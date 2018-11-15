Ясновидящую торговку БАДами за мошенничество посадили на 15 лет в Новосибирске

В Новосибирске вынесен приговор в отношении женщины, обвиняемой в организации преступного сообщества и мошенничестве, сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

В 2013 году в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли деятельность группы лиц, действовавшей с 2009 года на территории Новосибирска. Участники группы похищали денежные средства граждан под видом реализации биодобавок и оказания экстрасенсорных услуг.

Полицейские выяснили, как работали преступные схемы. Реклама услуг осуществлялась через средства массовой информации. После того, как клиент обращался по указанному телефону и сообщал о проблеме со здоровьем, оператор записывал его контактные данные. Клиенту придумывали серьезный диагноз, при отказе от лечения якобы грозящий летальным исходом. Далее следовала психологическая обработка, направленная на завладение максимально большой суммой «на лечение». Если клиент сомневался, что лечение БАДами будет эффективным, ему сообщали, что ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес, и если он продолжит курс лечения БАДами, то государственные структуры возместят ему всю стоимость лечения из федерального бюджета. После этого клиенту рассчитывается новый курс лечения аналогичными препаратами.

Обман граждан в части оказания экстросенсорных услуг осуществлялся аналогичным образом. «Экстрасенсы» похищали у клиентов денежные средства под предлогом их возврата через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты.

Установлено, что организовала и создала преступное сообщество, в состав которого входило в качестве структурных звеньев при последовательном подчинении 8 организованных преступных групп, 61-летняя жительница Новосибирска. В общей сложности, органами следствия к уголовной ответственности в рамках расследования преступной деятельности руководимого фигуранткой сообщества привлечено к уголовной ответственности 36 лиц.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 61-летней Татьяне Гайнуловой вменяли организацию преступного сообщества и 53 эпизода мошенничества. Общий объем материалов уголовного дела, направленного в 2014 году в суд, составил более 800 томов.

Во время обыска в доме подсудимой нашли золотые украшения и пачки денег.

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Ленинский районный суд города Новосибирска, рассмотрев материалы уголовного дела, расследованного Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (53 эпизодов мошенничества), и приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в сумме 450 000 рублей.