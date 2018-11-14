Отказался переводить в жилую зону микрорайон-призрак мэр Бердска

В микрорайон Юго-Западный пришел газ сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Депутат бердского горсовета Николай Сычев сообщил «Курьер . Среда. Бердск» сегодня, 14 ноября, что из-за действий власти, подключиться к газоснабжению могут не все жители микрорайона.

-Общественная палата Российской Федерации взяла на контроль ситуацию по узакониванию интересов жителей микрорайона Юго-Западного Бердска, соответствующее письмо поступило в адрес главы города Бердска Евгения Шестернина. Прошло 12 дней, как это письмо к нему поступило, но реакции нет никакой. Общественность об этом должна знать, — уверен Николай Федорович.

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты РФ Игорь Шпектор обратился с письмом к главе Бердска Евгению Шестернину и подчеркнул, что в майском указе 2018 года президента России Владимира Путина предусмотрено строительство 120 миллионов квадратных метров жилья, выполнить эту задачу можно только с учетом индивидуального строительства жилья.

-Задача поставлена чрезвычайно сложная. Я обращал внимание министра ЖКХ и строительства РФ, что индивидуальное строительство нам необходимо брать как один из способов выполнения указа. Но даже отбросив имеющиеся предложения по данному направлению и конкретно указ президента, у меня возникает вопрос, чем объяснить ту волокиту, которая налицо сегодня в Бердске. Почему администрация города вместо того, чтобы способствовать индивидуальному строительству и ведению личного подсобного хозяйства, всячески саботирует обращение граждан. Почему на сегодняшний день жители вынуждены обращаться в судебные органы за решением вопроса и почему администрация не узаконит строительство домов на ранее отведенной территории с присвоением соответствующих адресов. Нужно отметить, что в отличии от многих регионов России жители, которые обращаются жалобой в Бердск, принимать активное участие в решении развития инженерной инфраструктуры.Уважаемый Евгений Анатольевич, я прошу вас рассмотреть вопрос совместно с советом депутатов города и принять положительное решение о застройке микрорайона Юго-Западного с тем, чтобы мне не пришлось обращаться к президенту России о бездеятельности местной власти, — обратился к Шестернину председатель комиссии общественной палаты.

Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» письмо председателя комитета ОП отметив, что информация Игорю Шпектору была предоставлена однобокая, а жителям Юго-Западного нужно еще раз объяснить, почему перевод их земель в жилую зону невозможен.

— Игорь Шпектор попросил нас вместе с городским советом депутатом разобраться в ситуации, мы — разобрались. Мы действуем в рамках закона. В этих же рамках мы оставляем в силе наше предложение — перевести земли либо в дачное общество, либо с 1 января вступает в силу закон о создании товарищества собственников недвижимости. Этим товариществом предусмотрены ответы на все вопросы, которые интересуют людей. Это наличие адреса и прописки. Если общество примет решение круглогодично жить там, содержать дороги, убирать и делать проезды. О строительстве инженерных коммуникаций общество также принимает решение самостоятельно. Мы готовим ответ, который опирается на нормативные документы, которыми пользуемся. Противоправные действия я на себя брать не буду. Нужно встретиться с жителями Юго-Западного и еще раз проговорить, почему их земли нельзя зонировать под жилую застройку, — констатировал Евгений Шестернин.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что противостояние власти и собственников домовладений в Юго-Западном длится с 2015 года. Жители микрорайона-призрака требуют, чтобы их земли перевели в жилую зону и выдавали им короткие адреса. Однако власть Бердска предлагает им перевести земли в зону Р5 — садовых обществ.