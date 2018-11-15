Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

Бронежилеты, защищающие от выстрела из снайперской винтовки, защитные шлемы и газовые баллончики получат прокуроры, следует из подписанного в минувший четверг распоряжения правительства.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» утвердить прилагаемый перечень типов и моделей специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров», — говорится в тексте распоряжения.

Перечень включает «средства раздражающего действия, жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного производства, шлемы защитные 1-3 классов отечественного производства». Так, бронежилет 5-го класса защиты, согласно ГОСТу, защищает его обладателя от попадания из снайперской винтовки Драгунова (СВД), 4-класса – от попадания патрона автомата Калашникова, бронежилет 3-класса останавливает патрон пистолета Ярыгина.

Согласно данному закону «О прокуратуре РФ», прокуроры также имеют право на ношение, хранение и применение боевого ручного стрелкового оружия для личной защиты.

Источник: ТАСС