США не успеют утвердить новые санкции против России до Нового года

Конгрессмены США, скорее всего, не успеют утвердить законопроект о новых санкциях в отношении РФ до Рождества, которое отмечается в стране 25 декабря. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

«У нас не так много времени. Это будет настоящая гонка, если все не захотят остаться здесь на Рождество», — приводит агентство слова заместителя руководителя республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джона Корнина. Схожего мнения придерживается и старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

Как отмечает агентство, в данный момент законодатели сосредоточены на других вопросах, в числе которых государственные расходы и судебные назначения. Помимо этого, на прошлой неделе в США прошли выборы, и уже в январе 2019 Конгресс приступит к работе в новом составе.

В январе сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен и его коллега, сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект о противодействии странам, которые попробуют повлиять на избирательный процесс в Соединенных Штатах. России в нем посвящена отдельная секция. Согласно законопроекту, если директор национальной разведки США придет к выводу, что РФ или подконтрольное ей лицо хотели вмешаться в выборы, то президент в течение 10 дней обязан применить определенный набор санкций, под которыми подразумевается полная заморозка активов, запрет на доступ к американской финансовой системе и блокирование любых сделок с американцами.

В августе сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции. В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Также вводится «запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации», уточняют в комитете.

Источник: ТАСС