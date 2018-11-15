Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Третью подарочную книгу о Бердске выпустил Издательский дом «БукЪвица». Книга станет прекрасным подарком на новый год! Ее можно подарить родным, друзьям, коллегам и руководителю. Рады будут все!

И фотоальбом будет тем подарком, к которым трепетно относятся не только в момент дарения.