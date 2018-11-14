Проиндексируют тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в связи с планируемым повышением НДС, сообщила пресс-служба кабмина.

С 1 января ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за услуги ЖКХ с того же числа составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4%.

Фактически это означает суммирование индексов, отмечает кабмин.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировались однократно — только с 1 июля и, как правило, в среднем на четыре процента. В 2019-м показатель составит 4,1%.

Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень.

Решение о поэтапной индексации было принято летом, об этом в совместном письме просили ресурсоснабжающие организации — Совет производителей энергии, Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.

Индексация — средство защиты от инфляции путем привязки к индексу потребительских цен.

Источник: РИА Новости