Отказался переводить в жилую зону микрорайон-призрак мэр Бердска
Общественная палата РФ потребовала от Евгения Шестернина выполнять майские указы Путина. Глава хочет встретиться с жителями Юго-Западного, чтобы еще раз рассказать, почему невозможно легализовать их дома.
Юго-Западный микрорайон вырос на землях искитимских фермеров-пайщиков
В микрорайон Юго-Западный пришел газ сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Депутат бердского горсовета Николай Сычев сообщил «Курьер . Среда. Бердск» сегодня, 14 ноября, что из-за действий власти, подключиться к газоснабжению могут не все жители микрорайона.
-Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль ситуацию по узакониванию интересов жителей микрорайона Юго-Западного Бердска, соответствующее письмо поступило в адрес главы города Бердска Евгения Шестернина. Прошло 12 дней, как это письмо к нему поступило, но реакции нет никакой. Общественность об этом должна знать, — уверен Николай Федорович.
Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты РФ Игорь Шпектор обратился с письмом к главе Бердска Евгению Шестернину и подчеркнул, что в майском указе 2018 года президента России Владимира Путина предусмотрено строительство 120 миллионов квадратных метров жилья, выполнить эту задачу можно только с учетом индивидуального строительства жилья.
-Задача поставлена чрезвычайно сложная. Я обращал внимание министра ЖКХ и строительства РФ, что индивидуальное строительство нам необходимо брать как один из способов выполнения указа. Но даже отбросив имеющиеся предложения по данному направлению и конкретно указ президента, у меня возникает вопрос, чем объяснить ту волокиту, которая налицо сегодня в Бердске. Почему администрация города вместо того, чтобы способствовать индивидуальному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, всячески саботирует обращение граждан. Почему на сегодняшний день жители вынуждены обращаться в судебные органы за решением вопроса и почему администрация не узаконит строительство домов на ранее отведенной территории с присвоением соответствующих адресов. Нужно отметить, что в отличии от многих регионов России жители, которые обращаются жалобой в Бердск, принимать активное участие в решении развития инженерной инфраструктуры.Уважаемый Евгений Анатольевич, я прошу вас рассмотреть вопрос совместно с советом депутатов города и принять положительное решение о застройке микрорайона Юго-Западного с тем, чтобы мне не пришлось обращаться к президенту России о бездеятельности местной власти, — обратился к Шестернину председатель комиссии общественной палаты.
Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» письмо председателя комитета ОП отметив, что информация Игорю Шпектору была предоставлена однобокая, а жителям Юго-Западного нужно еще раз объяснить, почему перевод их земель в жилую зону невозможен.
— Игорь Шпектор попросил нас вместе с городским советом депутатом разобраться в ситуации, мы — разобрались. Мы действуем в рамках закона. В этих же рамках мы оставляем в силе наше предложение — перевести земли либо в дачное общество, либо с 1 января вступает в силу закон о создании товарищества собственников недвижимости. Этим товариществом предусмотрены ответы на все вопросы, которые интересуют людей. Это наличие адреса и прописки. Если общество примет решение круглогодично жить там, содержать дороги, убирать и делать проезды. О строительстве инженерных коммуникаций общество также принимает решение самостоятельно. Мы готовим ответ, который опирается на нормативные документы, которыми пользуемся. Противоправные действия я на себя брать не буду. Нужно встретиться с жителями Юго-Западного и еще раз проговорить, почему их земли нельзя зонировать под жилую застройку, — констатировал Евгений Шестернин.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что противостояние власти и собственников домовладений в Юго-Западном длится с 2015 года. Жители микрорайона-призрака требуют, чтобы их земли перевели в жилую зону и выдавали им короткие адреса. Однако власть Бердска предлагает им перевести земли в зону Р5 — садовых обществ.
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а пусть депутат бердского горсовета Николай Сычев скажет, законно ли менять назначение зон задним числом по факту самовольного использования?
если законно, значит — любой желающий может где угодно тайком построить что угодно и требовать перезонирования.
если такие действия не законны, то на каком основании он требует особого отношения к отдельной группе граждан?
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При всем моем скептицизме к действиям нынешних властей отношение к действиям и пожеланиям застройщиков Юго-западного: не борзейте. Есть законы и правила, и все должны их соблюдать. Построили дома на землях сельхозназначения, знали о последствиях такого строительства, значит получайте что положено. Что будет, если каждый дачник тоже захочет перевести свой участок в зону жилой застройки. Кстати, сам тоже имею дом на землях сельхозназначения, получил статус садового дома- жилой, но не пытаюсь теперь обращениями перевести землю в другую категорию. Немножко охладите свой пыл и не отрывайте власти действительно от нужных дел, заставляя отписываться на Ваши не совсем правильные запросы.
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Как то двояко смотрится ситуация по сравнению со строительством на Спортивной. Кто то врет или еще чего хуже.
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Сычев уже достал честно! Он вообще какое отношение имеет к Юго-Западному?
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наверно-личное
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Я вот одного не пойму почему власть должна нарушать закон и переводить в Ж-1 из сельхоз земель? У нас есть какие то приференции в законе?
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«возникает вопрос, чем объяснить ту волокиту, которая налицо сегодня в Бердске. Почему администрация города вместо того, чтобы способствовать индивидуальному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, всячески саботирует обращение граждан.»
Все просто: потому власть города в первую очередь стоит на страже закона.
И это правильно.
Почему жители Юго-Восточного считают, что им обязаны узаконить их дома, если сами нарушили все что можно?
Борзота?
Если пойти на поводу, то боюсь никаких оснвоаний не останется чтобы сносить любые самострои, в том числе коттеджи во всяких природных и береговых зонах!
По какому такому праву вы считаете себя выше законов?
Помнится говорили «потому что денег у нас нет на ИЖС».
При этом вот и воду и электричество и газ — все сами оплатили. Значит есть у вас деньги и не врите: просто хотите халявы и узаконить свои постройки на сельхоз. земле!
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Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль ситуацию по узакониванию интересов жителей микрорайона Юго-Западного Бердска,
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Закон говорит, что строить там незаконно.
Что там ещё они хотят то контролировать? Пусть сносят строения и готовятся к весеннему посеву злаковых
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