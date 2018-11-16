По ошибке разблокировали Instagram Кадырова

Социальная сеть Instagram назвала ошибкой восстановление аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом представитель компании сообщил РБК.
«Аккаунт был восстановлен по ошибке и мы удалили его, как только это обнаружили», — сказал собеседник.
Накануне страницу Кадырова в Instagram разблокировали. В связи с этим глава Чечни заявил, что «справедливость восторжествовала». Он добавил, что блокировка лишила его подписчиков возможности получать информацию «из первых рук», а жители республики не могли через соцсеть напрямую обращаться к своему главе.
Кадыров также разместил первую запись в Instagram, которая была посвящена пистолету. Однако теперь при заходе на страницу появляется сообщение, что она недоступна. «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — указано в сообщении.
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил РБК, что причины повторной блокировки страницы Кадырова «неизвестны». «Мы в курсе блокировки, но причин не знаю, это нужно выяснять у администрации Instagram», — сказал он.
Аккаунты главы Чечни в Instagram и Facebook заблокировали в декабре 2017 года. Facebook объяснила блокировку тем, что Кадыров есть в санкционном списке США, поэтому компания несет юридическое обязательство заблокировать его страницу. Глава Чечни попал в «список Магнитского» 20 декабря. По мнению властей США, его администрация связана с нарушениями прав человека, среди которых есть убийства и пытки. После блокировки аккаунтов Кадырова Роскомнадзор потребовал объяснений от соцсетей, а Кремль выразил обеспокоенность.
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