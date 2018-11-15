КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х комнатную квартиру в Военном городке !
продам 1-ю, 8913 382 3640 Наталья Семеновна
продам
продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска

Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

Медведев: Россия не поедет на Давосский форум

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Согласились купить здание за 20 млн рублей у бизнесмена Голубева депутаты Бердска

Цены в столовой Госдумы опубликовал депутат Хинштейн

Звание заслуженных присвоил губернатор Виктору Осину и Сергею Белову из Бердска

Подняли бизнесу налог на вмененный доход депутаты Бердска

За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске

Запретить клетки в судах хотят сенаторы

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

Прокурорским работникам также выдадут шлемы и газовые баллончики. Прокуроры имеют право для личной защиты носить боевое оружие.

15.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты
Бронежилеты, защищающие от выстрела из снайперской винтовки, защитные шлемы и газовые баллончики получат прокуроры, следует из подписанного в минувший четверг распоряжения правительства.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» утвердить прилагаемый перечень типов и моделей специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров», — говорится в тексте распоряжения.

Перечень включает «средства раздражающего действия, жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного производства, шлемы защитные 1-3 классов отечественного производства». Так, бронежилет 5-го класса защиты, согласно ГОСТу, защищает его обладателя от попадания из снайперской винтовки Драгунова (СВД), 4-класса – от попадания патрона автомата Калашникова, бронежилет 3-класса останавливает патрон пистолета Ярыгина.

Согласно данному закону «О прокуратуре РФ», прокуроры также имеют право на ношение, хранение и применение боевого ручного стрелкового оружия для личной защиты.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Живая классика стал лауреатом премии «Сделано в России» С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика