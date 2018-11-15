КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х комнатную квартиру в Военном городке !
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам
продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска

Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

Медведев: Россия не поедет на Давосский форум

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Согласились купить здание за 20 млн рублей у бизнесмена Голубева депутаты Бердска

Цены в столовой Госдумы опубликовал депутат Хинштейн

Звание заслуженных присвоил губернатор Виктору Осину и Сергею Белову из Бердска

Подняли бизнесу налог на вмененный доход депутаты Бердска

За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске

Запретить клетки в судах хотят сенаторы

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Цены в столовой Госдумы опубликовал депутат Хинштейн

Тем самым он хотел развеять миф о «копеечных» думских обедах. Он добавил, что цены в столовой нельзя назвать и «безумно дорогими».

15.11.2018 Фото: скриншот твит 2 коммент.
 
 

Цены в столовой Госдумы опубликовал депутат Хинштейн

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter опубликовал фотографию меню из столовой нижней палаты парламента. На изображении видно, что стоимость блюд варьируется в пределах 200 рублей.

Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, борщ обойдется в 88 рублей, закуска из свежих помидоров — 39 рублей, а стакан компота — 28.

В комментарии «Пятому каналу» Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы.

Как отметил Хинштейн, ходят слухи, будто депутаты обедают за 20 рублей.

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10-15 лет», — подчеркнул парламентарий. При этом он добавил, что цены в столовой нельзя назвать и «безумно дорогими».

«Кремлевская диета»
Ранее в управлении делами президента России сообщили, что блюда, подающиеся в буфетах и столовых комбината питания управделами, создает рабочая группа, в которую входят заведующие производствами и технологи подразделений.

Трехнедельное меню состоит из холодных блюд и закусок, первых, вторых, овощных, мясных, рыбных блюд, гарниров из овощей и круп, напитков из фруктов и ягод, хлебобулочных изделий, а также выпечки собственного производства.

В процессе составления меню учитывается сезонность, потребительский спрос на блюда, совместимость, взаимозаменяемость, экономичность и безопасность продуктов, а готовят их по единым технологическим картам.

Жалобы депутатов
В 2016 году депутаты от ЛДПР и КПРФ пожаловались, что из-за низкого качества питания страдают расстройством желудка.

В управлении делами президента заявили, что не получали предложений или жалоб на качество питания, но готовы рассмотреть их при поступлении.

Как отметили в управделами, меню, которое разрабатывается каждый квартал, меняется еженедельно, и является единым для Администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, Управления делами президента.

В декабре том же году сообщалось, что для столовых в администрации президента, Госдуме, Совете Федерации и Белом доме разработано новогоднее меню «зимних» десертов, в которое вошло крем-брюле с красной смородиной, пахлава, шоколадный фондан с мороженым.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Живая классика стал лауреатом премии «Сделано в России» С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

(2) Комментариев

  1. Джага

    Для их доходов — это считай, что бесплатно ! У нас в Бердске, чуть дешевле, кое-что…так сравнить наши доходы и их доходы :(

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика