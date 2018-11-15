Подняли бизнесу налог на вмененный доход депутаты Бердска

Согласились с повышением единого налога на вмененный доход для некоторых видов предпринимательской деятельности депутаты горсовета Бердска на очередной сессии сегодня, 15 ноября.

О необходимости повышения коэффициента базовой доходности К2 народным избранникам рассказал начфин горадминистрации Евгений Шмендель.

-Вопрос пополнения доходной части местных бюджетов является одними из наиболее значимых. Был проведен анализ коэффициента К2 применяемый для расчета ЕНВД городских округов Новосибирской области. По результатам исследования выяснилось, что в Бердске самый низкий коэффициент по таким видам деятельности как зоотовары, оказание ветеринарных услуг, прачечные, по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, услуги по предоставлению во временное владение мест для стоянки автотранспортных средств на платных стоянках. Предлагаемые изменения позволяет увеличить поступления в бюджет Бердска на 412 890,77 рублей, — рассказал Евгений Владимирович.

Депутаты не стали обсуждать вопрос повестки, аргументировав это тем, что на всех депутатских комитетах этот вопрос обсуждался. 28 народных избранников из 29 присутствующих отдали свой голос за повышение единого налога на вмененный доход, один — воздержался.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что председатель комитета по ЖКХ и директор бердского пассажирского АТП Елена Бороздина поинтересовалась, можно ли было сделать коэффициент немного больше. По ее мнению, увеличение налога на 800 рублей в год — это не так много для бизнесмена.

-Мы не говорим про население, а про среднестатистических предпринимателей, ну и плюс про тех, которые как раз сидят в бюджетном комитете. Честно говоря, мое воображение это будоражит. Мы говорим о дополнительном ассигновании из бюджета и мы не можем его найти, потому что он действительно не резиновый. Когда стоит вопрос об увеличении доходной части бюджета, мы не принимаем абсолютно никаких решений. Ну это чей-то интерес или как? Если мы проанализируем таблицу, то в Искитиме и других городах этот коэффициент значительно выше. Мы не говорим сейчас, что хотим создать невыносимые условия для предпринимателей. Но давайте честно подходить к вопросу — 800 рублей в год это не рост налога. Если мы возьмем тех людей, которые сегодня арендуют помещения под торговлю, естественно для них даже без увеличения налога отразился рост топлива и всего остального. А у собственника этих помещений ситуация никак не меняется. Мы должны работать на город, а не на свой личный карман, — эмоционально констатировала Елена Бороздина.