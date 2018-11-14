КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру
Продам 1 комнатную квартиру
Продам 3-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В честь Кадырова отжался 4105 раз пятилетний мальчик в Чечне

Для осужденных силовиков не хватает колоний

Звонок с зоны: Переживает за снос частного сектора осужденный за взятку экс-мэр Бердска

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Проиндексируют тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году

КПРФ: резиновый Ленин в мавзолее — это безумие

От стаи собак спасали полицейские учеников школы №1 Бердска

За взятку чиновник закрывал глаза на незаконную торговлю в Новосибирске

Третий раз за год проиндексировали зарплату работникам РЖД

Инструкция: Как получить субсидию на услуги ЖКХ в Бердске

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Я не вижу светлого будущего, даже за горизонтом

А Вы?

14.11.2018 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Наблюдатель:
Я не вижу светлого будущего, даже за горизонтом, а Вы?


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Я не вижу светлого будущего, даже за горизонтом До 25 рублей может подорожать проезд в маршрутках Бердска В честь Кадырова отжался 4105 раз пятилетний мальчик в Чечне

(6) Комментариев

  1. Аноним

    Чтоб увидеть горизонт надо вылезти из канавы и продрать глаза .

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Аноним

    а я вижу
    Патриот вон видит тоже
    а вот поросенок не видит (хотя может просто не хочет)
    и что дальше?

    Thumb up 1 Thumb down 4

  3. Аноним

    вы просто один из 30млн россиян, не вписавшихся в рынок. Подлежите вымиранию. :-D

    Thumb up 2 Thumb down 2

  4. Аноним

    пока что идет фактическая обдираловская политика
    а-ля «государство вам ничего не должно» , все эти махинации с пенсиями, с тарифами , ндс, ценами и налогами, отсутствием вариантов нормальной работы, проблемы с сферами медицины, образования , жкх …
    так что в этом смысле будущего не вижу тоже…
    ну, если только «коней» поменяют , тогда шансы могут быть…а так — нет. не будет впереди ничего хорошего…

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Поросёнок Пётр

    «Светлое будущее» понятие растяжимое, чьё будущее?
    Если личное, то оно зависит только от вас, а если страны, то с нынешней элитой и политическим курсом, да, его нет, Россию ждёт технологическая отсталость, деградация и развал, если ничего в этом курсе не менять, но, «патриотам» всё это очень нравится.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  6. Новый мэр

    Сейчас придёт чел *IN LOVE* с патриотом и убедят вас что светлое будущее есть,просто вы не туда смотрите. Вон-посмотрите на Украину :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика