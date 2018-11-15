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Я расскажу вам — как чистят ул.Попова!

Ежедневно еду с работы в 20-00, а возле этого банка стоят в 2 а то и 3 ряда машины, и всем до этого дела нет, так зачем же вы пошли служить???

15.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:

Добрый день читатели и редакция!
Последние снегопады засыпали дороги, которые и без того не были особо чистыми, хотел бы рассказать о дороге по ул.Попова, которую очень плохо чистят, а именно 2 участка у Совкомбанка и у домов 11. Я понимаю, что там бросают машины, но можно же вызвать ГИБДД, эвакуировать машины и спокойно почистить…. и это касается не только проезжей части, но и тротуаров!!!
Так же хотел бы обратиться к начальнику Полиции, почему ни как не действуете в отношении тех, кто паркуется под знаком остановка и стоянка запрещена??? Гибдд у нас теперь нету, но вы же можете повлиять на то, чтобы там экипажи работали. Неоднократно видел, как приора Гибдд едет мимо, видимо ловить пьяных на Борвихе выгоднее….
Ежедневно еду с работы в 20-00, а возле этого банка стоят в 2 а то и 3 ряда машины, и всем до этого дела нет, так зачем же вы пошли служить???


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(2) Комментариев

  1. Зверь

    Попова — самая «убитая» улица в городе,и к тому же нечищенная. Полностью согласен и с авто возле банка

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  2. Аноним

    тоже езжу по этой улице после работы примерно в это же время, ужас что твориться, видимо смена заканчивается у них так те кто за ними приезжают встают прямо перед тобой, включают аварийку и ждут подруг, а те увидив их прямо несуться к ним в машины не обращая внимания на проезжающих мимо, иногда практически выпрыгивают под колеса из за машин.

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