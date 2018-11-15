Цены в столовой Госдумы опубликовал депутат Хинштейн

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента. На изображении видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей.

Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, борщ обойдется в 88 рублей, закуска из свежих помидоров — 39 рублей, а стакан компота — 28.

В комментарии «Пятому каналу» Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы.

Как отметил Хинштейн, ходят слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей.

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10-15 лет», — подчеркнул парламентарий. При этом он добавил, что цены в столовой нельзя назвать и «безумно дорогими».

«Кремлевская диета»

Ранее в управлении делами президента России сообщили, что блюда, подающиеся в буфетах и столовых комбината питания управделами, создает рабочая группа, в которую входят заведующие производствами и технологи подразделений.

Трехнедельное меню состоит из холодных блюд и закусок, первых, вторых, овощных, мясных, рыбных блюд, гарниров из овощей и круп, напитков из фруктов и ягод, хлебобулочных изделий, а также выпечки собственного производства.

В процессе составления меню учитывается сезонность, потребительский спрос на блюда, совместимость, взаимозаменяемость, экономичность и безопасность продуктов, а готовят их по единым технологическим картам.

Жалобы депутатов

В 2016 году депутаты от ЛДПР и КПРФ пожаловались, что из-за низкого качества питания страдают расстройством желудка.

В управлении делами президента заявили, что не получали предложений или жалоб на качество питания, но готовы рассмотреть их при поступлении.

Как отметили в управделами, меню, которое разрабатывается каждый квартал, меняется еженедельно, и является единым для Администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, Управления делами президента.

В декабре том же году сообщалось, что для столовых в администрации президента, Госдуме, Совете Федерации и Белом доме разработано новогоднее меню «зимних» десертов, в которое вошло крем-брюле с красной смородиной, пахлава, шоколадный фондан с мороженым.

Источник: РИА Новости