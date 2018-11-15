С пикетчиком против адреса в 209 букв с глазу на глаз поговорил мэр Бердска
Прокуроров от снайперских пуль защитят бронежилеты
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Согласились купить здание за 20 млн рублей у бизнесмена Голубева депутаты Бердска
Цены в столовой Госдумы опубликовал депутат Хинштейн
Звание заслуженных присвоил губернатор Виктору Осину и Сергею Белову из Бердска
Подняли бизнесу налог на вмененный доход депутаты Бердска
За оскорбление Путина учительница пригрозила расстрелом школьникам в Красноярске