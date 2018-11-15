Я расскажу вам — как чистят ул.Попова!

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Попова — самая «убитая» улица в городе,и к тому же нечищенная. Полностью согласен и с авто возле банка
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тоже езжу по этой улице после работы примерно в это же время, ужас что твориться, видимо смена заканчивается у них так те кто за ними приезжают встают прямо перед тобой, включают аварийку и ждут подруг, а те увидив их прямо несуться к ним в машины не обращая внимания на проезжающих мимо, иногда практически выпрыгивают под колеса из за машин.
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