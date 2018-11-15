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Медведев: Россия не поедет на Давосский форум

Госслужащие и компании РФ не поедут на мероприятие, если не будут сняты ограничения для российских бизнесменов, подчеркнул премьер-министр.

15.11.2018 Фото: кремлин.ру 2 коммент.
 
Медведев: Россия не поедет на Давосский форум Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если не будут сняты ограничения на работу на этом мероприятии для российских бизнесменов.

«Если вот эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса [об ограничении их участия в форуме в Давосе], не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», — заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев журналистам по итогам международной конференции по Ливии в Палермо.

По оценке главы российского кабинета министров, «решения [об ограничениях для бизнесменов из РФ] очень странные, если не сказать больше». Медведев сообщил, что «только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации [Аленом Берсе], сказал, что для нас это удивительно, тем более, что речь идет о неправительственной организации». «Он [президент Швейцарии] сказал, что наведет справки», — отметил председатель правительства РФ.

«Поживем — увидим», — заключил Медведев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в швейцарском Давосе. Комментируя это решение, 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что это «рубит основы» форума в Давосе. По его мнению, российские бизнесмены стали теми, кем они стали, не благодаря форуму в Давосе, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам. Представитель Кремля также предложил ориентироваться на различные международные экономические форумы, проходящие в России.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «И тут Остапа понесло»

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    Бандитов не пускают на их «честно» построенные виллы в «загнивающей» Европе ;)

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