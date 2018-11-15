Ясновидящую торговку БАДами за мошенничество посадили на 15 лет в Новосибирске
«Экстрасенсы» из ОПГ похищали у клиентов денежные средства под предлогом их возврата через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты. Суд рассмотрел 800 томов уголовного дела.(ВИДЕО)
15.11.2018Фото: Стоп-кадр с видео ГУ МВД по НСО6 коммент.
Организатор ОПГ во время обыска
В Новосибирске вынесен приговор в отношении женщины, обвиняемой в организации преступного сообщества и мошенничестве, сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.
В 2013 году в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли деятельность группы лиц, действовавшей с 2009 года на территории Новосибирска. Участники группы похищали денежные средства граждан под видом реализации биодобавок и оказания экстрасенсорных услуг.
Полицейские выяснили, как работали преступные схемы. Реклама услуг осуществлялась через средства массовой информации. После того, как клиент обращался по указанному телефону и сообщал о проблеме со здоровьем, оператор записывал его контактные данные. Клиенту придумывали серьезный диагноз, при отказе от лечения якобы грозящий летальным исходом. Далее следовала психологическая обработка, направленная на завладение максимально большой суммой «на лечение». Если клиент сомневался, что лечение БАДами будет эффективным, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес, и если он продолжит курс лечения БАДами, то государственные структуры возместят ему всю стоимость лечения из федерального бюджета. После этого клиенту рассчитывается новый курс лечения аналогичными препаратами.
Обман граждан в части оказания экстросенсорных услуг осуществлялся аналогичным образом. «Экстрасенсы» похищали у клиентов денежные средства под предлогом их возврата через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты.
Установлено, что организовала и создала преступное сообщество, в состав которого входило в качестве структурных звеньев при последовательном подчинении 8 организованных преступных групп, 61-летняя жительница Новосибирска. В общей сложности, органами следствия к уголовной ответственности в рамках расследования преступной деятельности руководимого фигуранткой сообщества привлечено к уголовной ответственности 36 лиц.
Как сообщили в региональном управлении СКР, 61-летней Татьяне Гайнуловой вменяли организацию преступного сообщества и 53 эпизода мошенничества. Общий объем материалов уголовного дела, направленного в 2014 году в суд, составил более 800 томов.
Во время обыска в доме подсудимой нашли золотые украшения и пачки денег.
Видео ГУ МВД по НСО
Ленинский районный суд города Новосибирска, рассмотрев материалы уголовного дела, расследованного Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (53 эпизодов мошенничества), и приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в сумме 450 000 рублей.
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Битву экстрасенсов когда проверит СК?
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их-то чего проверять? это же просто тв-шоу, с актёрами, сценарием и прочей атрибутикой.
Они же не ходят по домам и не снимают якобы сглаз.
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На удивление, много людей, которые истово верят в эту телеахинею! На призыв внять голосу разума, чуть ли не в драку кидаются. Как так можно мозги за**ать?! Добровольно?!
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что ж так неосторожно с бадами )))
есть же другие виды мошенн…ээ…экстрасенсорики ))
вот, умные люди лечат шепотом и даже зарабатывают на этом))) :
Британская студентка за год заработала около $80 тысяч с помощью шепота :
https://info24.ru/news/britanskaja-studentka-zarabotala-okolo-80-tysjach-s-pomoshhju-shepota.html?utm_source=vk&utm_medium=gulag
Британка Софи Мишель за год заработала около $80 тысяч на роликах ASMR. 21-летняя студентка публикует записи на своем канале в YouTube, ее видео набирают сотни тысяч просмотров.(с)
особенно доставляют «лечебные» ASMR….поищите на ютубе ) у некоторых даже болячки проходят после этих бесплатных сеансов — настолько сильно самовнушение … и к экстрасенсам ходить не надо ))))
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Аноним — 16.56. Да вы правы,в некоторых случаях болячки и другое проходят после нашёптывания и совершенно бесплатно.Я вот вспоминаю,как был пацаном,лет 5-6 и у меня сильно воспалилась рука,так что мать отвела меня к одной женщине,а та нашептала мне на руку и погладила обеими руками — через несколько дней ничего не осталось/вот так было,без всяких мазей и прочих медикаментов/.Позже,я и сам заметил в себе такие способности,что я могу помогать людям бесплатно/словом и делом/.Деньги мне не нужны и не играют никакой роли,просто мне нужен этот человек и я должен его всего осмотреть/руки,глаза/,особенно руки,там всё написанно,то есть нарисованно — когда и во сколько лет что-то может случиться с этим человеком и вся его жизнь.Можете мне верить,а можете нет,это для меня не играет никакой роли,я знаю свои способности — вот и всё. p.s А вот таких шарлатанов,как в этой заметке,я тоже встречал кучу и сразу их определял — «не,ребята,вы не те,за кого вы себя выдаёте».
Человек ——
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Если «пошептать» и «погладить» носы больным с насморком, то в 99% случаев у них через 7 дней (или через неделю!) болезнь пройдёт! Чудо экстрасенсорики и ворожбы?!
А если не шептать и не гладить?
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