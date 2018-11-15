Почти 500 тыс. рублей задолжал за услуги ЖКХ житель Бердска

Накапливают долги по коммунальным услугам жители Бердска.

В этом году в работе бердского отдела судебных приставов находилось 2711 производств по должникам за коммуналку на сумму 64 млн 171 тыс. рублей. Из них окончено 1503 (30 млн 315 тыс. рублей), но фактически взыскано по 755 производствам на сумму 11 млн 843 тыс. рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

-Самый крупный долг составляет 487 тыс. рублей, за такую сумму можно приобрести комнату в общежитии. Свыше 400 тыс. рублей — два долга. Один — свыше 300 тыс. рублей, свыше 200 тыс. рублей — порядка 10. Но основная масса должников имеет задолженности поменьше — 20-30 тыс. рублей, — отметил Федотов.