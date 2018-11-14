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Отказался переводить в жилую зону микрорайон-призрак мэр Бердска

Общественная палата РФ потребовала от Евгения Шестернина выполнять майские указы Путина. Глава хочет встретиться с жителями Юго-Западного, чтобы еще раз рассказать, почему невозможно легализовать их дома.

14.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Отказался переводить в жилую зону микрорайон призрак мэр Бердска

Юго-Западный микрорайон вырос на землях искитимских фермеров-пайщиков

В микрорайон Юго-Западный пришел газ сообщал «Курьер. Среда. Бердск».  Депутат бердского горсовета Николай Сычев сообщил «Курьер . Среда. Бердск» сегодня, 14 ноября, что из-за действий власти, подключиться к газоснабжению могут не все жители микрорайона.

-Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль ситуацию по узакониванию интересов жителей микрорайона Юго-Западного Бердска, соответствующее письмо поступило в адрес главы города Бердска Евгения Шестернина. Прошло 12 дней, как это письмо к нему поступило, но реакции нет никакой. Общественность об этом должна знать, — уверен Николай Федорович.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты РФ Игорь Шпектор обратился с письмом к главе Бердска Евгению Шестернину и подчеркнул, что в майском указе 2018 года президента России Владимира Путина предусмотрено строительство 120 миллионов квадратных метров жилья, выполнить эту задачу можно только с учетом индивидуального строительства жилья.

-Задача поставлена чрезвычайно сложная. Я обращал внимание министра ЖКХ и строительства РФ, что индивидуальное строительство нам необходимо брать как один из способов выполнения указа. Но даже отбросив имеющиеся предложения по данному направлению и конкретно указ президента, у меня возникает вопрос, чем объяснить ту волокиту, которая налицо сегодня в Бердске. Почему администрация города вместо того, чтобы способствовать индивидуальному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, всячески саботирует обращение граждан. Почему на сегодняшний день жители вынуждены обращаться в судебные органы за решением вопроса и почему администрация не узаконит строительство домов на ранее отведенной территории с присвоением соответствующих адресов. Нужно отметить, что в отличии от многих регионов России жители, которые обращаются жалобой в Бердск, принимать активное участие в решении развития инженерной инфраструктуры.Уважаемый Евгений Анатольевич, я прошу вас рассмотреть вопрос совместно с советом депутатов города и принять положительное решение о застройке микрорайона Юго-Западного с тем, чтобы мне не пришлось обращаться к президенту России о бездеятельности местной власти, — обратился к Шестернину председатель комиссии общественной палаты.

Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» письмо председателя комитета ОП отметив, что информация Игорю Шпектору была предоставлена однобокая, а жителям Юго-Западного нужно еще раз объяснить, почему перевод их земель в жилую зону невозможен.

— Игорь Шпектор попросил нас вместе с городским советом депутатом разобраться в ситуации, мы — разобрались. Мы действуем в рамках закона. В этих же рамках мы оставляем в силе наше предложение — перевести земли либо в дачное общество, либо с 1 января вступает в силу закон о создании товарищества собственников недвижимости. Этим товариществом предусмотрены ответы на все вопросы, которые интересуют людей. Это наличие адреса и прописки. Если общество примет решение круглогодично жить там, содержать дороги, убирать и делать проезды. О строительстве инженерных коммуникаций общество также принимает решение самостоятельно. Мы готовим ответ, который опирается на нормативные документы, которыми пользуемся. Противоправные действия я на себя брать не буду. Нужно встретиться с жителями Юго-Западного и еще раз проговорить, почему их земли нельзя зонировать под жилую застройку, — констатировал Евгений Шестернин.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что противостояние власти и собственников домовладений в Юго-Западном длится с 2015 года. Жители микрорайона-призрака требуют, чтобы их земли перевели в жилую зону и выдавали им короткие адреса. Однако власть Бердска предлагает им перевести земли в зону Р5 — садовых обществ.


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(8) Комментариев

  1. zizou

    а пусть депутат бердского горсовета Николай Сычев скажет, законно ли менять назначение зон задним числом по факту самовольного использования?
    если законно, значит — любой желающий может где угодно тайком построить что угодно и требовать перезонирования.
    если такие действия не законны, то на каком основании он требует особого отношения к отдельной группе граждан?

    Thumb up 21 Thumb down 0

  2. Вадим

    При всем моем скептицизме к действиям нынешних властей отношение к действиям и пожеланиям застройщиков Юго-западного: не борзейте. Есть законы и правила, и все должны их соблюдать. Построили дома на землях сельхозназначения, знали о последствиях такого строительства, значит получайте что положено. Что будет, если каждый дачник тоже захочет перевести свой участок в зону жилой застройки. Кстати, сам тоже имею дом на землях сельхозназначения, получил статус садового дома- жилой, но не пытаюсь теперь обращениями перевести землю в другую категорию. Немножко охладите свой пыл и не отрывайте власти действительно от нужных дел, заставляя отписываться на Ваши не совсем правильные запросы.

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  3. Аноним

    Как то двояко смотрится ситуация по сравнению со строительством на Спортивной. Кто то врет или еще чего хуже.

    Thumb up 4 Thumb down 5

  4. Аноним

    Сычев уже достал честно! Он вообще какое отношение имеет к Юго-Западному?

    Thumb up 9 Thumb down 0

  5. житель

    наверно-личное

    Thumb up 10 Thumb down 0

  6. Аноним

    Я вот одного не пойму почему власть должна нарушать закон и переводить в Ж-1 из сельхоз земель? У нас есть какие то приференции в законе?

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  7. Аноним

    «возникает вопрос, чем объяснить ту волокиту, которая налицо сегодня в Бердске. Почему администрация города вместо того, чтобы способствовать индивидуальному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, всячески саботирует обращение граждан.»

    Все просто: потому власть города в первую очередь стоит на страже закона.
    И это правильно.

    Почему жители Юго-Восточного считают, что им обязаны узаконить их дома, если сами нарушили все что можно?
    Борзота?
    Если пойти на поводу, то боюсь никаких оснвоаний не останется чтобы сносить любые самострои, в том числе коттеджи во всяких природных и береговых зонах!

    По какому такому праву вы считаете себя выше законов?
    Помнится говорили «потому что денег у нас нет на ИЖС».
    При этом вот и воду и электричество и газ — все сами оплатили. Значит есть у вас деньги и не врите: просто хотите халявы и узаконить свои постройки на сельхоз. земле!

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  8. Yurik


    Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль ситуацию по узакониванию интересов жителей микрорайона Юго-Западного Бердска,

    Закон говорит, что строить там незаконно.
    Что там ещё они хотят то контролировать? Пусть сносят строения и готовятся к весеннему посеву злаковых

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