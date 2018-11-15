ГЛОНАСС доказал: Не ждал 40 минут маршрутку №18 пассажир в Бердске

Хотят ознакомить с данными ГЛОНАСС пассажира, заявившего, что он ждал 40 минут маршрутку №18, перевозчики в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин пожаловался на то, что 11 ноября он с 19.10 до 19.40 ждал маршрутку №18 на остановке «Лунная». Алексей Михайлович был возмущен и утверждал, что транспорт ходит как попало в вечерние и утренние часы.

На работу данного маршрута уже давно поступают жалобы. Напомним, в августе бердчанка пожаловалась, что утром по воскресеньям невозможно уехать на работу в сторону «Юбилейного». Водители маршрута №18 пропускают утренние рейсы.

Как пояснили в отделе транспорта и дорожного хозяйства, последние месяцы сотрудники отдела ежедневно контролировали работу маршрута №18. Работали с бригадирами, проводили собрания, отслеживали маршруты по ГЛОНАССу. Сходов без уважительной причины с рейсов не было зафиксировано. Но последние несколько дней из-за объективных причин рейды были приостановлены.

По жалобе бердчанина отдел транспорта и дорожного хозяйства провел проверку. Как сообщила начальник отдела транспорта Надежда Нятина, перевозчики предоставили все доказательства того, а именно данные ГЛОНАСС, что в промежуток времени с 19.10 до 19.50 на остановке «Лунная» останавливались две машины маршрута №18. И они хотели бы встретиться с пассажиром, который, якобы, не мог уехать, и представить эти доказательства ему. Надежда Валерьевна отметила, что с собранными материалами бердчанин может ознакомиться в отделе транспорта и дорожного хозяйства бердской горадминистрации.