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Путин: неучастие в Давосском форуме не скажется на экономике России

Президент РФ отметил, что российские бизнесмены вправе сами принять решение относительно своего участия в международном форуме.

16.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин: неучастие в Давосском форуме не скажется на экономике России
Возможный отказ России от участия в экономическом форуме в Давосе не скажется на авторитете страны, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в Сингапуре.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что «авторитет любой страны в рамках мировой экономики зависит, прежде всего, от экономической мощи страны, от структуры экономики, от результатов, которые она демонстрирует с точки зрения ее технологичности, роста ВВП, макроэкономических показателей». «То есть низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствия дефицита бюджета либо наличия минимального (дефицита) бюджета, а лучше профицита, как у нас сейчас, кстати говоря», — заявил Путин.

«В целом мы добиваемся целей, которые перед собой ставим и чувствуем себя уверенно», — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что российские бизнесмены вправе сами принять решение относительно своего участия в давосском форуме.

Путин также отметил, что «такие площадки, как давосский форум, полезны». «Цель таких площадок вообще, таких встреч, таких обсуждений — свободных, непредвзятых, она как раз заключается в том, чтобы сближать людей вне рамок каких бы то ни было политических ограничений. И если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя, они разрушают основу своей деятельности», — заявил он.

Ранее издание Financial Times сообщало, что трое российских бизнесменов — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин — были проинформированы, что их участие в Давосском форуме «не приветствуется». По сути, это означает запрет на посещение Давоса, хотя формально санкции минфина США не накладывают таких ограничений на фигурантов SDN List, отмечало FT.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме в Давосе, если условия для российских представителей бизнеса не будут изменены.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

Источник: Интерфакс


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