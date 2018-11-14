Я не вижу светлого будущего, даже за горизонтом

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Чтоб увидеть горизонт надо вылезти из канавы и продрать глаза .
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а я вижу
Патриот вон видит тоже
а вот поросенок не видит (хотя может просто не хочет)
и что дальше?
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вы просто один из 30млн россиян, не вписавшихся в рынок. Подлежите вымиранию.
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пока что идет фактическая обдираловская политика
а-ля «государство вам ничего не должно» , все эти махинации с пенсиями, с тарифами , ндс, ценами и налогами, отсутствием вариантов нормальной работы, проблемы с сферами медицины, образования , жкх …
так что в этом смысле будущего не вижу тоже…
ну, если только «коней» поменяют , тогда шансы могут быть…а так — нет. не будет впереди ничего хорошего…
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«Светлое будущее» понятие растяжимое, чьё будущее?
Если личное, то оно зависит только от вас, а если страны, то с нынешней элитой и политическим курсом, да, его нет, Россию ждёт технологическая отсталость, деградация и развал, если ничего в этом курсе не менять, но, «патриотам» всё это очень нравится.
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Сейчас придёт чел с патриотом и убедят вас что светлое будущее есть,просто вы не туда смотрите. Вон-посмотрите на Украину
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