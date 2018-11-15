Запретить продажу газировки в школах хотят в Госдуме

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить продавать в школах газировку и сладости. Об этом говорится в письме депутата Дмитрию Медведеву, которое появилось в распоряжении РИА Новости.

Также Свищев предложил обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара. По его мнению, профилактика заболеваний в этом возрасте будет способствовать укреплению здоровья нации.

Кроме того, депутат прокомментировал планы ввести акцизы на сладкие газированные напитки.

«Безусловно, указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом», — отметил он.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минздрав поддержал предложение ввести акциз в размере не менее 20 процентов на подслащенные газированные напитки. По данным издания, если налог будет введен, литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Источник: РИА Новости