Подари на Новый год фотоальбом со старинными снимками Бердска!

Фотоальбом о Бердске со старинными снимками станет великолепным подарком. Книга станет вашей семейной реликвией. Книг осталось менее 30 штук.
книга старинных фотоснимков о Бердске
Третью подарочную книгу о Бердске выпустил Издательский дом «БукЪвица». Книга станет прекрасным подарком на новый год! Ее можно подарить родным, друзьям, коллегам и руководителю. Рады будут все!
И фотоальбом будет тем подарком, к которым трепетно относятся не только в момент дарения.
В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.
Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.
Цена одной книги – 1800 рублей.
Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением.
96 страниц. Формат 310 на 310.
Для пенсионеров мы готовы сделать рассрочку — вносить деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной оплаты — забрать свою книгу.
Предлагаем несколько вариантов оплаты.
Бердск, ул. К. Маркса, 24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина, 38 – вход с заднего фасада здания.
ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Юридический и фактический адрес:
633010, Новосибирская обл.,
г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2;
Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22.
допофис: ул. Ленина, 38.
Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51
2-15-51 — можно заказать счет и договор.
E-mail: bkurer@mail.ru
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