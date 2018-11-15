В топ-6 самых популярных и влиятельных сайтов региона вошел «Курьер. Среда. Бердск»

Результаты социологического исследования «Аудитория и рейтинг средств массовой информации в Новосибирской области» обнародовали в региональном правительстве 13 ноября.

По выводам исследователей, «Курьер. Среда. Бердск» снова вошел в топ-6 самых популярных сайтов Новосибирской области. Оценивали 25 основных новостных сайтов и «другие». Стоит отметить, что аудитория «Курьера» выросла как в целом по Новосибирской области, так и по городам региона.

Опрос проводился в период с 1 октября по 31 октября 2018 года методом случайных звонков жителям 490 муниципальных образований Новосибирской области, в том числе 5 городских округов: Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Кольцово. По итогам опроса «Курьер. Среда. Бердск» остается бесспорным лидером среди бердских сайтов.

Темпы роста интернет-аудитории в Новосибирской области в последние два года очень заметны. В 2017 доля пользователей выросла с 76% до 78%, в 2018 году составила 79,8%. 73% жителей области заходят в сеть ежесуточно.

В 2018 году продолжилось сокращение аудитории массовых новостных сайтов и новостных агрегаторов. Аудитория наиболее популярного в регионе сайта НГС.ру сократилась до 26% в областном центре и до 17% в регионе в целом. Из новостных агрегаторов сокращается объем аудитории новостей на ЯНДЕКСЕ (11%) и МЕЙЛ.ру (3,5%).

Общественно-политические сайты сохраняют и даже наращивают свою аудиторию. Повысился интерес жителей к информации сайта ТАЙГА.инфо. Среди местных традиционно выделяется «Курьер. Среда. Бердск», собирающий заметную аудиторию не только в своем городе (8,7%), отметили исследователи. Стоит отметить, что такую же позицию «Курьер» занимал и в 2017 году.

«Курьер. Среда. Бердск», находится на шестом месте среди новостных сайтов, как портал, демонстрирующий постоянный рост показателей. Но если не учитывать агрегаторы yandex.ru и mail.ru, то kurer-sreda.ru занял четвертую позицию, пропустив вперед НГС, Тайгу.инфо и РБК. При этом kurer-sreda.ru остается в лидерах по охвату городской территории с показателем 7,9 пунктов среди всех площадок (в том числе НГС и Яндекс) и абсолютным победителем среди местных порталов по всему региону.

«Курьер. Среда. Бердск» уже 7 лет входит в топ-10 самых влиятельных интернет-СМИ Новосибирской области и по версии компании «Медиалогия».

По словам руководителя департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, власть региона старается учитывать изменения в пользу интернета, «принимая во внимание все каналы коммуникации, для наиболее широкого охвата жителей Новосибирской области и донесения до них максимально полной и достоверной информации».