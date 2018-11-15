Звание заслуженных присвоил губернатор Виктору Осину и Сергею Белову из Бердска

Андрей Травников 14 ноября вручил государственные награды РФ и награды Новосибирской области выдающимся жителям региона за заслуги в сфере жилищно-коммунального и лесного хозяйства, здравоохранения, промышленности и строительства, охраны окружающей среды, финансов и экономики, торговли и социальной защиты. Среди награжденных два жителя Бердска.

Почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Новосибирской области» удостоился заместитель генерального директора по лесохозяйственной деятельности АО «Бердский лесхоз» Сергей Белов.

Председатель Совета директоров акционерного общества «Бердский электромеханический завод» Виктор Осин теперь носит почетное звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области».

Приветствуя участников и гостей церемонии, Травников отметил, что Новосибирская область традиционно богата людьми, организациями, коллективами, чьи достижения признаны на самом высоком, государственном уровне.

«Отрадно, что в зале представители многих организаций и учреждений. Это значит, что в Новосибирской области очень много коллективов, которые добиваются успеха. Я очень рад, что у ваших коллег сегодня появится дополнительный повод для гордости», – подчеркнул губернатор.

Всего глава региона вручил шесть государственных наград Российской Федерации и 26 наград Новосибирской области.

Год назад Виктор Осин получил орден Александра Невского из рук сибирского полпреда Сергея Меняйло, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». К высокой награде главу совета директоров БЭМЗа представил президент России Владимир Путин.

Орденом Александра Невского награждаются россияне за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Как рассказывал Виктор Константинович «Курьер. Среда. Бердск», так высоко Россия отметила труд всего завода в сфере спецтехники — оборудования для космоса:

— Думаю, дали за спецтехнику, за космос, за технику для космоса, за работу всего завода, за задания, которые он выполнял по оборонке.

Примечательно, что для получение ордена Александра Невского необходимо уже иметь правительственные награды. Виктор Осин как директор БЭМЗа награжден орденом Почета — тоже весьма значимо. Виктор Константинович никогда не гонялся за наградами, они сами находили его — по достижениям и успехам предприятия, по весомому вкладу в экономику страны.

— Просто работаем, и все. Это коллектив хорошо работает, — констатировал Осин.

Виктор Константинович более 30 лет руководил БЭМЗом. 15 лет возглавлял в региональном парламенте один из ключевых комитетов — бюджетным, представляя интересы Бердска.

Осин имеет ряд наград и званий: Орден Почета, Почетный гражданин Бердска, знак Королева, Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ, знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».

БЭМЗ является член госкорпорации «Роскосмос».

Теперь в список добавились орден Александра Невского и почетное звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области».