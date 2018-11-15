КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х комнатную квартиру в Военном городке !
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам
продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска

Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

Медведев: Россия не поедет на Давосский форум

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Согласились купить здание за 20 млн рублей у бизнесмена Голубева депутаты Бердска

Цены в столовой Госдумы опубликовал депутат Хинштейн

Звание заслуженных присвоил губернатор Виктору Осину и Сергею Белову из Бердска

Подняли бизнесу налог на вмененный доход депутаты Бердска

За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске

Запретить клетки в судах хотят сенаторы

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Звание заслуженных присвоил губернатор Виктору Осину и Сергею Белову из Бердска

Глава Совета директоров БЭМЗа и замдиректора Бердского лесхоза удостоились наград за вклад в развитие Новосибирской области.

15.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Nso.ru Нет комментариев
 
Звание заслуженных присвоил губернатор Виктору Осину и Сергею Белову из Бердска

Награжденные

Андрей Травников 14 ноября вручил государственные награды РФ и награды Новосибирской области выдающимся жителям региона за заслуги в сфере жилищно-коммунального и лесного хозяйства, здравоохранения, промышленности и строительства, охраны окружающей среды, финансов и экономики, торговли и социальной защиты. Среди награжденных два жителя Бердска.

Почетного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Новосибирской области» удостоился заместитель генерального директора по лесохозяйственной деятельности АО «Бердский лесхоз» Сергей Белов.

Председатель Совета директоров акционерного общества «Бердский электромеханический завод» Виктор Осин теперь носит почетное звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области».

Приветствуя участников и гостей церемонии, Травников отметил, что Новосибирская область традиционно богата людьми, организациями, коллективами, чьи достижения признаны на самом высоком, государственном уровне.

«Отрадно, что в зале представители многих организаций и учреждений. Это значит, что в Новосибирской области очень много коллективов, которые добиваются успеха. Я очень рад, что у ваших коллег сегодня появится дополнительный повод для гордости», – подчеркнул губернатор.

Всего глава региона вручил шесть государственных наград Российской Федерации и 26 наград Новосибирской области.

Год назад Виктор Осин получил орден Александра Невского из рук сибирского полпреда Сергея Меняйло, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». К высокой награде главу совета директоров БЭМЗа представил президент России Владимир Путин.

Орденом Александра Невского награждаются россияне за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Как рассказывал Виктор Константинович «Курьер. Среда. Бердск», так высоко Россия отметила труд всего завода в сфере спецтехники — оборудования для космоса:

— Думаю, дали за спецтехнику, за космос, за технику для космоса, за работу всего завода, за задания, которые он выполнял по оборонке.

Примечательно, что для получение ордена Александра Невского необходимо уже иметь правительственные награды. Виктор Осин как директор БЭМЗа награжден орденом Почета — тоже весьма значимо. Виктор Константинович никогда не гонялся за наградами, они сами находили его — по достижениям и успехам предприятия, по весомому вкладу в экономику страны.

— Просто работаем, и все. Это коллектив хорошо работает, — констатировал Осин.

Виктор Константинович более 30 лет руководил БЭМЗом. 15 лет возглавлял в региональном парламенте один из ключевых комитетов — бюджетным, представляя интересы Бердска.

Осин имеет ряд наград и званий: Орден Почета, Почетный гражданин Бердска, знак Королева, Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ, знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».
БЭМЗ является член госкорпорации «Роскосмос».

Теперь в список добавились орден Александра Невского и почетное звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Живая классика стал лауреатом премии «Сделано в России» С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика