Я расскажу вам — как чистят ул.Попова!

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Добрый день читатели и редакция!

Последние снегопады засыпали дороги, которые и без того не были особо чистыми, хотел бы рассказать о дороге по ул.Попова, которую очень плохо чистят, а именно 2 участка у Совкомбанка и у домов 11. Я понимаю, что там бросают машины, но можно же вызвать ГИБДД, эвакуировать машины и спокойно почистить…. и это касается не только проезжей части, но и тротуаров!!!

Так же хотел бы обратиться к начальнику Полиции, почему ни как не действуете в отношении тех, кто паркуется под знаком остановка и стоянка запрещена??? Гибдд у нас теперь нету, но вы же можете повлиять на то, чтобы там экипажи работали. Неоднократно видел, как приора Гибдд едет мимо, видимо ловить пьяных на Борвихе выгоднее….

Ежедневно еду с работы в 20-00, а возле этого банка стоят в 2 а то и 3 ряда машины, и всем до этого дела нет, так зачем же вы пошли служить???