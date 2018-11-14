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Для осужденных силовиков не хватает колоний

ФСИН: Возросшее количество осужденных правоохранителей требует создания новых специализированных учреждений. Только в 2018 году были открыты две такие колонии «и они уже заполнены».

14.11.2018 Нет комментариев
 
Для осужденных силовиков не хватает колоний

В России​ резко возросло число осужденных за различные преступления сотрудников правоохранительных органов, что требует создания новых колоний для их содержания, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Запись передачи опубликована на канале радиостанции на сервисе YouTube (около 42:00 мин.).

«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним. Я скажу больше. Количество колоний для простых людей, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается и сокращено значительно. Но резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», — сказал Максименко.

«Это какая-то тенденция, видимо идет борьба с коррупцией, идет очищение, или что-то еще, но колонии для бывших сотрудников сейчас открываем все новые и новые», — пояснил он.

Чиновник также рассказал, что когда он пришел работать в систему ФСИН в 2012 году, в колониях отбывали наказание около миллиона заключенных. «А сейчас их 472 тыс. За шесть лет количество заключенных снизилось более чем в два раза», — добавил Максименко.

По официальным данным на сайте ФСИН, на 1 ноября 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 571 007 человек, что на 31 169 человек меньше, чем год назад. В это число входят более 100 тыс. человек, находящихся в следственных изоляторах. В исправительных колониях находятся почти 468 тыс. заключенных.

В учреждениях ФСИН содержатся 45 675 женщин, в том числе 36 546 — в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9 129 — в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях.

В апреле 2018 года Генпрокуратура сообщила, что из ​12,2 тыс. человек, признанных в 2017 году виновными в совершении коррупционных преступлений, 1,3 тыс. человек были сотрудниками правоохранительных органов. По данным ведомства, каждый девятый осужденный за подобные преступления оказался сотрудником органов охраны правопорядка. Каждый 14-й человек, получивший обвинительный приговор по коррупционным делам, был чиновником — сотрудником госорганов или структур местного самоуправления. 108 осужденных за коррупцию оказались депутатами региональных парламентов и выборных органов местного самоуправления.

Источник: РБК


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