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По ошибке разблокировали Instagram Кадырова

Глава Чечни назвал было восстановление аккаунта торжеством справедливости, как его тут же опять закрыли — из-за санкций.

16.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
По ошибке разблокировали Instagram Кадырова
Социальная сеть Instagram назвала ошибкой восстановление аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом представитель компании сообщил РБК.

«Аккаунт был восстановлен по ошибке и мы удалили его, как только это обнаружили», — сказал собеседник.

Накануне страницу Кадырова в Instagram разблокировали. В связи с этим глава Чечни заявил, что «справедливость восторжествовала». Он добавил, что блокировка лишила его подписчиков возможности получать информацию «из первых рук», а жители республики не могли через соцсеть напрямую обращаться к своему главе.

Кадыров также разместил первую запись в Instagram, которая была посвящена пистолету. Однако теперь при заходе на страницу появляется сообщение, что она недоступна. «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — указано в сообщении.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил РБК, что причины повторной блокировки страницы Кадырова «неизвестны». «Мы в курсе блокировки, но причин не знаю, это нужно выяснять у администрации Instagram», — сказал он.

Аккаунты главы Чечни в Instagram и Facebook заблокировали в декабре 2017 года. Facebook объяснила блокировку тем, что Кадыров есть в санкционном списке США, поэтому компания несет юридическое обязательство заблокировать его страницу. Глава Чечни попал в «список Магнитского» 20 декабря. По мнению властей США, его администрация связана с нарушениями прав человека, среди которых есть убийства и пытки. После блокировки аккаунтов Кадырова Роскомнадзор потребовал объяснений от соцсетей, а Кремль выразил обеспокоенность.

Источник: РБК


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