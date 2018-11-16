КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 89139897337 Анна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ловить пьяных водителей три дня будет ГИБДД на дорогах Бердска

Пробка сковала движение на трассе Р-256 в Бердске

По ошибке разблокировали Instagram Кадырова

Челлендж: Истории успешных людей собирают по всей России

Подняли бизнесу налог на вмененный доход депутаты Бердска

Путин: обеспечить цену на нефть в $70 за баррель

ГЛОНАСС доказал: Не ждал 40 минут маршрутку №18 пассажир в Бердске

Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре

Отказался переводить в жилую зону микрорайон-призрак мэр Бердска

Отжавшемуся 4105 раз 5-летнему мальчику Кадыров подарил Mercedes

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Челлендж: Истории успешных людей собирают по всей России

Чтобы присоединиться к эстафете, нужно снять минутный видеоролик, рассказать в нем о своей истории успеха и передать эстафетную палочку трем друзьям, которые смогли чего-то добиться без связей.

16.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Челлендж: Истории успешных людей собирают по всей России
Любой желающий сможет рассказать в соцсетях вдохновляющую историю о себе, своих друзьях и близких в рамках всероссийской эстафеты успеха, которую запустила автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба АНО.

«В этом суть челленджа – бросить вызов себе и своим знакомым, показать, что в стране много людей, которые добились успеха своими усилиями, независимо от географии, возраста и образования», – цитирует заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислава Даванкова пресс-служба.

Он добавил, что считает стереотипом мнение о том, что подняться по ступеням социальной лестницы можно лишь, имея нужные связи, а ключ к достижению целей лежит в высоких кабинетах. «Реальные же истории людей подтверждают, что осуществить свои планы можно самостоятельно», – сообщил Даванков.

Чтобы присоединиться к эстафете, нужно снять минутный видеоролик, рассказать в нем о своей истории успеха и передать эстафетную палочку трем друзьям, которые смогли чего-то добиться без связей, сообщает пресс-служба.

«Разместить видео можно в одной из социальных сетей — «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники» или Instagram. Под ним нужно отметить своих друзей, которым участник передает эстафету, а также поставить хештеги #РоссияСтранаВозможностей и #ЧелленджУспеха», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из первых участников стал победитель конкурса «Лидеры России», директор по связям с общественностью Сбербанка Кирилл Бабаев. Он бросил вызов врио главы Липецкой области Игорю Артамонову, заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину и заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.

Также можно принять участие в розыгрыше призов, после публикации видео нужно зарегистрироваться на сайте челленджа через аккаунт в соцсетях. Итоги будут подведены 21 декабря. Присоединиться к эстафете может любой россиянин, проживающий в РФ, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ловить пьяных водителей три дня будет ГИБДД на дорогах Бердска С 60-летием ГДК! Пробка сковала движение на трассе Р-256 в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика