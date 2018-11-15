Отрубившему жене руки 14 лет колонии дал суд в Подмосковье

В Московской области мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений в отношении своей супруги, сообщили сегодня, 15 ноября, в главке СКР,

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Дмитрию Грачеву. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (пп. «б, з» ч.2 ст.111 УК РФ), а также в похищении (ч.2 ст. 126 УК РФ — 2 эпизода) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года у Грачева возник умысел на причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге – Маргарите Грачевой, к которой он испытывал неприязненные отношения на почве ревности. С первых чисел декабря он готовился к совершению преступления, а именно: заранее приобрел в строительном магазине пластиковые хомуты и топор, в аптеке – жгуты разных размеров и бинт с йодом и все это сложил в багажник своей машины.

11 декабря он против воли своей жены, отобрав мобильный телефон и заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лесной массив. Затем Грачев вывел супругу из машины, перевязал ее руки жгутом, после чего нанес не менее 10 ударов лезвием топора по запястьям и кистям рук. Своими преступными действиями он причинил потерпевшей тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что 11 ноября 2017 года Грачев уже похищал свою супругу – вывозил ее против воли в лес, где угрожал убийством. После этого Маргарита Грачева обращалась с соответствующим заявлением в полицию. Однако 8 декабря 2017 года участковым уполномоченным, несмотря на то, что проверочные мероприятия были проведены не в полной мере, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Дмитрия Грачева состава преступления.

Принятым решением полицейский нарушил конституционное право Маргариты Грачевой на защиту от преступных посягательств, указанное обстоятельство повлияло на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершение в отношении своей супруги тяжкого преступления. Что он и сделал 11 декабря, спустя два дня после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Он вывез свою супругу в лесной массив, где отрубил ей кисти рук. В отношении участкового уполномоченного расследуется уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Приговором суда Дмитрию Грачеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации морального время постановлено взыскать с него 2 млн 35 тыс.рублей.