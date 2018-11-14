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Физика Алексея Васильева губернатор назначил министром науки Новосибирской области

До назначения он был заместителем директора Института ядерной физики.

14.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Физика Алексея Васильева губернатор назначил министром науки Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников 13 ноября подписал распоряжение о назначении Алексея Васильева на должность министра науки и инновационной политики Новосибирской области с 13 ноября 2018 года.

Алексей Васильев родился 02.01.1973 года в Ангарске Иркутской области, закончил Новосибирский государственный университет, кандидат физико-математических наук.

Прошел трудовой путь от лаборанта физической лаборатории Государственного учреждения Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН до заместителя директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

 


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