Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре

Очередные слушания по проекту генерального плана Бердска прошли в горадминистрации 15 ноября. Присутствующие выслушали разработчика из новосибирского «СибНИИ градостроительства» Светлану Аникину, которая предоставила материалы по обоснованию проекта генплана.

Не обошлось и без вопросов. Депутат Николай Сычев поинтересовался у разработчиков проекта, почему бы на втором этапе выполнения работ, не исключить зонирование нынешнего частного сектора под перспективную малоэтажную застройку.

Ответ он получил от генерального директора «СибНИИ градостроительства» Владимира Савко.

— Город Бердск сейчас перенесен из старой застройки. Он составлен, по сути, из частного сектора. Стоимость этой застройки сейчас нулевая. Город Бердск — это большая деревня, если грубо говорить, его центральная часть. Я, честно говоря, против того, чтобы застраивать Южную часть города. Хорошо бы застроить центральную часть со сносом всей этой жилой застройки. Создать новый облик этого города. Мне стыдно за этот город, честно говоря. Потому что люди, не видят ничего будущего и не имеют нормального будущего. Что за усадебная застройка? Это же 75% износа, не меньше. Если продолжать эту тенденцию, то эта усадебная застройка так и останется. Это кардинальные решения, но я бы убрал этот частный сектор из центральной части города, — заявил Владимир Савко.

Входящие в состав комитета по проектированию генплана Бердска посоветовали Савко не высказываться в такой категоричной форме, отметив, что про перспективу нужно говорить осторожно.

-У вас свое мнение, Владимир Михайлович, а я живу всю жизнь в Бердске и горжусь им. Какой уклад жизни здесь — мне это приятно. Давайте не будем скрывать, что с принятием генплана произойдут изменения в правилах землепользования и застройки, — прокомментировал депутат Сычев.

Гендиректор «СибНИИ градостроительства» добавил, что он за «качественный город». Несмотря на противоречия, члены комиссии проголосовали за второй этап разработки генплана города.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в многоэтажной застройки потенциально попадают 572 частных дома на 29 улицах в центре города. Жители этих домов возмущены перспективой попасть под бульдозер и потребовали от бердской власти исключить из генплана перевод их территории в зону высоток, чтобы ни через 25, ни через 100 лет не появился застройщик.

Подробности — в ближайшее время.