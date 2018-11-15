Отказался переводить в жилую зону микрорайон-призрак мэр Бердска
Общественная палата РФ потребовала от Евгения Шестернина выполнять майские указы Путина. Глава хочет встретиться с жителями Юго-Западного, чтобы еще раз рассказать, почему невозможно легализовать их дома.
Юго-Западный микрорайон вырос на землях искитимских фермеров-пайщиков
В микрорайон Юго-Западный пришел газ сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Депутат бердского горсовета Николай Сычев сообщил «Курьер . Среда. Бердск» сегодня, 14 ноября, что из-за действий власти, подключиться к газоснабжению могут не все жители микрорайона.
-Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль ситуацию по узакониванию интересов жителей микрорайона Юго-Западного Бердска, соответствующее письмо поступило в адрес главы города Бердска Евгения Шестернина. Прошло 12 дней, как это письмо к нему поступило, но реакции нет никакой. Общественность об этом должна знать, — уверен Николай Федорович.
Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты РФ Игорь Шпектор обратился с письмом к главе Бердска Евгению Шестернину и подчеркнул, что в майском указе 2018 года президента России Владимира Путина предусмотрено строительство 120 миллионов квадратных метров жилья, выполнить эту задачу можно только с учетом индивидуального строительства жилья.
-Задача поставлена чрезвычайно сложная. Я обращал внимание министра ЖКХ и строительства РФ, что индивидуальное строительство нам необходимо брать как один из способов выполнения указа. Но даже отбросив имеющиеся предложения по данному направлению и конкретно указ президента, у меня возникает вопрос, чем объяснить ту волокиту, которая налицо сегодня в Бердске. Почему администрация города вместо того, чтобы способствовать индивидуальному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, всячески саботирует обращение граждан. Почему на сегодняшний день жители вынуждены обращаться в судебные органы за решением вопроса и почему администрация не узаконит строительство домов на ранее отведенной территории с присвоением соответствующих адресов. Нужно отметить, что в отличии от многих регионов России жители, которые обращаются жалобой в Бердск, принимать активное участие в решении развития инженерной инфраструктуры.Уважаемый Евгений Анатольевич, я прошу вас рассмотреть вопрос совместно с советом депутатов города и принять положительное решение о застройке микрорайона Юго-Западного с тем, чтобы мне не пришлось обращаться к президенту России о бездеятельности местной власти, — обратился к Шестернину председатель комиссии общественной палаты.
Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» письмо председателя комитета ОП отметив, что информация Игорю Шпектору была предоставлена однобокая, а жителям Юго-Западного нужно еще раз объяснить, почему перевод их земель в жилую зону невозможен.
— Игорь Шпектор попросил нас вместе с городским советом депутатом разобраться в ситуации, мы — разобрались. Мы действуем в рамках закона. В этих же рамках мы оставляем в силе наше предложение — перевести земли либо в дачное общество, либо с 1 января вступает в силу закон о создании товарищества собственников недвижимости. Этим товариществом предусмотрены ответы на все вопросы, которые интересуют людей. Это наличие адреса и прописки. Если общество примет решение круглогодично жить там, содержать дороги, убирать и делать проезды. О строительстве инженерных коммуникаций общество также принимает решение самостоятельно. Мы готовим ответ, который опирается на нормативные документы, которыми пользуемся. Противоправные действия я на себя брать не буду. Нужно встретиться с жителями Юго-Западного и еще раз проговорить, почему их земли нельзя зонировать под жилую застройку, — констатировал Евгений Шестернин.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что противостояние власти и собственников домовладений в Юго-Западном длится с 2015 года. Жители микрорайона-призрака требуют, чтобы их земли перевели в жилую зону и выдавали им короткие адреса. Однако власть Бердска предлагает им перевести земли в зону Р5 — садовых обществ.
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а пусть депутат бердского горсовета Николай Сычев скажет, законно ли менять назначение зон задним числом по факту самовольного использования?
если законно, значит — любой желающий может где угодно тайком построить что угодно и требовать перезонирования.
если такие действия не законны, то на каком основании он требует особого отношения к отдельной группе граждан?
75 4
А пусть Е.А. Шестернин скажет, » законно ли менять назначение зон задним числом по факту самовольного использования?
если законно, значит — любой желающий может где угодно тайком построить что угодно и требовать перезонирования.
если такие действия не законны, то на каком основании он требует особого отношения к отдельной группе граждан?» Это я про Спортивную, 15, когда спустя 4 года, построив многоэтажку, проводят процесс перезонирования в соответствие с законодательством РФ в угоду «известному» застройщику и с целью прикрыть свои грешки и своих товарищей!!!
5 3
При всем моем скептицизме к действиям нынешних властей отношение к действиям и пожеланиям застройщиков Юго-западного: не борзейте. Есть законы и правила, и все должны их соблюдать. Построили дома на землях сельхозназначения, знали о последствиях такого строительства, значит получайте что положено. Что будет, если каждый дачник тоже захочет перевести свой участок в зону жилой застройки. Кстати, сам тоже имею дом на землях сельхозназначения, получил статус садового дома- жилой, но не пытаюсь теперь обращениями перевести землю в другую категорию. Немножко охладите свой пыл и не отрывайте власти действительно от нужных дел, заставляя отписываться на Ваши не совсем правильные запросы.
72 9
Как то двояко смотрится ситуация по сравнению со строительством на Спортивной. Кто то врет или еще чего хуже.
21 12
Сычев уже достал честно! Он вообще какое отношение имеет к Юго-Западному?
35 6
Сычев, Шпектор обычные провокаторы, если не провокаторы почему толкают главу нарушать закон. Не может Шестернин узаконить , не законные постройки. Это пахотные земли (паи) бывшего 4-го совхоза. В жилую застройку их никто не переведет (можно и самому под суд попасть) . Если они такие умные и считают, что с ними власть поступает не законно, пусть сами, инициативно подадут в суд, Вот тогда и получат самое что ни наесть законное решение, но в суд то они не идут, потому что знают чем все это закончится, вот и берут власть на ….. шантаж. Только ничего из этого не получится.
Прав Шестернин!!!
34 7
наверно-личное
22 1
Я вот одного не пойму почему власть должна нарушать закон и переводить в Ж-1 из сельхоз земель? У нас есть какие то приференции в законе?
41 3
«возникает вопрос, чем объяснить ту волокиту, которая налицо сегодня в Бердске. Почему администрация города вместо того, чтобы способствовать индивидуальному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, всячески саботирует обращение граждан.»
Все просто: потому власть города в первую очередь стоит на страже закона.
И это правильно.
Почему жители Юго-Восточного считают, что им обязаны узаконить их дома, если сами нарушили все что можно?
Борзота?
Если пойти на поводу, то боюсь никаких оснвоаний не останется чтобы сносить любые самострои, в том числе коттеджи во всяких природных и береговых зонах!
По какому такому праву вы считаете себя выше законов?
Помнится говорили «потому что денег у нас нет на ИЖС».
При этом вот и воду и электричество и газ — все сами оплатили. Значит есть у вас деньги и не врите: просто хотите халявы и узаконить свои постройки на сельхоз. земле!
42 6
Администрация стоит на страже закона? Вот прям не шмешите!!! Наверное от этого каждый год там в администрации крупные скандалы с арестами за махинации, воровство бюджетных средств, взятки и т.д. про сельхоз земли напишу что ещё в 2000 ых годах южный тоже был сельхоз землями! Но ведь там администрация земельку пробовала, а на юго-западном осталась неудел, вот и творит беззаконие. То улицы узкие, то школы нет, а ведь у нас и на южном и даже в Элитных районах на берегу улочки менее 10м ( сам замерял). А вот например участок на берегу перевести в ижс потому что видители он бесхозный и там собирается молодёж и мусорит, а потом этот мусор летит во двор к депутату Бауэру, это легко, ведь мусор это зло, значит легко под этим предлогом можно перевести прибрежную землю в жилую застройку! Так что вы господа можеде и дальше писать гневные отзывы какие мы все жители халявщики, нам без разницы ваше мнение. Мы сами всего добьемся!!!! Дороги у нас есть,зимой чистятся, электричество есть, газ есть в отличии от половины города! Законы мы не нарушает ( дома можно строить и жить в них на землях ЛПХ) а земли у нас как раз лпх. Так что прорвемся и вы все злопыхатели захлебнетесь собственными слюнями!!!
15 34
Красавчик
7 4
ну так и флаг в ну можно сказать в руки
8 0
после «в» многоточие, далее можно сказать в руки.
0 0
Законы мы не нарушает ( дома можно строить и жить в них на землях ЛПХ) а земли у нас как раз лпх. Так что прорвемся
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куда прорвётесь? живёте на законных основаниях, вас оттуда никто не гонит — куда вы рвётесь-то? об чём у вас сыр-бор
14 3
сыр бор из-за ИЖС
им это нужно чтобы требовать бесплатных дорог (и их чисти зимой), вывоз мусора и водопровод (там беда со скважинами — сильно железа много)
11 0
просто хотите халявы и узаконить свои постройки на сельхоз. земле!
_______________
Вы абсолютно правы! А еще одна из причин — многие покупали эти земли за бесценок с расчетом не жить там, а впоследствии продать втридорога! Для этого и нужна им другая категория земель.
Стоит Курьеру поискать первые упоминания про начало строительства на этих землях. Тогда многие задавали вопросы о том, правомерно ли они дома воздвигают, как они жить в поле собираются и не станут ли клянчить у города помощи, на что будущие жители в грудь себя били и заявляли в ответ , что ничего им от города не надо будет, ни аптек, ни магазинов, ни поликлиник и т.п.
35 8
—
Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль ситуацию по узакониванию интересов жителей микрорайона Юго-Западного Бердска,
—
Закон говорит, что строить там незаконно.
Что там ещё они хотят то контролировать? Пусть сносят строения и готовятся к весеннему посеву злаковых
31 12
Закон как раз говорит что строить и жить там можно! Земли лпх. Почитайте закон прежде чем умничать!
10 19
строить и жить там можно! Земли лпх.
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Ну и живите себе потихонечку. Чо к городу-то привязались с перезонированием?
28 4
Антон, так чтож они то напрямую в суд не идут. Получили бы судебное решение и все. Кто бы им смог что-то противопоставить. Так не идут же, знают, что не только проиграют, да еще и на снос нарвутся. Написать заявление в суд-час, сходить на заседание несколько раз и все дела. Не думай Антон, что там одни идиоты живут, там грамотные люди и все они понимают и знают, был бы закон на их стороне они бы давно все узаконили.
28 3
Иной раз удивляют комментарии. Или незнание закона, или лукавство. Как то мутно себя повел и Шестернин. Не назвал имен присутствующих представителей Правительства области, Прокуратуры, членов Общественной палаты России, области и города Бердска, депутатов. Где имена и явки?
Вы что, господа, выступаете против реализации майского указа Президента в строительстве индивидуальных жилых домов в городе Бердске? Вам если живется плохо, то пусть власть мучает и жителей Юго-Западного?
Вместо того, чтобы способствовать индивидуальному жилищному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, Шестернин и его команда загоняет людей в садовые некоммерческие товарищества (СНТ) или в какое-то непонятное ТСН (товарищество собственников жилья). Создает не людям, а себе условия комфортного проживания в городе Бердске.
И если это было обсуждение письма Общественной палаты России и заявления депутата Сычева, то почему депутата Сычева не было среди них или слабо было выслушать его позицию или он уже не доступен бердской власти?
Или только в понимании Шестернина город Бердск должен развиваться?
Как то странно и не демократично получается в свободном городе Бердске!
А некоторые бердчане только вводят смуту в городское сообщество, а не стыдно ли будет перед детьми и внуками?
Что не ясно, что новая метла по своему метет — наплевать ей на интересы горожан?
14 36
По-моему мутно себя ведут те кто продаёт там землю и еще один человек явно лоббируя интересы узкого круга лиц!
26 5
Сибиряк, а в чем проблемы то? Подайте в суд. Ведь если вы считаете себя правыми, то это первое что должно было прийти вам в голову. А так это просто вызывает недоумение у всех.. Столько лет чего то добиваетесь, а туда где вам действительно могут помочь не обращаетесь. Или все таки знаете, что закон не на вашей стороне?
Вам ни кто не запрещает там жить, предлагают перевести в зону дачных обществ. На дачах люди прописываются. и адрес присваивается. Вы же этого добиваетесь? Или все таки вы добиваетесь того, что бы ваши земли в разы подорожали? Получается скорее всего второе, для этого вы и земли эти покупали, что бы навариться по легкому.
19 4
Истина следующая:
— законных основание чего то требовать у жителей юго-восточного нет
— факты нарушения с их стороны явные и сомнений не вызывают
— поэтому обращаться в суд смысла не имеет — только проблем огребут, да еще и всем станет очевидно что перспектив там с землей нет и поэтому встанут продажи и цены упадут. Вообщем сплошные минусы.
Что делается:
— вопить везде где можно и взывать к пониманию
— писать письма куда только можно, приплетая все вплоть до выборов и «они же дети — как им в школу добираться»
— либо игнорировать, либо говорить что в суд не пойду — там все куплено. больше то нечего
17 3
абсолютно правильно. В суд они не пойдут, так как знают что проиграют и возможно по этому же суду все это будет снесено. И дач на землях с/х назначения нельзя строить, только пахать и сеять. Перевести эти земли в другую категорию невозможно, не то время. Шестернин никогда этого не сделает, идти за Потаповым. Вот Сычев другое дело, этот ……… кричит, а если бы все зависело от его подписи, сам бы никогда не подписал, а если бы и подписал, то сходил бы на зону, сделал бы себе актуальные тату и научился бы фени. Вот и весь результат.
13 4
Просто поражаюсь вашей зависти ,прям читать противно. Злые и завистливые людишки ,так и будите жить в своих хрущевках.
1 17
многие комментаторы живут в частных домах на землях ИЖС
кому по наследству, кто получил как льготник, кто-то купил.
но у них то все хорошо.
10 0
Живу в личном коттеджи и не кашляю, меня то никто не снесет и не заставит вместо газона и бани пшеницу сеять. Документы все по закону, вот и все. Вы когда эту землю покупали, чем Вы думали, каким местом?
Там на углу на таком же фермерском пае построили один дом и повесили огромную рекламу, что продаются земельные участки под застройку…Ну что-то второй год реклама висит на заборе, а рядом стройку никто не ведет, узнавал тот же вариант что и у Вас. Вы вот с Сычевым мэра достаете и не боитесь, что он сам подаст в суд документы, чтобы отстоять свою правоту. Вот тогда вам кирдык…. Покупайте серпы и молотилки, чтоб это как правильно- жать урожай.
11 1
Не обманывайте. Адрес не присваивается вне населённого пункта.
3 2
Люди дома строят и жить хотят и детей растить. И крайне некрасиво и недальновидно это противодействие власти.
И воду там мутит брат депутат — Владимир Голубев. То этого нет то это не готово — а на деле то всё проще. Ну что же посмотрим — к чему это всё приведёт.
10 33
Время идиотских аббревиатур и подпунктов,если люди построили дома,вложив туда немалую часть заработанного за жизнь,значит были какие то основания там строить,какие то разрешения,кто то продал им эти участки,ведь ни один дурак не станет самостоятельно строить дом на пашне,теперь что сломать им все?Нет,нужно подтянуть тех,кто обещал им златые горы,и если родине важна землица та,то пусть эти «эффективные манагеры»купят людям равноценные дома в другом месте…Не важны людям ваши 1ж,или 7к,позволили построить-дайте жить!!!
7 28
Так и живите, к городу то что пристали, у него и на латание своих дыр денег нет, а тут вы попрошайки лукавые!
27 4
не умри от зависти
1 13
Полностью поддерживаю власть в данном вопросе
27 6
зато запросто береговую зону застроили себе вся областная перхоть ! И перевели всё без проблем
26 8
Морис, тогда по логической цепочки- одни воруют, и тебе можно, одни насилуют и тебе можно, одни стариков на деньги разводят, значит и другим можно. Так что ли?
Те, успели проскочили, да и бумаженки хоть какие-то но у них были. Сейчас бы конечно и у них это не прошло.
Время изменилось, но кто-то хочет жить как в 90-х. Забудьте.
28 8
Вы бы лучше сидели на попе ровно, а то вообще домов лишитесь! Выведите администрацию, подадут в суд о незаконной застройке и снесут вас нафиг.
13 4
это игра ва-банк: либо получат то чего хотят и тогда будут в шоколаде и получат прибыть
либо потеряют все, но и так все плохо. поэтому готовы пожертвовать
2 1
не думаю, что они так рискнут.
3 2
Поясните, кто в теме. Администрация просто ждёт выхода закона, по которому просто сможет снять с себя ответственность за жителей ЮЗ? А ведь они уже собирают с них налоги, как и десятков других снт, гаражных кооперативов и тп. И ничего им не должны?
Ещё вопрос. Жители ЮЗ живут на земле лпх, которая подразумевает застройку (да-да, безграмотные злопыхатели) и, в отличии от жилищной зоны, ещё и разрешает держать животину и тп. Так нафиг вам менять зонирование? Ради адреса и увеличения налогов?
3 10
не все там лпх. большинство — сельхозназначения.
8 2
в 4-м совхозе были и дома и пахотные поля, все это давно узаконено. Так «наши угнетенные» построили свои дома не на территории бывшего поселка, а на пахотных землях, которые перевести ву другую категорию не возможно. Это можно решить и вывезти территорию из пахотных земель только на уровне минсельхоза. В противном случае-турма, чего не хочет наш мэр.
8 2
Какие пахотные поля? Да тут никто что-ли не в теме? Сейчас специально открыл карту росреестра. Это ЮЗ район:
Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
для ведения личного подсобного хозяйства
1 13
Более того, оказывается свободные участки рядом с ЮЗ уже кем-то запланированы под малоэтажную застройку. Что-то тут нечисто со стороны администрации.
1 13
Смотрите внимательней. ЛПХ- это только первые три (если не ошибаюсь) улицы. А далее вплоть до Марьиного лога — сельхозназначения. Именуют себя все вместе микрорайоном Юго-Западным и жаждут получить статус хотя бы ЛПХ, а лучше ИЖС.
12 0
Ник, Вы смотрите в книгу , а что видите….
4 1
Так я и смотрю туда, где построились и земли продаются, потому что и сам присматриваюсь к этой земле. А то, что где-то там вдалеке меня не интересует, да и люди которые просят перевести категорию, похоже, с земель лпх.
1 6
http://xn--80aahgmp1adl7jya.xn--p1ai/plan-zastrojki/ вот что в границах коричневой линии это и есть Юго Западный. Остальное земли сельхоз назначения
5 0
Так там и продают нарезанные паи сельхозугодий.
3 1
Город делится на несколько районов:
Центр;
Микрорайон («А», «Б», «В», «Г»);
Микрорайон Северный;
Микрорайон Белокаменный;
Микрорайон Молодёжный;
Микрорайон Раздольный;
Микрорайон Юго-Восточный;
Военный городок;
Красный Сокол (название происходит от «Красные соколята»; во времена Великой Отечественной войны здесь была расквартирована воинская часть советских ВВС);
Дом отдыха;
Изумрудный городок;
Посёлок Вега;
Посёлок Светлый (на правом берегу Берди);
Речкуновка (на правом берегу Берди);
Микрорайон Южный;
Посёлок Боровой (бывший 4-й совхоз);
Посёлок Новый (тоже на правом берегу Берди, граничит с Новосибирским Академгородком).
Микрорайон Радужный
К Бердску примыкает посёлок Агролес, который административно входит в состав Искитимского района Новосибирской области.
Где Юго-западный — ау, — а это они сами придумали.
10 0
Когда глядишь на карту Бердска или попытаешься пройти вдоль берега водохранилища.
Улица Морская и ей подобные — пример того, что если нельзя, но очень хочется , то — можно. Без шума, пыли и судов.
1 2