто для пиару языком брякнул — ему надо вес набрать для лоббирования интересов своего любимого несуществующего юго-западного
10 7
Наш уважаемый мэр пришёл к нам в деревню под большой куш с последующим уходом на пенсию. Поэтому с него как с гуся вода Кожин Проценко и тд. Как то так
29 4
Я думаю, что желающих поменять свой прогнивший сарай на новую квартиру будет не мало, так как большинство домов уже отжили свой век. К тому моменту как это начнёт реализовываться они уже сами будут умолять переселить их из развалин. А тем, кто отстроил коттедж, компенсируют его стоимость, хотя опять же к тому моменту как это начнут делать может и компенсировать особо нечего будет. Просто сейчас нужно приостановить выдачу разрешений на строительство и через 20-30 лет можно смело застраивать многоэтажками.
20 31
Михаил —- да,вы правы.Если приостановить выдачу разрешений на строительство,то лет через 20-ть всё уже развалится/потому что там куча деревянных домов и шлаколитых/,а хороших коттеджей — раз,два и всё на улице.Город Бердск в центре,это одна большая деревня,и те кто цепляется за то,чтобы оставить эту деревню,так это те люди/около 3 процентов/,которым глубоко наплевать на остальных людей в городе:что постоянно зимой висит дым над городом,что грязь и часто прорывает коллектор и канализацию везде,собаки бегают,коровы ходят,поросята хрюкают….
Убрать надо всё это,и построить нормальные дома,может не высокие — до 9-и этажей,с нормальными улицами и деревьями,магазинами и небольшими парками и стадионами — всё можно,главное только начать!
Человек ——
21 47
Даже спорить с вами неохота. Такое ощущение, что запачкаешься.
9 14
Человек
Все правильно!!!!!!!!!!!!!!
Не спорь с теми кто привык жить в овне за забором из шифера и гадить городу вонью и угольным дымом.
10 11
Аноним, 13.13, вам уже долбят в мозг, для того, чтобы не висел угольный дым, нужно провести ГАЗ !!! Газ есть уже во многих деревнях и селах, но не в Бердске! Значит мы не деревня))) А что у нас все дома за шифером?
5 8
Джага, а как Вы думаете, у большинства в частном секторе (стариков) есть деньги на проводку газа. Точно знаю, что хотели провести газ к коттеджи на горке за химзаводской больницей, все есть, все возможности, но из-за цены вопроса даже многие собственники этих коттеджей отказались и за домом ветеранов. Поэтому там и топят углем и весь м-рн задыхается. А Вы газ, газ. Люди в 90-е хапанули, отстроились, а теперь многие сидят на …., и продать свои хоромы не могут. Мой знакомый продает такой домик на 500м2 уже лет 10, сам живет в квартире. Кто не жил в своем доме, тот не понимает какой это по правде геморой. Многие хвалятся, а по факту только и мечтают как бы эти халабуды продать по выгодней, да свалить в благоустроенную квартиру. Я жил в таком доме и знаю, через пять лет в одном углу сделал ремонт, надо уже в другом начинать, то трубы, то…вспоминать не хочу. Но знаю таких кто живет пыхтит и никуда не хочет.
5 5
3 1
Нужно ли расчищать центр города от частного центра, который саморазрушается: комуникации гнилые, дома пожароопасные?
Это будет звучать не как провокация, если будет в генплане обозначены районы одноэтажной застройкой и приусадебными участками, где будут построены котеджи для переселения жителей из центра, чтоб интересы горожан не пострадали. Выгодно это строителям и городу? Выгодно! Так как в центре они построят многоэтажки, которые покроют все расходы и ещё прибыль сказочная образуется.
16 14
Николай, вы такой наивный!
… да эти строители удавятся , чтобы кому то что то приличное выдать за их имущество ..
32 8
Я понимаю жителей частного сектора, но поймите и вы: в современном городе не может быть такого, что в центре находятся развалюхи с коровами и курами, а окраины застроены высотками! Центр города требует, чтобы была определенная (немаленькая) плотность населения, которая позволит эффективно использовать общественный транспорт, пешеходные зоны, общественные пространства, магазины и пр. Если сохранять частный сектор в том виде, в каком он есть, то город получится территориально и транспортно разорван на части. Такой город будет неудобен для жизни большинства его жителей.
29 23
Никола…. понимаю вашу озабоченность …
… так выкупайте у народа их дома, предлагайте такую цену, чтобы жителям было выгодно и они смогли решить свои жилищные вопросы в дальнейшем
… вам же так не надо!
Вам же надо их землю получить на халяву ! Чтобы было все минимально или вообще за даром
35 13
Никто кроме вас не говорит о получении земли на халяву. Всегда в таких случаях происходит выкуп земли. Я за то, чтобы этот выкуп был выгоден владельцам земли частного сектора.
16 2
Ну, да
.. один тут предлагает, по кадастровой стоимости землю выкупать …
это не халява по вашему????
8 8
этот «один» цены даже озвучивал
10 млн — это халява чтоли?
или наглость и жадность уже краев перестала видеть?
7 7
Я думаю, он дом 8 лет строил не для того чтобы компенсацию за него получить, а для того чтобы жить в нем
8 3
По рынку 1,5 млн а по кадастру 0,5 млн — конечно халява получается
4 3
Флаг в руки: идите в БТИ и просите исправить цену вашей земли на 1,5 млн.
Приложите к заявлениям объявления и все вам внесут без проблем!
4 3
Флаг то зачем? Не посылайте человека туда куда ему не надо, и он не скажет куда вам идти
2 2
А кто вам сказал что жителей устроит раздольный 2, который сейчас нафиг никому не нужен
26 4
Развалюшка на горького стоит 3500, вот и считайте норм дома стоят 10.000000 люди живут в центре
16 4
Рано или поздно это произойдет .
Вопрос только в том что лучше рано или поздно .
14 7
Таких реформаторов всегда хватало, но обычно все заканчивается «прожектами» и пшиком. Один «гений» уже построил набережную и Бердский острог, другой распродал все берега, а эти метят на центр города. Такое ощущение что в Новосибирске снесли все бараки и «нахаловки». У себя бы сначала порядок навели, а потом уже за Бердск брались.
32 9
А за бараки 1952 года постройки из которых запилили магазины не стыдно. Я про Ленина от 15 до 27. Такой позор как позор. Они уже разваливаются от старости, но нет, Санрайз, Парикмахерские, пятерочка, строятся в этих рухлядях. Давно пора под бульдозер. Также как и дома в Фергане на Комсомольской, потом Карла Маркса 8, 10, ряжом Энергетическая, тоже пара бараков. Потом Ленина 122 и тд. Эти дома еле дышат. Вот и стройте. А потом уже посмотрите, нужно ли частный сектор ломать или нет. Прям земли им мало.
50 1
Целиком и полностью вас поддерживаю. Пусть со старыми бараками разберутся и ул.Ленина приведут в красивый вид. Я имею ввиду дома в доль улицы
15 2
Вы поймите ген. план на длительное время, это перспектива. Конечно вначале будут решаться вопросы с бараками, но уверяю Вас дойдет время и до частного сектора в Центре. Только не надо слюной на всех, это будет не скоро и не нам и Вам решать. Ваши дети может к тому времени сами Ваши коттеджи и избушки снесут. Это Вам сейчас в них удобно и денег урвать по больше желание, а надо будет все этол Вашим внукам? Захотят ли они жить как ВЫ? Очень сомневаюсь. Это Вам нравятся Ваши , по большому счету убогие нагромождения кирпича, которые называются коттеджами. Это все пройдет и уйдет вместе с……теми кто хватается за эти удалено
3 2
Так там ещё на стенах остатки советских лозунгов и иллюминаций остались!
4 2
Господа «Анонимы» и др.! А вы о людях-то подумали? Люди, живущие в частных домах живут своим подворьем, огородом…Многие живут «за чертой».Работы в Бердске нет,предприятия давно «прихватизированы», а людям-то чем и на что жить? В своем доме не надо ежемесячно оплачивать коммунальные платежи. Многие просто не могут по состоянию здоровья проживать в многоэтажных коробках.Старики могут дышать воздухом, а дети играть в своем дворе… И еще много можно сказать «за» частные дома…
40 10
Не все анонимы такие, как вы пишете
Я лично против сноса
8 6
Это как в своём доме не нужно оплачивать коммунальные платежи? Воду и свет в частном доме не используют? Дом так же нужно чем-то отапливать, если газ, то на 100 кв порядка 1,5-3 т.р. зимой, вывоз мусора так же нужен, откачка воды из сливной ямы и т.д.
«Старики могут дышать воздухом». Вы имели ввиду чистым воздухом? Так откуда ему взяться там, это же центр города, а не загородный дом!
Вы перечисляете каки-то непонятные плюсы дома, хотя дом выигрывает у квартиры совсем в другом. Но и у квартиры есть много плюсов по сравнению с домом. Моя вот бабуля наоборот попросилась в квартиру, устала с домом возится, хотя всю жизнь жила в частных домах.
6 3
поди это из тех, кто и электричество и воду воруют…
4 5
Анон, я тоже попрошусь…когда мне будет 80 лет….но это не скоро…, а сейчас я хочу жить так, как могу, имею право… каждому своё, кому высотка с соседями, а кому частный с его каждодневными заботами…
8 3
Ну да, «чистым воздухом», особенно зимой, когда печи топятся всякой дрянью. На микрорайоне (на Торговом) осенью-зимой иной раз дышать нечем, как дачники свои дачи протапливают, такая вонь стоит.
1 1
Да правильно, и если уж за частный сектор говорить, лучше предложите снести тех кого топит, и у кого уже дома развалились из за вашей непутевой застройки рогачева.
9 2
вот и переедет хоть в другой дом со своим огородом.
проблема то в чем?
4 7
Кстати, а когда строили 16-ти этажку учли интересную тему. Что на территории Бердских пожарных частей лестница, которая достает только до 9 этажа?! В случае пожара, не смогут спасти жителей 10-16 этажей. Почему об этом никто не думает. Или нужно купить коленчатый подъемник, который работает выше. Никого это не интересует. Лишь бы на небольшом клочке земли запилить овер9999 этажку, чтобы денег поднять.
34 6
Рукалицо
2 1
Не переживайте: пожарная лестница в этом доме на каждом этаже имеет выход на открытый на улицу проходной балкон.
4 12
«Не переживайте: пожарная лестница в этом доме на каждом этаже имеет выход на открытый на улицу проходной балкон.»
Их давно собственники хламом завалили. К тому же, не поленитесь, посмотрите как горят 17 этажки, на всю жизнь запомните….. И напрочь всякое желание пропадёт в этих гора-курятниках что-то покупать! Будете за три версты обходить!
10 2
Было пару случаев на страну, и что. Никто не погиб.
В высотках лестницы незадымляемые. Лестничная шахта отделена от квартирных площадок.
Барахло на лестницах не складируют.
За складируемое барахло на жилых площадках гоняет пожарная инспекция.
Да любую высотку возьми, никакой лестницы не хватит.
3 2
Думаете, перед строительством 30-50-100-этажного дома пожарным закупают лестницы подлиннее?
7 7
Кто-то здесь не доволен, что частный сектор не эстетичен (старый, не ухоженый и т.д.). Ну,то от незнания города или по заказу. Во-первых, частный сектор очень быстро перестраивается. Возводятся добротные дома и котеджи. Что касается красоты современных построек, то обратите внимание на новостройку около парка Победы: угробили весь архитектурный ансамбль. Обратите внимание на свечку в районе ГДК- убожество. И за эту «красоту» вы ратуете ?
Создается впечатление, что эти господа заботятся не о красоте города, а о возможности для нескольких бердских стройфирм продолжать строительство в центре.
43 12
«Во-первых, частный сектор очень быстро перестраивается. Возводятся добротные дома и котеджи. »
А почему на Первомайской это не работает? От Советской до Пушкина конкретно?
А еще на той самой Горького не работает: от Пионерской до церкви — такой гадюшник извините, что ужас просто!
Я думаю так: если бы жители частного сектора содержали его в приличном виде, то их бы поддержали.
А поскольку все видят это гадюшник (ну да, может денег не хватает, может сил, но результат то на лицо!), то и будут голосовать за снос этого позорища!
2 0
Он прав.
Микрорайон уже давно стал более развитым, чем «центр».
Ладно были бы добрые дома, со всеми коммунальными благами, так там же халупки.
Да, сейчас начнут тапками кидать что это их родное.
Но XXI век на дворе.
Хватит уже в землянках то жить.
16 25
Конечно, лучше в добром доме, слушать как разговаривают соседи, с боку- с верху-с низу, просыпаться не от своего будильника, а от орущего телевизора у соседа, и наслаждаться звуком перфоратора чуть ли не сутки на пролёт!
10 4
+100500
1 1
А если сосед дом начнёт строить, то вы слышать ничего не будете?
0 0
Пусть микрорайон будет центром!
Вон, казахи перенесли столицу в Астану …
6 3
Где вы там землянки видели?
5 5
по Первомайской проедьте от Советской до Пушкина — сплошь землянки!
Просто их не видно особо: они все существенно ниже уровня дороги и тротуара -надо вниз смотреть
8 5
Земля́нка — углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй.
4 0
ну относительно дороги и тротуара они реально углублены
2 0
Зато гнилые заборы очень хорошо видны. Красота и эстетика в чистом виде.
2 0
А сегодня видимо уже в действие план сноса начали приводить. Дороги очистили только с Островского, что выше (в сторону военного городка) видимо уже не интересно. Сначала пусть порядок в городе наведут. Куда ни ткнешься — большая деревня. Это не по отношению к застройке, а по отношению к инфраструктуре и работе служб. Канализация в городе от слова вообще никакая, электрические столбы в частном секторе искрят, дороги по городу не чистят я и пр.
21 5
Если взялись за наведение красоты города, то и начните с трассы и хотя-бы до ул. Ленина, ну или до ул. Островского. Наведите в этом месте марафет. Я думаю, что это не быстро можно сделать. А за ул. Островского нужно просто выкупить и снести отревизированные развалюхи. И на ближайшие 50-100 лет этой модернизации города хватит.
12 5
Не марафет нужен в первую очередь, а предупредить наступление коллапса в ближайшее время. Южная часть города практически отрезана от центральной.
4 1
Если сносить то по -честному . Владельцу коттеджа предлагается два варианта 1 Застройщик строит на окраине Бердска такой же коттедж 2 Выдаётся компенсация стоимости дома и возможность купить квартиру в новостроике в том районе где жил! Помнится сносили гаражи в советское время подпадающие под строительство дороги так владельцам застройщик построил новые гаражи кирпичные «под ключ» ! Но тогда было другое государство!
18 2
Первый вариант самый правильный, но суды его не поддержат!
7 4
Все правильно говорит, он профессионал и знает.
Нужно метро от Вокзала до микрорайона!
Также нужен мост от ПО «Старый-Бердск» до ОбьГЕС, это позволит разгрузить дамбу.
Ну и само собой, влить г. Бердск в г. Новосибирск дав название Бердский район. Местную администрацию распустить, управление ввести внешнее по скайпу.
16 1
https://www.youtube.com/watch?v=mvNVAtCSihY
0 3
Все ностальгируют по советскому союзу. Так и надо сделать как в СССР. Объявить, что снос всех домов завершиться к концу 2018 года. Все с вещами на выход, ордер на прекрасное новое жилье в малосемейках получит каждый желающий, а не желающие получат компенсацию в размере стоимости на момент постройки (из архива БТИ) с учетом износа за период проживания. Возражений нет, принято единогласно.
7 9
Да вы прям гений
6 4
Все правильно. Всем нравится халява за чужой счет, а когда самим под каток — так караул!!!
0 4
Демагог вы о чем, о какой халяве? Поясните.
3 0
Я считаю, что 100 т. ж. это достаточно для самодостаточного города (а в будущем района Новосибирска). Не нужна вообще в генпланах жилая застройка, только инфраструктура. Надо просто признать , что нет здесь свободной земли под застройку и не тратить больше деньги на неё в генплане. Только ветхие и аварийные дома должны сносить и на их же месте давать их жителям жильё. Но для этого достаточно 1 площадки под текущий снос, а каждая следующая будет возникать на месте снесённого здания.
4 5