Путин: обеспечить цену на нефть в $70 за баррель
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Нефть, на месте стой! раз-два!
Нашего солнцеликого даже нефть слушается
По крайней мере он видимо верит в это
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«При цена нефти 80 долларов мировую экономику ждет крах»(с) В. Путин
Шел 2014 год. Нефть опустилась ниже 100
До ее падения до 30 оставалось несколько месяцев.
Может адекватный человек воспринимать его высказывания всерьез?
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Чё заныли! В этом году профицит 2 триллиона рублей! Получается — денег невпроворот! Смотреть надо за тем, как ими распорядятся либероидные экономисты.
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Конечно слушается.Он рейтинг свой поднимает.При Ельцине новая команда кремля затачивала всю экономику под себя,это не секрет.И то что бакс и нейть скачет от якобы там каких то американских бирж и прочего вранья полный пи…ь.в стране огромный профицит бюджета.Себестоимость добычи максимум 25 баксов.Просто дядя Вова из планеты кин-дза-дза понял что в стране живет 76% лохов уже остановится от борзости не может.Даже у некоторых чиновников тормоз совести природный срабатывать начал-результат кого посадили кто то начал сбегать из страны.Каждый год уводят кучи денег через афшоры за бугор,не вкладываю в страну ничего,пенсионная реформа и т.д. А патриоты орут дядя Вова наш лидер
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