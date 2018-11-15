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Более 300 млн рублей задолжали алиментов жители Бердска

Среди должников немало матерей, которые не хотят исполнять родительские обязанности и заботиться о своих детях.

15.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Более 300 млн рублей задолжали алиментов жители Бердска

Самый крупный долг по алиментам у бердчанина, задолжавшего 1 млн 700 тыс. рублей

По-прежнему острым остается вопрос о взыскании алиментов в отделе судебных приставов по Бердску.

По словам судебного пристава-исполнителя по розыску Александра Федотова, есть должники, которые нигде не работают и с них нечего взять. Но есть и те, которые принципиально не дают деньги на содержание своих детей. Они уверены, что их бывшие потратят деньги на себя, а не на ребенка. Есть алиментщики, которые скрываются от уплаты долгов. На месте регистрации они не проживают. Их родные говорят, что, якобы, не знают, где должники находятся. Мол, связь с ними не поддерживают.
И где-то десятая часть должников ведет асоциальный образ жизни. С такими бердчанами судебным приставам сложнее всего установить контакт.

С начала года на исполнении с отделе судебных приставов 1496 исполнительных производств на сумму 316 млн 297 тыс. рублей. Окончено 541 производство, из них фактически 53 на сумму 7 млн 681 тыс. рублей. Самый крупный долг составляет 1 млн 700 тыс. рублей.


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