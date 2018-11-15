КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам 89139897337 Анна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин: обеспечить цену на нефть в $70 за баррель

ГЛОНАСС доказал: Не ждал 40 минут маршрутку №18 пассажир в Бердске

Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре

Отказался переводить в жилую зону микрорайон-призрак мэр Бердска

Отжавшемуся 4105 раз 5-летнему мальчику Кадыров подарил Mercedes

Отрубившему жене руки 14 лет колонии дал суд в Подмосковье

Более 300 млн рублей задолжали алиментов жители Бердска

30 млрд рублей штрафа заплатит «Газпром», если не поставит в домах россиян счетчики

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Ясновидящую торговку БАДами за мошенничество посадили на 15 лет в Новосибирске

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Запретить продажу газировки в школах хотят в Госдуме

Депутаты предложили обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара — профилактика заболеваний способствует укреплению здоровья нации.

15.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Запретить продажу газировки в школах хотят в Госдуме
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить продавать в школах газировку и сладости. Об этом говорится в письме депутата Дмитрию Медведеву, которое появилось в распоряжении РИА Новости.

Также Свищев предложил обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара. По его мнению, профилактика заболеваний в этом возрасте будет способствовать укреплению здоровья нации.

Кроме того, депутат прокомментировал планы ввести акцизы на сладкие газированные напитки.

«Безусловно, указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом», — отметил он.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав поддержал предложение ввести акциз в размере не менее 20 процентов на подслащенные газированные напитки. По данным издания, если налог будет введен, литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Путин: обеспечить цену на нефть в $70 за баррель ГЛОНАСС доказал: Не ждал 40 минут маршрутку №18 пассажир в Бердске Разработчик генплана: Стыдно за Бердск, нужно снести весь частный сектор в центре

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика