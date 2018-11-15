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При аншлаге прошел юбилейный концерт Городского дома культуры Бердска

Коллективы ГДК- победители городских и международных конкурсов. Их альма матер исполнилось 60 лет. (ВИДЕО, ФОТО)

15.11.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий
 
При аншлаге прошел юбилейный концерт Городского дома культуры Бердска

Ансамбль «Бердчаночка» впервые показали новый балканский танец

10 ноября в зале бердского ДК «Родина» практически не было свободных мест. Поклонники творчества коллективов Городского дома культуры собрались чтобы посмотреть и послушать ансамбли, 60 лет радующие горожан своими талантами.

Зал громкими аплодисментами встретил одного из старейших хоров «Потомки Ермака». Руководит хором почетный работник культуры Виталий Молчалов. В 2018 году коллектив занесен на Доску почета Бердска.

Автор видео Елена Белоусова

Ребята из образцового коллектива «Голос*Ок» очаровали зрителей песней про енота. Несмотря на то, что образцовый коллектив появился на свет в 2012 году, молодые артисты активно участвуют в областных и международных конкурсах и ежегодно становятся стипендиатами главы Бердска.

Автор видео Елена Белоусова

Практически ни один праздник в Бердске не обходится без народного ансамбля «Бердчаночка». Благодаря профессионализму и самобытности имя бердского коллектива известно далеко за пределами города. В этот вечер танцоры несколько раз выходили на сцену. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Любимцы публики впервые показали эффектный балканский танец. Зал был в восторге от совершенных движений и грациозности танцовщиц.

Автор видео Елена Белоусова

Музыканты, певцы, танцоры показали свой лучший репертуар. Зал громко аплодировал маленьким и большим артистам, которые в очередной раз подарили горожанам возможность окунуться в удивительный мир творчества.

Пенсионерка Мария Калугина с нетерпением спешит на каждое выступление коллективов Городского дома культуры и, затаив дыхание, наслаждалась каждым номером бердских звезд.
— Я в восторге от концерта! Маститые артисты и меленькие выступили на высшем уровне! Молодцы! Гордость берет за то, что в нашем маленьком городе столько больших талантов. Ярких, самобытных! Я желаю им долгих лет в творчестве и вдохновения!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Извините,но Балканский танец Бердчаночка не впервые показывает публике…

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