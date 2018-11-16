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Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре

Гендиректор «СибНИИ градостроительства» назвал Бердск «большой деревней». Слушатели второго этапа проектной работы над генеральным планом с ним не согласились и посоветовали так категорично не высказываться.

16.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 146 коммент.
 
Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре

Гендиректор «СибНИИ градостроительства» Владимир Савко

Очередные слушания по проекту генерального плана Бердска прошли в горадминистрации 15 ноября. Присутствующие выслушали разработчика из новосибирского «СибНИИ градостроительства» Светлану Аникину, которая предоставила материалы по обоснованию проекта генплана.

Не обошлось и без вопросов. Депутат Николай Сычев поинтересовался у разработчиков проекта, почему бы на втором этапе выполнения работ, не исключить зонирование нынешнего частного сектора под перспективную малоэтажную застройку.

Ответ он получил от генерального директора «СибНИИ градостроительства» Владимира Савко.

— Город Бердск сейчас перенесен из старой застройки. Он составлен, по сути, из частного сектора. Стоимость этой застройки сейчас нулевая. Город Бердск — это большая деревня, если грубо говорить, его центральная часть. Я, честно говоря, против того, чтобы застраивать Южную часть города. Хорошо бы застроить центральную часть со сносом всей этой жилой застройки. Создать новый облик этого города. Мне стыдно за этот город, честно говоря. Потому что люди, не видят ничего будущего и не имеют нормального будущего. Что за усадебная застройка? Это же 75% износа, не меньше. Если продолжать эту тенденцию, то эта усадебная застройка так и останется. Это кардинальные решения, но я бы убрал этот частный сектор из центральной части города, — заявил Владимир Савко.

Входящие в состав комитета по проектированию генплана Бердска посоветовали Савко не высказываться в такой категоричной форме, отметив, что про перспективу нужно говорить осторожно.

-У вас свое мнение, Владимир Михайлович, а я живу всю жизнь в Бердске и горжусь им. Какой уклад жизни здесь — мне это приятно. Давайте не будем скрывать, что с принятием генплана произойдут изменения в правилах землепользования и застройки, — прокомментировал депутат Сычев.

Гендиректор «СибНИИ градостроительства» добавил, что он за «качественный город». Несмотря на противоречия, члены комиссии проголосовали за второй этап разработки генплана города.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в многоэтажной застройки потенциально попадают 572 частных дома на 29 улицах в центре города. Жители этих домов возмущены перспективой попасть под бульдозер и потребовали от бердской власти исключить из генплана перевод их территории в зону высоток, чтобы ни через 25, ни через 100 лет не появился застройщик.

Подробности — в ближайшее время.


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Весь сюжет: Снос частных домов

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(146) Комментариев

  1. Аноним

    «Город Бердск сейчас…….составлен, по сути, из частного сектора. Стоимость этой застройки сейчас нулевая. Город Бердск — это большая деревня, если грубо говорить,его центральная часть.»

    Так и есть! На сегодня нужно решить: перевести город Бердск в деревню Бердскую, или всё-таки в СРЕДНЕЭТАЖНЫЙ ГОРОД не выше 9 этажей! Выше 9 этажей, это абсурд! Я могу понять Японию, где тупо ВООБЩЕ НЕТ ЗЕМЛИ, но в России ситуация ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ!

    Thumb up 74 Thumb down 13

    • Аноним

      Сычев выступает всегда как профессиональный провокатор. Правильно говорит Савко- Бердск большая деревня. Приезжали ко мне родственники из сельской местности. До приезда я им, мол это супер городок на море. Приехали молодые племянники, посмотрели и сказали, да действительно такое красивое место и море вокруг » ВАШЕй убогой деревушки», добавили, что городом с большой натяжкой можно назвать часть м-рна, остальное это извините отстой. Провез по Кр Сибири, они в голос, это что за трущебы, пока до Павлова не доехали.
      Да, вот Сибиряк очень понравился. Красивое место и зверушки, но это опять не о том.

      Thumb up 55 Thumb down 42

      • Ёла

        У меня было точно такое же ощущение, когда меня сюда привезли и за 20 лет с лишним лет ничего не изменилось. Кто придумал это недоразумение городом назвать? Считать Бердск городом может только тот, кто города никогда в жизни не видел. Две улицы и деревня посередине. Хорошо хоть моих родителей не угораздило купить халупу в частном секторе, а то в условиях отсутствия рынка жилья были и такие мысли. А то всю жизнь в калошах ходить пришлось бы…

        Thumb up 1 Thumb down 4

    • Аноним

      Да, да, да.
      Земли за Колорлоном есть до самого Китая.
      Постройте там замечательный Новый Бердск с тенистыми парками, широкими аллеями, красивой набережной, удобными дорогами и развязками, новым вокзалом, аквапарком, аэровокзалом и аэроэкспрессом, новой канализацией наконец.
      Новое строительство всегда дешевле сноса старого.
      И перестаньте , наконец, делать мозг жителям частного сектора, которые сами , кстати , строились а не получали бесплатные квартиры.

      Thumb up 63 Thumb down 32

      • Аноним

        Аноним от 19.27 , вот вы правы на самом деле
        Земли у России до хрена! Только сами знаете что

        Thumb up 16 Thumb down 3

      • Аноним

        Если бы не сносили старое, Париж не был бы Парижем, а Москва Москвой. Да и про Бердск с Новосибирском то же самое сказать можно.

        Thumb up 29 Thumb down 42

        • Аноним

          «Если бы не сносили старое, Париж не был бы Парижем,»

          Вот это вы зря! В Парижах гордятся улицами построенными 100 лет назад, не удачный пример…..

          Thumb up 48 Thumb down 9

          • Аноним

            Да, только они снесли то что до этого было и построили новые здания уже в индустриальную эпоху между прочим.

            А у нас частный сектор это ещё доиндустриальная эпоха =) И ещё момент, в нем нет ни малейшей ценности =)

            Thumb up 20 Thumb down 28

            • zizou

              И ещё момент, в нем нет ни малейшей ценности
              =========================
              да. в нынешнем государстве ни в чём нет ценности — ни в настоящей человеческой жизни, ни в исторической. только путриотизм в цене и деньги. высокая**я духовность 8)

              Thumb up 22 Thumb down 16

              • Аноним

                да это не только в нашем государстве, вон уже предрекают лет через 50, а может быть и раньше уничтожение лишних людей. Рабов надо иметь по минимуму! :-D

                Thumb up 1 Thumb down 1

    • худой

      А город Бердск и так, как таковой, уже не существует, его всё чаще упоминают как городской округ. Нам вот, как многодетным, заявили в администрации, что земельный участок под ИЖС не положен потому что Бердск, оказывается, не город, а городской округ! Но суть не в этом. Разные есть мнения у населения, но правда одна — господин Савко получит не хилую сумму за генплан и никто и никогда ничего сносить не будет! Чтобы строить в центре современные дома, нужна современная инфраструктура, а её нет и денег на реконструкцию никто не даст! Так, что владельцам частных домовладений опасаться нечего. Администрация Южный до ума довести не может, люди все строят на свои деньги а потом передают на баланс энергоснабжающим организациям, а вы думаете в центре начнут масштабную реконструкцию?!

      Thumb up 30 Thumb down 5

  2. Аноним

    Реально. Может хоть собак станет меньше и ходить можно будет пешком по красивому городу!

    Thumb up 43 Thumb down 39

    • Аноним

      «ходить можно будет пешком по красивому городу!»

      К сожалению не всё так просто, как хотелось бы! Красота города на сегодня измеряется количеством и разновидностью ЗЕЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ! Посмотрите, например, на Кольцово или Академ. Архитектура зданий последние 60 лет такова, что там красоту точно искать не стоит! Что красивого в многоэтажном коробе — курятнике? Ничего? Представьте Академ без Сосен и Елей! Удручающее зрелище, а вот с деревьями и СОСНОВЫМ БОРОМ ПРОСТО СКАЗКА!!! А вот если ЛЮБОЙ ГОРОД украшают высокие — статные — красивые — СИБИРСКИЕ ДЕРЕВЬЯ это уже совсем другое дело!

      Thumb up 86 Thumb down 5

      • Аноним

        Неистово плюсую! Чем больше больших деревьев, тем красивее город. А у нас почти все вырубили. А что осталось, дорубают. Позор!!~

        Thumb up 88 Thumb down 2

        • Аноним

          Очередной пример варварства Первомайская,11. Очередная контора Рога и копыта, что бы было хорошо видно их вывеску обкорнала яблоньку и иву, и второй год обтёсывает ствол у берёзы, что бы сама засохла… и ни кому дела нет! 8)

          Thumb up 34 Thumb down 1

    • Аноним

      Собак брошенных каждый год много после дачного сезона. Да и те кто на свободе не забывают свой род продолжать. Причем здесь ЧАСТНЫЙ сектор? ;)

      Thumb up 39 Thumb down 12

    • Аноним

      Пока есть бабки с кастрюльками — собак меньше не будет.

      Thumb up 14 Thumb down 9

  3. А.

    Типа в Новосибирске нету частного сектора ????

    Thumb up 44 Thumb down 16

    • Аноним

      Они его не замечают. =-O

      Thumb up 34 Thumb down 11

      • Аноним

        Это выгодно его не замечать, а в Бердске замечать. Видимо на кон поставлены большие деньги. Сказано же напрямую, что в Бердске нулевая стоимость застройки. Вот и готовьтесь люди к нулевой оценке и выживанию Вас со своих домов. И речь не про т, кто где живёт. В многоэтажках или частном секторе, а о том, что завтра любой из нас может лишиться всего

        Thumb up 25 Thumb down 4

        • Ёла

          В Новосибирске при строительстве Бугринского моста снесли столько частного сектора, сколько его, наверное, во всем Бредске, и ничего, пережили. А где сейчас в Новосибирске частный сектор в центре города остался? Есть какие-то Нахаловки да Затоны, ну так они на отшибах каких-то, большинство новосибирцев и не были в этих резервациях ни разу в жизни.

          Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      Так то же самое и про тот сектор можно сказать =) Если не хуже =) =)

      Thumb up 18 Thumb down 2

    • Михаил

      А кто говорит, что частного сектора не должно быть вообще? Вы в центре Новосибирска видели его?

      Thumb up 22 Thumb down 12

    • Аноним

      А
      Не надо сравнивать Бердск и Новосибирск. Все знают, что только сверни от центра и попадешь в трущебы. Однажды попал на ул Хокейная или Хокеистов, так это что-то из Достоевского, типа «на дне». Бердск маленький городишка или деревенька точно сам сказать не могу. В Бердске то можно навести порядок и превратить город в подобие Кольцово или академа и деревья в этом не главное, главное это трущебы и грязь в частном секторе, заборы с шифера и старых гнилых досок и все это …..обычный срач, после чего склоняешься к мысли, что Бердск все таки деревенька.

      Thumb up 37 Thumb down 22

      • Аноним

        Все будет не так.
        Сделают генплан.
        Получат бабла.
        Нехило.
        Потом план потеряют.
        Или он утратит актуальность.
        Сто раз же так делали. :-D

        Thumb up 50 Thumb down 4

      • Цветочек

        Ваши рассуждения смешны. Все земли в частном секторе находятся в собственности жильцов. Кто захочет продать ее городу или застройщику за копейки? В этих домах живут по 2-3 семьи. Следовательно и просить они будут за нее столько, чтобы все расселить достойно. А это ого-го! Поэтому город отдаст сейчас большие деньги за генплан со сносом частного сектора, а сноса не получится, т.к. вряд ли найдутся такие деньги для оплаты за землю и дома. А собаки как бегали, так и будут бегать, т.к. недостойные люди приобретают их на летний период на дачи, а потом бросают. И бегают они не частному сектору, а как раз среди многоэтажек.

        Thumb up 12 Thumb down 6

        • zizou

          Все земли в частном секторе находятся в собственности жильцов. … просить они будут за нее столько, …. А это ого-го! Поэтому … сноса не получится, т.к. вряд ли найдутся такие деньги для оплаты за землю и дома.
          ============================
          я уже писала про новый законопроект, принятый в первом чтении. да чхать всей вертикали власти на ваши ого-го. щас примут новый закон об изъятии земель в пользу муниципалитета, и подадут вам на лопате — кушайте, не обляпайтесь *CRAZY*

          Законопроект
          № 503785-7
          О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации …, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд).
          http://sozd.parliament.gov.ru/bill/503785-7?fbclid=IwAR1rZaORiXxzY7lDKkvR8HbPar0kgBj9zakii5fZJtLvxZ0tAflUiVK9gjQ

          О чем говорится в законопроекте
          Если раньше можно было изымать земли только для государственных нужд, то с принятием этого закона можно будет забрать практически любой участок для строительства жилых домов. То есть можно изымать земли, на которых уже есть жилые дома, и строить на них новые здания. На изъятых землях будут вести строительство компании, которые заключат договор с местными властями.
          https://www.svoboda.org/a/29598079.html

          Thumb up 10 Thumb down 7

          • Аноним

            опять вам «свобода» в уши дерьмо заливает.
            Раньше это называлась «интересы города»
            дома тоже в эти интересы как инфраструктура входит
            так что никакие это не изменения, а просто тоже самое!

            Thumb up 2 Thumb down 7

          • Аноним

            Если бы изымали для стратегических объектов, такие как, например , мост или дорога, то это да — в интересах власти
            А если просто многоэтажки, то это другая категория интереса

            Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Аноним

    Этому деду пора на пенсию давно. Исходя из его логики у нас пол страны пора снести. Но сносить в Черепаново или в Сузуне не интересно застройщику — цена земли не та. Защищает он интересы кучки своих знакомых — великих строителей новой РФии. Противно от того что у нас как не было частной собственности так и нет :-! Страна дураков одним словом……..

    Thumb up 73 Thumb down 19

  5. Сибиряк

    Опаньки!!! Неформально объявлена война между частным сектором и многоэтажками. Да, опасная эта игра с населением.

    Thumb up 46 Thumb down 9

  6. Аноним

    Согласен ,частный сектор под снос, Горького открыть немедленно

    Thumb up 23 Thumb down 58

  7. Сибиряк

    Забили клин между жителями, а кто его будет вынимать?

    Thumb up 21 Thumb down 10

  8. Аноним

    А меня бесят эти слова !
    Что Бердск деревня … да, мы деревня , но и в том числе благодаря нашим постоянным застройщикам , у которых архитектурный стиль остался ещё с семидесятых годов прошлого века , далеко ходить не надо .
    И даже, если появляется новый застройщик, то это тот же колхоз
    Вот , посмотрите на новый дом( не знаю сколько там этажей) , который построили на ДК
    …. все бы ничего…. но чего так позорно застеклили балконы по бокам? Пожалели поставить туда одинаковые окна, типа сьэкономили , засунули по бокам расширенное окно … колхоз полнейший ( это мое мнение, имею на это право)
    И так везде!

    Thumb up 57 Thumb down 6

  9. Аноним

    Согласен, нужно думать о будущем! Но учитывая экономическую ситуацию в стране ничего в ближайшие 50 лет не произойдёт!

    Thumb up 30 Thumb down 4

  10. Аноним

    Я купил участок 10 лет назад с гнилой хибарой за 1,5 млн.р. Получил разрешение на строительство. Снес старый дом и за 8 лет построил 2х этажный коттедж. Денег у меня ушло: 1,5 млн.- земля, 3,1 млн коробка с крышей, 3,2 млн. вся отделка. Плюс отделкой занимались сами (не платили ни кому).Итого 7,8 млн (не считая бани- еще 500 тыщ). Скажите мне люди — на каком этапе я ошибся (все в рамках закона). И кто мне компенсирует мои вложения и труды — может быть вы? :(

    Thumb up 73 Thumb down 18

    • Аноним

      Справедливый вопрос, и на него должен быть справедливый ответ.

      Thumb up 35 Thumb down 4

    • Аноним

      Пусть компенсирует кто разрешение на строительство в центре выдавал, или сидит на общем режиме пятёру; а если твоя улица, например, Радищева, не переживай, и когда-нибудь, твои ещё не родившиеся потомки, с удовольствием обменяют, ставший к тому времени хламьём, такой ценный сегодня для тебя коттедж, на улучшенной планировки квартиру, у какого-нибудь местного афериста-строителя (тоже из будущего), по совместительству олигарха, управляющего ручными депутатами из Горсовета.

      Thumb up 12 Thumb down 38

    • Аноним

      кадастровая стоимость: 34 тысячи * площадь.
      Если у вас 200 квадратов, то около 7 млн кадастровая стоимость.
      + около 600 тысяч стоимость кадастровая участка
      + благоустройство

      получается вам не меньше 10 млн компенсируют если будут выкупать под застройку.
      чего вопите то раньше времени?

      Thumb up 15 Thumb down 37

      • Аноним

        Счетовод с вас фиговый
        … кто сказал, что земля стоит кадастровых денег?

        Thumb up 4 Thumb down 5

      • Гость Очередной

        чёто все так радужно…
        Думаю. что если бы так было — они бы сами ломанулись в мэрию с предложением снести их :-D :-D :-D

        Thumb up 14 Thumb down 8

        • Аноним

          90% снесенных домов при строительстве Бугринского моста и прыгали от радости.
          Но вы поди из тех, кому интересны «полпроцента» других, а 90% замечать не хотите!

          Возмущались те, кто имел незарегистрированные самострои, или вообще жил на неоформленной земле (да-да, и такие там нашлись!)

          Thumb up 16 Thumb down 6

          • Гость

            Не всё так радужно. У кого-то ЛПХ, а им предлагали квартиру или компенсацию. Никто таким толком не помогал, пришлось искать самим варианты.

            Thumb up 2 Thumb down 2

      • Аноним

        Аноним 20-58 у меня вопрос : ты своими руками в жизни ,что либо сделал стоящее? Если нет то не ВОПИ пожалуйста ;)

        Thumb up 8 Thumb down 9

        • Аноним

          — дачу с нуля в чистом поле построил и благоустроил
          — дом с нуля построил
          — вообще руками работаю немало.

          еще вопросы?

          Thumb up 13 Thumb down 4

          • Аноним

            Откуда такие слова про нытье. Если дом построенный тобой или дачу под бульдозер пустят ты тоже «ныть» не будешь? =-O

            Thumb up 8 Thumb down 3

            • Аноним

              Переживать — конечно буду.
              В случае, если не буду согласен с оценкой, закажу независимую и пойду в суд.
              Все ведь предельно просто и понятно.
              Я, в отличии от многих тут, понимаю нужды города и общества, в котором живу.

              Но ныть, тем более просто так (на всякий случай: «вдруг мне мало предложат») — точно не стану!

              Thumb up 5 Thumb down 4

              • Аноним

                Похоже нет у вас ни дома ни дачи в поле. Своими руками построенных. «Я, в отличии от многих тут, понимаю нужды города и общества, в котором живу.» Этим все сказано

                Thumb up 2 Thumb down 3

              • Аноним

                жаль ломать ваш мир: собственными руками построил и да, многое понимаю.
                жаль, что не все такие как я

                Thumb up 2 Thumb down 0

      • Аноним

        сейчас допишитесь…..друзья, что про налог на имущество забыли, что сейчас он будет браться от кадастровой стоимости, а то интересно как налоги платить так стоимость дома 100тыс., а как под снос или на продажу 10 лямов. Время идет, законы меняются и хитрожо… м быть не получится. С налогами так точно порядок со временем наведут. Придется выбирать где и в чем Вы живете. Коттедж у Вас или Вы его для налоговой избушкой называете. Как Вы не поймете, что все, все понимают и платить за собственность придется по полной.

        Thumb up 5 Thumb down 9

        • Аноним

          уже 4 года вроде именно с кадастровой стоимости платится.
          ставка 0,1%
          правда есть еще коэффициент 0,6.
          То есть если дом 10 лямов стоит, то сейчас владелец за 2017 год заплатит 6 тысяч.

          Это секрет чтоли для кого-то?

          Thumb up 7 Thumb down 1

          • Аноним

            извините, но кадастровую в 10 лямов не встречал, это пока еще притирки. Время идет и налоги….сами понимаете , меньше не становятся, а про недвижимость все идет в одном направлении, к повышению. Захотят, сделают так, что сам запросишься. Газ, коммунальные, мусор и пр., неужели Вы правда считаете, что Бердск и через 100 лет будет такой деревней. Генплан он и есть ориентир на будущее. Примут, запретят любые застройки, перестройки в центре, вот и все. Не зря принимают закон, что любое строительство, даже на садовых участках пойдет только по разрешению администрации. Какие Вы простые до…., или может кто-то сильнее закона. А какие еще будут приняты……..

            Thumb up 2 Thumb down 3

        • Аноним

          Налоги душат страну (с рыночной стоимости еще больше будут). Уже даже до ВВП дошла мысль проверить налоговую нагрузку для населения ;)

          Thumb up 1 Thumb down 2

          • Аноним

            да ниче не душит…
            жить по средствам и доходам надо просто.
            А то есть индивиды: купят себе порш к кредит старый, а у самих зарплата меньше чем налог транспортный на него.
            И нафига?

            Thumb up 1 Thumb down 0

    • zizou

      И кто мне компенсирует мои вложения и труды
      ===========================
      «в России сыра не было, нет и не будет — и только по одной причине: в стране нет права собственности, как таковой. »
      » Существуют лишь «бумажки о собственности» © С.С.Собянин, которые немедленно превращаются в тыкву в результате одной лишь подписи »

      зато крымнаш и нет войны — вы же этого хотели *CRAZY*

      Thumb up 4 Thumb down 15

  11. Аноним

    Помнится мне, что постоянно скандалили, что энергомощностей не хватает на большую застройку и коллектор , извините , весь в г…е
    Что, что то поменялось?

    Thumb up 50 Thumb down 6

  12. Аноним

    Значит для сноса застройки цена в центре «0» уже озвучили, а когда многоэтажек настроят ценник да 100 за кв поставят

    Thumb up 31 Thumb down 3

  13. Аноним

    Пусть берег от котеджей сначала очистят

    Thumb up 52 Thumb down 8

  14. 12345

    Савко, пора уже самого снести!!!

    Thumb up 24 Thumb down 12

  15. Аноним

    Канализацию бы сделали, очистные сооружения, завод по переработки мусора, дороги, да газ провели. Теплосети на ладан дышат — а они рассказывают, как хорошо бы «хрустальный мост» до Москвы. У нас проблем нет? Или какую бы чушь не нести, лишь бы деньги капали?
    Театр абсурда.

    Thumb up 66 Thumb down 7

  16. Новый мэр

    Этот старый маразматик должен уже беспокоится дизайном своей надгробной плиты, а он город решил перестроить

    Thumb up 33 Thumb down 17

  17. Аноним

    Ну наконец-то! хоть один специалист подтвердил что не один я так думаю..

    Thumb up 19 Thumb down 19

  18. Местный

    Мне наш город нравится. И не пойму чем частный сектор не угодил. Он у нас вполне приличный. Развалюх домов раз да и обчелся. каждый день езжу, дома красивенькие свеженькие, фасады ухоженные. А почему бы архитекторам-конструкторам не предложить вариант по усовершенствованию улиц, велосипедных-пешеходных дорожек, с красивыми лавочками-фонариками, журавликами,фонтанчиками. Разной дополнительной зеленью.Прочным асфальтом,дренажными канавами и полной газификацией. Тяму видно не хватает, тогда какого хрена приезжает и пургу несет? Людей сей час выселят к черту на кулички. настроят коробок и дань брать будут.
    На клопятники деньги есть, а на разумное обустройство нет. Ломать не строить. А кто то задумался, что за этими постройками и чьи то судьбы стоят-надежды,лишения, горести и радости. Или это не в счёт. А где остальные депутаты. Хоть кто то кроме Сычева что нибудь предложил. Вы зачем свои посты занимаете? Свои потребности решать?

    Thumb up 55 Thumb down 13

    • Михаил

      Да ладно, развалюх раз-два? :-D Вы точно про Бердск говорите?

      Thumb up 17 Thumb down 32

    • zizou

      Хоть кто то кроме Сычева что нибудь предложил.
      ============================
      а Сычёв что-то дельное предложил? да чисто для пиару языком брякнул — ему надо вес набрать для лоббирования интересов своего любимого несуществующего юго-западного *CRAZY*

      Thumb up 10 Thumb down 7

  19. Аноним

    Наш уважаемый мэр пришёл к нам в деревню под большой куш с последующим уходом на пенсию. Поэтому с него как с гуся вода Кожин Проценко и тд. Как то так

    Thumb up 29 Thumb down 4

  20. Михаил

    Я думаю, что желающих поменять свой прогнивший сарай на новую квартиру будет не мало, так как большинство домов уже отжили свой век. К тому моменту как это начнёт реализовываться они уже сами будут умолять переселить их из развалин. А тем, кто отстроил коттедж, компенсируют его стоимость, хотя опять же к тому моменту как это начнут делать может и компенсировать особо нечего будет. Просто сейчас нужно приостановить выдачу разрешений на строительство и через 20-30 лет можно смело застраивать многоэтажками.

    Thumb up 20 Thumb down 31

    • Человек

      Михаил —- да,вы правы.Если приостановить выдачу разрешений на строительство,то лет через 20-ть всё уже развалится/потому что там куча деревянных домов и шлаколитых/,а хороших коттеджей — раз,два и всё на улице.Город Бердск в центре,это одна большая деревня,и те кто цепляется за то,чтобы оставить эту деревню,так это те люди/около 3 процентов/,которым глубоко наплевать на остальных людей в городе:что постоянно зимой висит дым над городом,что грязь и часто прорывает коллектор и канализацию везде,собаки бегают,коровы ходят,поросята хрюкают….
      Убрать надо всё это,и построить нормальные дома,может не высокие — до 9-и этажей,с нормальными улицами и деревьями,магазинами и небольшими парками и стадионами — всё можно,главное только начать!
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 21 Thumb down 47

      • Зима

        Даже спорить с вами неохота. Такое ощущение, что запачкаешься.

        Thumb up 9 Thumb down 14

      • Аноним

        Человек
        Все правильно!!!!!!!!!!!!!!
        Не спорь с теми кто привык жить в овне за забором из шифера и гадить городу вонью и угольным дымом.

        Thumb up 10 Thumb down 11

        • Джага

          Аноним, 13.13, вам уже долбят в мозг, для того, чтобы не висел угольный дым, нужно провести ГАЗ !!! Газ есть уже во многих деревнях и селах, но не в Бердске! Значит мы не деревня))) А что у нас все дома за шифером? :P

          Thumb up 5 Thumb down 8

          • Аноним

            Джага, а как Вы думаете, у большинства в частном секторе (стариков) есть деньги на проводку газа. Точно знаю, что хотели провести газ к коттеджи на горке за химзаводской больницей, все есть, все возможности, но из-за цены вопроса даже многие собственники этих коттеджей отказались и за домом ветеранов. Поэтому там и топят углем и весь м-рн задыхается. А Вы газ, газ. Люди в 90-е хапанули, отстроились, а теперь многие сидят на …., и продать свои хоромы не могут. Мой знакомый продает такой домик на 500м2 уже лет 10, сам живет в квартире. Кто не жил в своем доме, тот не понимает какой это по правде геморой. Многие хвалятся, а по факту только и мечтают как бы эти халабуды продать по выгодней, да свалить в благоустроенную квартиру. Я жил в таком доме и знаю, через пять лет в одном углу сделал ремонт, надо уже в другом начинать, то трубы, то…вспоминать не хочу. Но знаю таких кто живет пыхтит и никуда не хочет.

            Thumb up 5 Thumb down 5

  21. Николай

    Нужно ли расчищать центр города от частного центра, который саморазрушается: комуникации гнилые, дома пожароопасные?
    Это будет звучать не как провокация, если будет в генплане обозначены районы одноэтажной застройкой и приусадебными участками, где будут построены котеджи для переселения жителей из центра, чтоб интересы горожан не пострадали. Выгодно это строителям и городу? Выгодно! Так как в центре они построят многоэтажки, которые покроют все расходы и ещё прибыль сказочная образуется.

    Thumb up 16 Thumb down 14

    • Аноним

      Николай, вы такой наивный!
      … да эти строители удавятся , чтобы кому то что то приличное выдать за их имущество ..

      Thumb up 32 Thumb down 8

  22. Никола

    Я понимаю жителей частного сектора, но поймите и вы: в современном городе не может быть такого, что в центре находятся развалюхи с коровами и курами, а окраины застроены высотками! Центр города требует, чтобы была определенная (немаленькая) плотность населения, которая позволит эффективно использовать общественный транспорт, пешеходные зоны, общественные пространства, магазины и пр. Если сохранять частный сектор в том виде, в каком он есть, то город получится территориально и транспортно разорван на части. Такой город будет неудобен для жизни большинства его жителей.

    Thumb up 29 Thumb down 23

    • Аноним

      Никола…. понимаю вашу озабоченность …
      … так выкупайте у народа их дома, предлагайте такую цену, чтобы жителям было выгодно и они смогли решить свои жилищные вопросы в дальнейшем
      … вам же так не надо!
      Вам же надо их землю получить на халяву ! Чтобы было все минимально или вообще за даром

      Thumb up 35 Thumb down 13

      • Никола

        Никто кроме вас не говорит о получении земли на халяву. Всегда в таких случаях происходит выкуп земли. Я за то, чтобы этот выкуп был выгоден владельцам земли частного сектора.

        Thumb up 16 Thumb down 2

        • Аноним

          Ну, да
          .. один тут предлагает, по кадастровой стоимости землю выкупать …
          это не халява по вашему????

          Thumb up 8 Thumb down 8

          • Аноним

            этот «один» цены даже озвучивал
            10 млн — это халява чтоли?
            или наглость и жадность уже краев перестала видеть?

            Thumb up 7 Thumb down 7

          • Аноним

            По рынку 1,5 млн а по кадастру 0,5 млн — конечно халява получается ;)

            Thumb up 4 Thumb down 3

            • Аноним

              Флаг в руки: идите в БТИ и просите исправить цену вашей земли на 1,5 млн.
              Приложите к заявлениям объявления и все вам внесут без проблем!

              Thumb up 4 Thumb down 3

              • Аноним

                Флаг то зачем? Не посылайте человека туда куда ему не надо, и он не скажет куда вам идти ;)

                Thumb up 2 Thumb down 2

  23. Аноним

    А кто вам сказал что жителей устроит раздольный 2, который сейчас нафиг никому не нужен

    Thumb up 26 Thumb down 4

  24. Аноним

    Развалюшка на горького стоит 3500, вот и считайте норм дома стоят 10.000000 люди живут в центре

    Thumb up 16 Thumb down 4

  25. Аноним

    Рано или поздно это произойдет .
    Вопрос только в том что лучше рано или поздно .

    Thumb up 14 Thumb down 7

  26. весна

    Таких реформаторов всегда хватало, но обычно все заканчивается «прожектами» и пшиком. Один «гений» уже построил набережную и Бердский острог, другой распродал все берега, а эти метят на центр города. Такое ощущение что в Новосибирске снесли все бараки и «нахаловки». У себя бы сначала порядок навели, а потом уже за Бердск брались.

    Thumb up 32 Thumb down 9

  27. Николая

    А за бараки 1952 года постройки из которых запилили магазины не стыдно. Я про Ленина от 15 до 27. Такой позор как позор. Они уже разваливаются от старости, но нет, Санрайз, Парикмахерские, пятерочка, строятся в этих рухлядях. Давно пора под бульдозер. Также как и дома в Фергане на Комсомольской, потом Карла Маркса 8, 10, ряжом Энергетическая, тоже пара бараков. Потом Ленина 122 и тд. Эти дома еле дышат. Вот и стройте. А потом уже посмотрите, нужно ли частный сектор ломать или нет. Прям земли им мало.

    Thumb up 50 Thumb down 1

    • Цветочек

      Целиком и полностью вас поддерживаю. Пусть со старыми бараками разберутся и ул.Ленина приведут в красивый вид. Я имею ввиду дома в доль улицы

      Thumb up 15 Thumb down 2

      • Аноним

        Вы поймите ген. план на длительное время, это перспектива. Конечно вначале будут решаться вопросы с бараками, но уверяю Вас дойдет время и до частного сектора в Центре. Только не надо слюной на всех, это будет не скоро и не нам и Вам решать. Ваши дети может к тому времени сами Ваши коттеджи и избушки снесут. Это Вам сейчас в них удобно и денег урвать по больше желание, а надо будет все этол Вашим внукам? Захотят ли они жить как ВЫ? Очень сомневаюсь. Это Вам нравятся Ваши , по большому счету убогие нагромождения кирпича, которые называются коттеджами. Это все пройдет и уйдет вместе с……теми кто хватается за эти удалено

        Thumb up 3 Thumb down 2

      • Аноним

        Так там ещё на стенах остатки советских лозунгов и иллюминаций остались! :-D :-D :-D

        Thumb up 4 Thumb down 2

  28. житель

    Господа «Анонимы» и др.! А вы о людях-то подумали? Люди, живущие в частных домах живут своим подворьем, огородом…Многие живут «за чертой».Работы в Бердске нет,предприятия давно «прихватизированы», а людям-то чем и на что жить? В своем доме не надо ежемесячно оплачивать коммунальные платежи. Многие просто не могут по состоянию здоровья проживать в многоэтажных коробках.Старики могут дышать воздухом, а дети играть в своем дворе… И еще много можно сказать «за» частные дома…

    Thumb up 40 Thumb down 10

    • Аноним

      Не все анонимы такие, как вы пишете
      Я лично против сноса

      Thumb up 8 Thumb down 6

    • Анон

      Это как в своём доме не нужно оплачивать коммунальные платежи? Воду и свет в частном доме не используют? Дом так же нужно чем-то отапливать, если газ, то на 100 кв порядка 1,5-3 т.р. зимой, вывоз мусора так же нужен, откачка воды из сливной ямы и т.д.
      «Старики могут дышать воздухом». Вы имели ввиду чистым воздухом? Так откуда ему взяться там, это же центр города, а не загородный дом!
      Вы перечисляете каки-то непонятные плюсы дома, хотя дом выигрывает у квартиры совсем в другом. Но и у квартиры есть много плюсов по сравнению с домом. Моя вот бабуля наоборот попросилась в квартиру, устала с домом возится, хотя всю жизнь жила в частных домах.

      Thumb up 6 Thumb down 3

      • Аноним

        поди это из тех, кто и электричество и воду воруют…

        Thumb up 4 Thumb down 5

      • Джага

        Анон, я тоже попрошусь…когда мне будет 80 лет….но это не скоро…, а сейчас я хочу жить так, как могу, имею право… каждому своё, кому высотка с соседями, а кому частный с его каждодневными заботами…

        Thumb up 8 Thumb down 3

      • Ёла

        Ну да, «чистым воздухом», особенно зимой, когда печи топятся всякой дрянью. На микрорайоне (на Торговом) осенью-зимой иной раз дышать нечем, как дачники свои дачи протапливают, такая вонь стоит.

        Thumb up 1 Thumb down 1

    • аноним

      Да правильно, и если уж за частный сектор говорить, лучше предложите снести тех кого топит, и у кого уже дома развалились из за вашей непутевой застройки рогачева.

      Thumb up 9 Thumb down 2

    • Аноним

      вот и переедет хоть в другой дом со своим огородом.
      проблема то в чем?

      Thumb up 4 Thumb down 7

  29. Николая

    Кстати, а когда строили 16-ти этажку учли интересную тему. Что на территории Бердских пожарных частей лестница, которая достает только до 9 этажа?! В случае пожара, не смогут спасти жителей 10-16 этажей. Почему об этом никто не думает. Или нужно купить коленчатый подъемник, который работает выше. Никого это не интересует. Лишь бы на небольшом клочке земли запилить овер9999 этажку, чтобы денег поднять.

    Thumb up 34 Thumb down 6

    • Аноним

      Рукалицо

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • Никола

      Не переживайте: пожарная лестница в этом доме на каждом этаже имеет выход на открытый на улицу проходной балкон.

      Thumb up 4 Thumb down 12

      • Аноним

        «Не переживайте: пожарная лестница в этом доме на каждом этаже имеет выход на открытый на улицу проходной балкон.»

        Их давно собственники хламом завалили. К тому же, не поленитесь, посмотрите как горят 17 этажки, на всю жизнь запомните….. И напрочь всякое желание пропадёт в этих гора-курятниках что-то покупать! Будете за три версты обходить!

        Thumb up 10 Thumb down 2

        • Аноним

          Было пару случаев на страну, и что. Никто не погиб.
          В высотках лестницы незадымляемые. Лестничная шахта отделена от квартирных площадок.
          Барахло на лестницах не складируют.
          За складируемое барахло на жилых площадках гоняет пожарная инспекция.

          Да любую высотку возьми, никакой лестницы не хватит.

          Thumb up 3 Thumb down 2

    • Аноним

      Думаете, перед строительством 30-50-100-этажного дома пожарным закупают лестницы подлиннее?

      Thumb up 7 Thumb down 7

  30. саф

    Кто-то здесь не доволен, что частный сектор не эстетичен (старый, не ухоженый и т.д.). Ну,то от незнания города или по заказу. Во-первых, частный сектор очень быстро перестраивается. Возводятся добротные дома и котеджи. Что касается красоты современных построек, то обратите внимание на новостройку около парка Победы: угробили весь архитектурный ансамбль. Обратите внимание на свечку в районе ГДК- убожество. И за эту «красоту» вы ратуете ?
    Создается впечатление, что эти господа заботятся не о красоте города, а о возможности для нескольких бердских стройфирм продолжать строительство в центре.

    Thumb up 43 Thumb down 12

    • Аноним

      «Во-первых, частный сектор очень быстро перестраивается. Возводятся добротные дома и котеджи. »

      А почему на Первомайской это не работает? От Советской до Пушкина конкретно?
      А еще на той самой Горького не работает: от Пионерской до церкви — такой гадюшник извините, что ужас просто!

      Я думаю так: если бы жители частного сектора содержали его в приличном виде, то их бы поддержали.
      А поскольку все видят это гадюшник (ну да, может денег не хватает, может сил, но результат то на лицо!), то и будут голосовать за снос этого позорища!

      Thumb up 2 Thumb down 0

  31. Аноним

    Он прав.

    Микрорайон уже давно стал более развитым, чем «центр».

    Ладно были бы добрые дома, со всеми коммунальными благами, так там же халупки.

    Да, сейчас начнут тапками кидать что это их родное.
    Но XXI век на дворе.
    Хватит уже в землянках то жить.

    Thumb up 16 Thumb down 25

  32. Аноним

    А сегодня видимо уже в действие план сноса начали приводить. Дороги очистили только с Островского, что выше (в сторону военного городка) видимо уже не интересно. Сначала пусть порядок в городе наведут. Куда ни ткнешься — большая деревня. Это не по отношению к застройке, а по отношению к инфраструктуре и работе служб. Канализация в городе от слова вообще никакая, электрические столбы в частном секторе искрят, дороги по городу не чистят я и пр.

    Thumb up 21 Thumb down 5

  33. Конструктор

    Если взялись за наведение красоты города, то и начните с трассы и хотя-бы до ул. Ленина, ну или до ул. Островского. Наведите в этом месте марафет. Я думаю, что это не быстро можно сделать. А за ул. Островского нужно просто выкупить и снести отревизированные развалюхи. И на ближайшие 50-100 лет этой модернизации города хватит.

    Thumb up 12 Thumb down 5

    • Аноним

      Не марафет нужен в первую очередь, а предупредить наступление коллапса в ближайшее время. Южная часть города практически отрезана от центральной.

      Thumb up 4 Thumb down 1

  34. Аноним

    Если сносить то по -честному . Владельцу коттеджа предлагается два варианта 1 Застройщик строит на окраине Бердска такой же коттедж 2 Выдаётся компенсация стоимости дома и возможность купить квартиру в новостроике в том районе где жил! Помнится сносили гаражи в советское время подпадающие под строительство дороги так владельцам застройщик построил новые гаражи кирпичные «под ключ» ! Но тогда было другое государство!

    Thumb up 18 Thumb down 2

  35. ДимаИзЦентра

    Все правильно говорит, он профессионал и знает.
    Нужно метро от Вокзала до микрорайона!
    Также нужен мост от ПО «Старый-Бердск» до ОбьГЕС, это позволит разгрузить дамбу.
    Ну и само собой, влить г. Бердск в г. Новосибирск дав название Бердский район. Местную администрацию распустить, управление ввести внешнее по скайпу.

    Thumb up 16 Thumb down 1

  37. Аноним

    Все ностальгируют по советскому союзу. Так и надо сделать как в СССР. Объявить, что снос всех домов завершиться к концу 2018 года. Все с вещами на выход, ордер на прекрасное новое жилье в малосемейках получит каждый желающий, а не желающие получат компенсацию в размере стоимости на момент постройки (из архива БТИ) с учетом износа за период проживания. Возражений нет, принято единогласно.

    Thumb up 7 Thumb down 9

  38. Гость

    Я считаю, что 100 т. ж. это достаточно для самодостаточного города (а в будущем района Новосибирска). Не нужна вообще в генпланах жилая застройка, только инфраструктура. Надо просто признать , что нет здесь свободной земли под застройку и не тратить больше деньги на неё в генплане. Только ветхие и аварийные дома должны сносить и на их же месте давать их жителям жильё. Но для этого достаточно 1 площадки под текущий снос, а каждая следующая будет возникать на месте снесённого здания.

    Thumb up 4 Thumb down 5

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