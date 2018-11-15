ГЛОНАСС доказал: Не ждал 40 минут маршрутку №18 пассажир в Бердске

Общественный транспорт представлен в Бердске автобусами и маршрутными такси
Хотят ознакомить с данными ГЛОНАСС пассажира, заявившего, что он ждал 40 минут маршрутку №18, перевозчики в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанин пожаловался на то, что 11 ноября он с 19.10 до 19.40 ждал маршрутку №18 на остановке «Лунная». Алексей Михайлович был возмущен и утверждал, что транспорт ходит как попало в вечерние и утренние часы.
На работу данного маршрута уже давно поступают жалобы. Напомним, в августе бердчанка пожаловалась, что утром по воскресеньям невозможно уехать на работу в сторону «Юбилейного». Водители маршрута №18 пропускают утренние рейсы.
Как пояснили в отделе транспорта и дорожного хозяйства, последние месяцы сотрудники отдела ежедневно контролировали работу маршрута №18. Работали с бригадирами, проводили собрания, отслеживали маршруты по ГЛОНАССу. Сходов без уважительной причины с рейсов не было зафиксировано. Но последние несколько дней из-за объективных причин рейды были приостановлены.
По жалобе бердчанина отдел транспорта и дорожного хозяйства провел проверку. Как сообщила начальник отдела транспорта Надежда Нятина, перевозчики предоставили все доказательства того, а именно данные ГЛОНАСС, что в промежуток времени с 19.10 до 19.50 на остановке «Лунная» останавливались две машины маршрута №18. И они хотели бы встретиться с пассажиром, который, якобы, не мог уехать, и представить эти доказательства ему. Надежда Валерьевна отметила, что с собранными материалами бердчанин может ознакомиться в отделе транспорта и дорожного хозяйства бердской горадминистрации.
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Гражданин пассажир, не верь глазам своим! Ты просто не заметил табун маршруток №18, который останавливался перед тобой. И вообще, это не ты стоял на остановке… Или вообще из дома/с работы не выходил. Или время перепутал. Вот у нас приборчик, он лучче тебя знает, как маршрутки ходют.
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опытные егеря, для отчётов, нахаживают треки летом а зимой меняют дату.
Иные просто рисуют трек в трекмэйкерах.
Здесь такое исключено?
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«Как пояснили в отделе транспорта и дорожного хозяйства, последние месяцы сотрудники отдела ежедневно контролировали работу маршрута №18. Работали с бригадирами, проводили собрания, отслеживали маршруты по ГЛОНАССу.»
Мне интересно, чисто гипотетически: Если отдел контроля ГЛОНАС чуть-чуть ошибется или добавит , что-то от себя, что им будет? Их замучает совесть или уволят с работы? Кто их реально контролирует? Я считаю , что контроль над ГЛОНАСС Бердск должна осуществлять Область, но ни сами себя! Это даже не смешно!
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удалено они. На 15 маршруте вообще утром не уехать,а вечером в 17.00 с химзавода тоже проблема. Мы с цеха выходим в 17.00 до проходной 7 минут идти. А автобус полупустой уходит в 16.55. Почему его расписание не перенести на 17.10
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А что говорит Глонас про то, что маршрутки № 18 не проезжают остановки «спортивная», «18 квартал» и «Радиозавод». Они едут сразу на «Универмаг», или мы тоже в глазки долбимся на остановке?
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«А что говорит Глонас про то, что маршрутки № 18 не проезжают остановки «спортивная», «18 квартал» и «Радиозавод». Они едут сразу на «Универмаг», или мы тоже в глазки долбимся на остановке?»
Полностью поддержу комментатора! Утром ждать маршрутки в сторону вокзала с 6ч30 до 9ч 00 на «18 квартал» и «Радиозавод»»Спортивная» это издевательство и лотерея! Разогнать этот местный горе-глонасс и набрать новых, отдав под контроль независимым, например области! А то тут всё схвачено! Концов не найдешь!
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