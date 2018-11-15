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Отжавшемуся 4105 раз 5-летнему мальчику Кадыров подарил Mercedes

Мальчик посвятил свой рекорд главе Чечни. В ответ тот заявил, что ребенок достоин ездить на белом «Мерседесе».(ВИДЕО)

15.11.2018 Фото: скриншот видео 2 коммент.
 
Отжавшемуся 4105 раз 5 летнему мальчику Кадыров подарил Mercedes
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый «Мерседес» пятилетнему мальчику, который отжался более четырех тысяч раз.

Как сообщил глава Министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков, пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за два часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России «возникли незначительные вопросы», поэтому рекорд официально не зафиксировали. Кадыров позже выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой результат, «лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать».


«Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом «Мерседесе», — сказал Кадыров на встрече с мальчиком.

Рахим ответил, что может отжаться более пяти тысяч раз. Свои способности ребенок продемонстрировал прямо на капоте новой машины.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ну все понятно,идем отжиматься за мерседес

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