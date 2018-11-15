ОНФ: Убирают незаконные свалки фотошопом чиновники Саратовской области

В адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта в Саратовской области поступил ответ из регионального министерства природных ресурсов и экологии с информацией об устранении одной из свалок, отмеченных на ресурсе Общероссийского народного фронта «Интерактивная карта свалок». Однако вместо фотографии, на которой должно быть видно, что проблема решена, в ответе муниципальных чиновников содержался старый фотоснимок свалки, который был предварительно обработан в фоторедакторе.

Муниципалитету понадобился целый год, чтобы с помощью фоторедактора отчитаться о ликвидации свалки, сообщили в ОНФ.

«Речь идет о метке, которую на карту добавили больше года назад, – это стихийная свалка на территории Саратовского муниципального района, около села Клещевка, в водоохранной зоне реки Курдюм. Жалобы местных жителей в администрацию района оставались без ответа на протяжении нескольких лет, свалка разрасталась, тогда граждане и решили обратиться в Народный фронт. Официальное письмо с просьбой устранить проблему исполком регионального отделения ОНФ направил к руководству Саратовского района еще в октябре 2017 года, с тех пор, к сожалению, ничего не изменилось», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Саратовской области Сергей Шаров.

При этом по личному поручению губернатора Саратовской области, которое он дал в ходе встречи с активом регионального отделения ОНФ, всю информацию, необходимую для работы с интерактивной картой свалок, в том числе и ответы на официальные запросы Народного фронта в муниципальные администрации, должно аккумулировать, контролировать и своевременно передавать общественникам министерство природных ресурсов и экологии. Для оперативности было решено присылать фотографии электронной почтой, а ответы на запросы – обычной.

Ровно через год, в конце октября 2018-го, в Саратовском районе, видимо, решили найти альтернативные способы борьбы с несанкционированными свалками, а заодно – выполнить поручение губернатора по работе с интерактивными ресурсами Общероссийского народного фронта.

«От профильного министерства, куда по поручению губернатора муниципалитеты теперь отчитываются обо всех устраненных свалках, мы получили фотографии для размещения на ресурсе «Интерактивная карта свалок» по метке у села Клещевка. На фотографии мусор действительно исчез, но не в результате субботника или работы муниципальных служб, а благодаря фоторедактору. Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы разоблачить этот подлог», – отметил Шаров.

В региональном штабе ОНФ считают такой формат работы муниципалитетов с министерством природных ресурсов и экологии по устранению свалок неприемлемым. Активисты выехали на место и выяснили, что свалка в ее неизменном виде на том же самом месте располагается и сейчас.

Модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Миронов отметил, что с таким случаем за все время работы карты свалок активисты Народного фронта сталкиваются впервые.

«Такой изобретательности и «инновационности» чиновников мог бы позавидовать сам Илон Маск. Как по мановению волшебной палочки саратовские чиновники взяли и избавились от мусора, не приложив особых усилий. Пару минут в графическом редакторе и все – свалка «убрана». В действительности «ноу-хау» саратовских чиновников не может не поражать своей наглостью и наплевательским отношением к своим обязанностям. Естественно, мы не можем оставить этот случай без внимания и в связи с этим обратимся в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить работу всей администрации Саратовского муниципального района. Кто знает, может они не только нам обработанные в редакторе фотографии отправляют, но и так же отчитываются за трату бюджетных средств, выделенных на устранение свалок. Этот случай мы без внимания не оставим», – отметил Миронов.

Как прокомментировали ситуацию в профильном министерстве, виновный сотрудник районной администрации уже уволен.