От стаи собак спасали полицейские учеников школы №1 Бердска

По тревожному звонку из школы №1 Бердска туда прибыли полицейские сегодня, 14 ноября. Оказалось, что учебное заведение терроризируют собаки, резвящиеся прямо на крыльце.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» полицейский из наряда ППС, сообщение о непрошенных и опасных гостях поступило им из дежурной части городского отдела МВД, а туда позвонил кто-то из руководства школы.

Около 16.30 стражу порядка удалось прогнать псов. Но они, «сделав вид, что уходят», вернулись на задний двор школы.

Автор видео Анастасия Солодкова



На вид собаки кажутся безобидными — одна с ошейником, другая щенок. Но никто не знает, как они поведут себя при виде бегущих детей. А к 17.00 как раз заканчиваются уроки в младших классах во вторую смену. Поэтому полицейские вызвали для отлова псов специалистов из приюта для бездомных животных.

Родители учеников «первой» школы рассказывают, что собаки нередко находятся на крыльце или во дворе школы. Сотрудники учебного заведения, как могут, выгоняют животных, но они появляются снова и снова. Причем иногда собираются целые стаи, порой псы бывают агрессивными, лают, пугая детей и родителей.

Что привлекает псов к школе, сказать трудно. возможно, здесь учится или работает кто-то из «собачников». Возможно, их подкармливают ученики и собаки приходят за порцией угощения.

Но в любом случае школа будет делать все возможное, чтобы собаки не навредили детям.

Как стало известно «Курьер. среда. Бердск», в 17.00 собак забрали с территории школы в приют для бездомных животных.