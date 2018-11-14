КПРФ: резиновый Ленин в мавзолее — это безумие

Правительство просят создать специальную комиссию по изучению будущего тела Владимира Ленина, в самом Мавзолее можно было бы разместить восковую копию. Об этом говорится в обращении депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова (есть в распоряжении RT), которое он направил в кабмин.
Депутат выступает за то, что тело нужно захоронить, как Ленин и просил в своём завещании, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году.
Петров считает, что в Мавзолее можно бы было разместить точную восковую или резино-полимерную копию его тела, чтобы не нарушать сложившегося порядка и традиции.
«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — говорит он.
В конце 2017 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что не позволит разрушить Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступал с предложением создать «государственную трибуну» после захоронения тела Ленина.
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резино-полимерную копию
Не, ну я конечно прекрасно понимаю, что наши депутаты в подавляющей своей массе с головой давно не дружат, но, что бы на столько
Что касаемо Ленина, у нас теперь существует официальный государственный пантеон, Федеральное военное мемориальное кладбище Министерства обороны Российской Федерации в Мытищах, где зарезервировано место для руководителей страны, там буду похоронены Горбачёв, Медведев и Путин и всё прикремлёвское кладбище логичнее переместить туда, что на мой взгляд, рано или поздно будет сделано, я этот шаг поддерживаю, а Мавзолей оставить как памятник архитектуры и замутить внутри какой музей, а лучше ресторан.
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