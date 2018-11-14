Класть асфальт в снег и дождь разрешили дорожникам России

В минусовую температуру и при незначительных осадках асфальтоукладчикам разрешено обновлять дорожное покрытие при условии соблюдения технологий. Такие рекомендации компаниям и чиновникам дал Росавтодор. Пока что нередко случается, что рабочие кладут асфальт прямо на снег — это явно не способствует долговечности покрытия. Новые рекомендации сами по себе вряд ли исправят ситуацию, проблема в недостаточном контроле за соблюдением правил, говорят дорожные эксперты.

К приближающейся зиме Росавтодор подготовил методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятной погоде. В документе, с которым ознакомились «Известия», собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Предполагается, что рекомендации помогут строителям избежать ошибок.

Указано, что класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках. Однако важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем. Также Росавтодор рекомендовал покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок. В условиях пониженной температуры ведомство посоветовало увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки. Это позволит быстрее положить асфальт, пока поверхность не замерзла.

— При выпадении более 5 мм осадков в день производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается, — подчеркнуто в документе.

Дорожные рабочие далеко не всегда соблюдают стандарты и нормы здравого смысла. В Красноярске, по сообщениям местных СМИ, в первых числах ноября рабочие пытались положить асфальт прямо на снег. Об аналогичном случае сообщали из Рубцовска (Алтайский край). В Екатеринбурге в одном из микрорайонов на прошлой неделе уложили асфальт ночью на снег в минусовую температуру.

На качество дорог негативно влияют излишняя влага, которая попадает в асфальт и под его слой во время работ при обильных осадках; низкая температура окружающей среды (замерзая, вода разламывает асфальт); материалы (битумные, асфальтные), не соответствующие погодным условиям укладки, отметил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.

На ремонт дорог в России выделяют деньги как федеральный, так и региональные и муниципальные бюджеты — ежегодно это десятки миллиардов рублей. Только в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» федеральный центр направил в субъекты 31 млрд рублей в 2018 году.

Средняя стоимость километра одной полосы нескоростной трассы составляла 44 млн рублей в 2016 году, отметил эксперт, более свежие данные отсутствуют. В России общая протяженность только федеральных трасс составляет 50 тыс. км.

Более детальное регулирование укладки асфальта — однозначно благоприятное нововведение, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Однако вопрос в том, насколько аккуратно будут соблюдаться рекомендации, говорит эксперт.

Качество дорог прямо влияет на аварийность, уже писали «Известия». По данным ГИБДД, за девять месяцев 2018 года свыше 44 тыс. аварий произошли на участках, где зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию дорог.

В Росавтодоре оперативно не ответили на запрос «Известий» по поводу новых рекомендаций.

Источник: Известия