Согласились купить здание за 20 млн рублей у бизнесмена Голубева депутаты Бердска

Об увеличении плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета на основании данных о фактическом поступлении по отдельным доходным источникам на 29 377 900 рублей рассказал депутатам горсовета начфин администрации Бердска на очередной сессии сегодня 15 ноября.

В связи с этим он предложил рассмотреть возможные изменения в бюджет Бердска на 2018-й и плановые 2019-2020 годы. Так, Евгений Шмендель рассказал, что у мэрии есть возможность купить за 20 031 900 рублей нежилой двухэтажный дом №2/1 по улице Кирова. За изменения в бюджете города депутаты проголосовали единогласно.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что из достоверных источников редакции стало известно, что в нежилом здании новоселье отметит Комплексный центр социального обслуживания населения Бердска. Директор КЦСОН Анна Владимирова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» информацию не подтверждала, так как уведомлений о переезде из горадминистрации в службу не поступали. При этом она не скрывала, что в здании бывшего радиозаводского детсада, которое сегодня арендует Комплексный центр по адресу дом № 55 по улице Карла Маркса, работать плохо — от старости здание рушится на глазах.

Стоит отметить, что дом бывшего детсада мэрия Бердска продала за 20 031 900 рублей. По данным «Курьер. Среда. Бердск», здание приобрел бизнесмен Виктор Голубев. Он же и строил новое нежилое здание, которое в ближайшее время у него выкупят чиновники Бердска.