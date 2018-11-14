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Нянь и репетиторов первый год штрафовать за сокрытие доходов не будут

Госдума приняла пакет законопроектов о самозанятых во втором чтении.

14.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Нянь и репетиторов первый год штрафовать за сокрытие доходов не будут

Ко второму чтению в пакет законопроектов об эксперименте по введению налога на самозанятых внесен ряд поправок. В частности, предлагается в течение первого года не применять к ним санкции за сокрытие доходов, избавить их от необходимости личных контактов с ФНС и дать право самим выбирать регион регистрации. Основные параметры эксперимента не изменились — он начнется в 2019 году в Москве, Московской, Калужской области и Татарстане и затронет самозанятых с доходом до 2,4 млн руб.: они получат право платить 4% с дохода от работы с физлицами и 6% — при работе с организациями. В рамках другого эксперимента — по освобождению от уплаты НДФЛ и соцвзносов нянь и репетиторов — каникулы продлены на год по всей стране.

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о налогообложении самозанятых. Специальный налоговый режим для самозанятых россиян предлагается ввести в качестве эксперимента, который начнется в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он затронет граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн руб. в год, участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость — вместо этого они будут платить налог в 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% — при продажах ИП и юрлицам.
При регистрации на счет самозанятого будет зачисляться 10 тыс. руб.— эти деньги прописаны в документах как налоговый вычет. Эксперимент запланирован на десять лет — с начала 2019 года до конца 2028-го, в этот период запрещено будет увеличивать ставки налога или уменьшать предельный размер доходов. Самозанятые должны будут регистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог», данные из которого будут автоматически передаваться налоговикам.

Ко второму чтению смягчен ряд положений законопроектов, в частности, норма о том, что зарегистрированные самозанятые при попытке скрыть доход от налоговой службы должны выплатить 20% суммы этого дохода при первом нарушении и 100% суммы — при повторном, не будет применяться ФНС в течение первого года эксперимента.

Также поправки продлили налоговые каникулы по НДФЛ и социальным страховым взносам на 2019 год для средств, получаемых самозанятыми от физлиц за оказание им услуг для личных, домашних и иных подобных нужд. Эта норма будет действовать на территории РФ, где не будет проводиться эксперимент по налогообложению самозанятых. Напомним, изначально этот эксперимент не дал результатов — в начале 2018 года Татьяна Голикова (тогда глава Счетной палаты) констатировала, что легализация индивидуальной занятости провалилась, в информационной системе ФНС зарегистрировалось всего 813 человек, предположив, что либо люди не верят в налоговые перемены, либо срок налоговых каникул слишком мал для решения о легализации.

Также Госдума во втором чтении установила нормативы распределения доходов от налога на самозанятых: в бюджеты субъектов РФ будет зачисляться 63%, в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) — 37% уплаченных ими налогов. Если самозанятый занимается деятельностью на территории разных субъектов РФ — решать, где он будет регистрироваться как самозанятый, будет он сам. Отдельный ряд поправок технологически позволит ФНС администрировать налог на самозанятых без контакта с плательщиками.

Предусмотрены поправками и льготы для контрагентов самозанятых. Юрлица и ИП при определении налоговой базы налога на прибыль смогут не учитывать расходы, связанные с приобретением товаров и услуг у самозанятых.

Источник: Ъ


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