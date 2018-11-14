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В честь Кадырова отжался 4105 раз пятилетний мальчик в Чечне

Рахим Кураев отжимался без перерыва за 2 часа 25 минут. И установил новый мировой рекорд, который посвятил главе республики.

14.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
В честь Кадырова отжался 4105 раз пятилетний мальчик в Чечне

Пятилетний Рахим Кураев из Чечни установил новый мировой рекорд, отжавшись 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут. Зафиксировал рекорд министр республики по физической культуре и спорту Муса Ханариков.

«Рахим Кураев активно занимается спортом, это позволило ему за 2 часа 25 минут отжаться 4105 раз без перерыва, это мировой рекорд. Наш чеченский Шварценеггер, как его называют, посвятил свой рекорд главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Однако у представителей Книги рекордов России возникли незначительные вопросы, и мы намерены повторить выступление через неделю уже в присутствии представителей организации», — подчеркнул министр, добавив, что предыдущий рекорд принадлежал спортсмену из Калмыкии.

По словам Ханарикова, о спортивных талантах Кураева удалось узнать благодаря проекту регионального министерства по выявлению одаренных в спорте ребят проживающих в республике, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Источник: ТАСС


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