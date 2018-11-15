С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска

По указанию мэра Бердска Евгения Шестернина сотрудница горадминистрации спустилась к человеку с плакатом Викторию Каськову, чтобы пригласить его в кабинет главы утром 15 ноября. Виктор Степанович не был удивлен предложением поговорить с мэром. По его мнению, это нормальная человеческая реакция. В одиночном пикете он простоял у мэрии около получаса.

В личной беседе мэр города попросил пикетчика создать группу представителей микрорайона Юго-Западного и, сообща, обсудить с юристами и прокурором города больную тему, чтобы прийти к решению по поводу микрорайона Юго-Западного.

-Он предложил прокурора или представителя прокуратуры пригласить на встречу, из области представителей земельных отношений. Я решил, что нужно и своего юриста пригласить, чтобы на основании конкретных фактов поговорить о нашей проблеме. Мы сейчас пообщаемся с людьми, подготовим документы по нашим вопросам, чтобы не голословно все было. Передадим это все в администрацию. Мэр пообещал, что встреча состоится, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» житель Юго-Западного.

Виктор Степанович отметил, что Евгений Шестернин в личной беседе проявил «человеческое отношение, без каких-либо упреков и угроз».

— Главное мы показали, что мы живые люди. Обратили на себя внимание СМИ, сотрудников администрации и прохожих бердчан. Этого достаточно. Главное, что нас увидела администрация. Все зависит от мэрии, если она решит, что нам нужно помогать и нормально вести диалог, то выходить на пикеты жители Юго-Западного больше не будут. Все зависит от обоюдного решения — как нам выйти из этой ситуации, — рассказал Виктор Каськов.

При этом он рассказал, что на дальнейших встречах со властью на вряд ли будет присутствовать депутат Николай Сычев. Подчеркнув, что на данном этапе его присутствии нецелесообразно.

-Это общее согласие всех жителей Юго-Западного. Депутат Николай Сычев выполняет свою работу честно, добросовестно и порядочно. Он нам помогает, но не везде. Когда нужно — он рядом, — констатировал Виктор Степанович.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что сегодня утром, 15 ноября, одиночным пикетом решили выразить свои требования жители непризнанного властью микрорайона-призрака Юго-Западного, в котором собственники домовладений получают адреса в 209 букв.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на ситуацию с Юго-Западным обратил внимание председатель комитета Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Он направил письмо мэру Бердска Евгению Шестернину и городскому Совету депутатов с просьбой разобраться и «принять положительное решение в отношении микрорайона Юго-Западного». Однако мэр Бердска сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники администрации работают в рамках закона и он не будет совершать противоправные действия. Подчеркнув, что информацию в Общественную плату была предоставлена депутатом Николаем Сычевым однобоко.

Перевести земли микрорайона в жилую зону невозможно, как считает бердская власть. Поскольку это территория имеет сельхозназначение. Чиновники предложили жителям района, где уже построено более 60 домов, организовать дачное общество. Но люди на это не согласны, так как тогда им запрещено вести подсобное хозяйство.