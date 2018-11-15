Более 300 млн рублей задолжали алиментов жители Бердска

Путин: обеспечить цену на нефть в $70 за баррель
ГЛОНАСС доказал: Не ждал 40 минут маршрутку №18 пассажир в Бердске
Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре
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Отжавшемуся 4105 раз 5-летнему мальчику Кадыров подарил Mercedes
Отрубившему жене руки 14 лет колонии дал суд в Подмосковье
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