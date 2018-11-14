Инструкция: Как получить субсидию на услуги ЖКХ в Бердске

— Очень хочу разобраться в вопросе субсидии. В порядке выплаты. И кто может ее оформить. Это все время. Я понимаю, что бегать придется немало. Стоит ли мне собирать бумаги, чтобы это время сэкономить? — задал вопрос читатель «Курьер. Среда. Бердск»

На вопрос читателя отвечает бердский отдел пособий и социальных выплат.

Кому положена субсидия

1. Заявитель и члены его семьи (при наличии) должны иметь гражданство РФ, постоянно проживать в жилом помещении (место жительства), оплату ЖКУ в котором необходимо субсидировать.

2. Заявитель должен являться:

пользователем жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

собственником жилого помещения;

нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

членом жилищного или жилищно-строительного кооператива.

3. Расходы на оплату ЖКУ заявителя и членов его семьи, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле в совокупном доходе семьи. При среднедушевом доходе семьи до двух прожиточных минимумов максимально допустимая доля в совокупном доходе семьи равна 16%.

При среднедушевом доходе семьи свыше двух прожиточных минимумов максимально допустимая доля в совокупном доходе семьи равна 22% (таких семей на учете в Бердске нет).

4. У заявителя отсутствует задолженность по оплате ЖКУ или при заключении выполняется соглашение по ее погашению.

Заявление пишется на полгода

Необходимо написать заявление на предоставление субсидии на услуги ЖКУ. При представлении заявления и необходимых документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца. Срок действия заявления — 6 месяцев.

Размер предоставленной субсидии не может превышать фактические расходы на оплату ЖКУ семьи. Если получателю субсидии и (или) членам его семьи предоставляются компенсации или иные меры по оплате ЖКУ, размер предоставляемой субсидии не может превышать фактические расходы, уменьшенные на сумму предоставленной компенсации.

Сравнение размера предоставленной субсидии с фактическими расходами на оплату ЖКУ получателей субсидий производится суммарно за два срока предоставления субсидий подряд. Если субсидия на второй срок не предоставлялась, сравнение производится за один период предоставления субсидии после его окончания.

Излишки придется вернуть

В случае, если размер субсидии превысил фактические расходы семьи на оплату ЖКУ, то излишне полученные средства в размере превышения засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в последующие месяцы эти средства добровольно возвращаются получателем субсидии в бюджет области. При отказе от добровольного возврата указанных средств, они истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Учитываем доход

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии.

При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи:

а) супругом (супругой);

б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;

в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.

Размер субсидии, рассчитанный в момент обращения, может автоматически меняться в сторону уменьшения или увеличения в связи с изменением региональных стандартов стоимости ЖКУ или прожиточных минимумов.

Предоставление субсидии приостанавливается на один месяц при поступлении от поставщиков ЖКУ сведений о неоплате текущих платежей в течение двух месяцев, невыполнении условий соглашения по погашению имеющейся задолженности, недоплате за начисленные ЖКУ на сумму превышающую начисления за два месяца.

Для возобновления субсидии необходимо погасить долг или заключить с поставщиком услуг соглашение о погашении задолженности до 1-го числа следующего месяца.

При поступлении сведений о наличии задолженности в месяце, следующем за месяцем приостановки субсидии, предоставление субсидии прекращается.

Сообщите об изменениях

Получатель субсидии обязан в течение одного месяца после изменения места постоянного жительства; изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии) представить специалисту отдела документы, подтверждающие такие события. В противном случае, полученная субсидия считается необоснованной и подлежит возврату в бюджет.

Предоставление субсидии на оплату услуг ЖКХ осуществляется в соответствии с правилами предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ от 14 декабря 2005 года №761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По вопросам предоставления субсидий обращаться по адресам: Бердск, ул. К. Маркса, 55, кабинет 101 в приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 8(383-41) 5-30-55; Бердск, микрорайон Радужный, 7/1, МФЦ в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 18.00, вторник и четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14.00, без обеда, контактный телефон 052.