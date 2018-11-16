Челлендж: Истории успешных людей собирают по всей России

Любой желающий сможет рассказать в соцсетях вдохновляющую историю о себе, своих друзьях и близких в рамках всероссийской эстафеты успеха, которую запустила автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба АНО.

«В этом суть челленджа – бросить вызов себе и своим знакомым, показать, что в стране много людей, которые добились успеха своими усилиями, независимо от географии, возраста и образования», – цитирует заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислава Даванкова пресс-служба.

Он добавил, что считает стереотипом мнение о том, что подняться по ступеням социальной лестницы можно лишь, имея нужные связи, а ключ к достижению целей лежит в высоких кабинетах. «Реальные же истории людей подтверждают, что осуществить свои планы можно самостоятельно», – сообщил Даванков.

Чтобы присоединиться к эстафете, нужно снять минутный видеоролик, рассказать в нем о своей истории успеха и передать эстафетную палочку трем друзьям, которые смогли чего-то добиться без связей, сообщает пресс-служба.

«Разместить видео можно в одной из социальных сетей — «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники» или Instagram. Под ним нужно отметить своих друзей, которым участник передает эстафету, а также поставить хештеги #РоссияСтранаВозможностей и #ЧелленджУспеха», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из первых участников стал победитель конкурса «Лидеры России», директор по связям с общественностью Сбербанка Кирилл Бабаев. Он бросил вызов врио главы Липецкой области Игорю Артамонову, заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину и заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.

Также можно принять участие в розыгрыше призов, после публикации видео нужно зарегистрироваться на сайте челленджа через аккаунт в соцсетях. Итоги будут подведены 21 декабря. Присоединиться к эстафете может любой россиянин, проживающий в РФ, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Источник: РИА Новости