КПРФ: резиновый Ленин в мавзолее — это безумие

Правительство просят создать специальную комиссию по изучению будущего тела Владимира Ленина, в самом Мавзолее можно было бы разместить восковую копию. Об этом говорится в обращении депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова (есть в распоряжении RT), которое он направил в кабмин.

Депутат выступает за то, что тело нужно захоронить, как Ленин и просил в своём завещании, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году.

Петров считает, что в Мавзолее можно бы было разместить точную восковую или резино-полимерную копию его тела, чтобы не нарушать сложившегося порядка и традиции.

«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — говорит он.

В конце 2017 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что не позволит разрушить Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступал с предложением создать «государственную трибуну» после захоронения тела Ленина.

Источник: russian.rt.com