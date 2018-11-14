До 25 рублей может подорожать проезд в маршрутках Бердска

Департамент по тарифам Новосибирской области завершил экспертизу обосновывающих документов по пересмотру тарифов в общественном транспорте, предоставленных перевозчиками 13 ноября.

В рамках экспертизы была проведена проверка экономической обоснованности расходов по статьям затрат, объема перевозок пассажиров, анализ бухгалтерской и статистической отчетности и оценка финансово-хозяйственной деятельности перевозчиков общественного транспорта. Экспертное заключение было предоставлено на рассмотрение правления департамента, которое утвердило новые тарифы. Тариф на проезд в городском автобусе установлен в размере 22 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Своим мнением о поднятии тарифа на пассажирские перевозки в Бердске с «Курьер. Среда. Бердск» поделилась начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства горадминистарции Надежда Нятина.

-Об этой новости я слышала, но документального подтверждения, пока что этому нет — приказ из департамента по тарифам к нам не пришел. Перевозчик — как частный, так и муниципальный — за 10 дней до предположительного повышения тарифа должен известить об этом горожан, разместив на транспорте объявление, — сообщила Надежда Валерьевна.

Она отметила, что повышение проезда на муниципальном транспорте на 3 рубля не значительно улучшит ситуацию в перевозках по Бердску — нынешнее обоснование проезда в Бердске с учетом затрат на ремонт и ГСМ составляет больше 30 рублей. Но, как отмечает Нятина, повышение тарифа больше, чем на 11 рублей даст большую финансовую нагрузку для всех жителей Бердска.

Кроме того, сегодня администрация Бердска из местного бюджета погашает разницу между доходами и реальными затратами на перевозку пассажиров муниципального АТП. Частные перевозчики сами решают, какой тариф стоит утвердить.

Стоит отметить, что тариф на проезд в городском транспорте не поднимался с 2015 года. Не удивительно, что следом за повышением платы в муниципальных автобусах, вырастит цена проезда и в маршрутном такси. По предположительным данным, проезд в маршрутном такси может подорожать на 5 рублей.

Частный перевозчик Татьяна Неустроева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что о повышении тарифа она не слышала. Но для того, чтобы повысить тариф на проезд в частном транспорте, перевозчикам нужно собраться и обсудить сумму повышения. При этом по закону, который регулирует деятельность частных перевозчиков, известить население о повышении тарифа нужно не менее, чем за месяц.

-Думаю, тариф максимум поднимется на 3-4 рубля. Безусловно, повышение необходимо, так как цена на бензин и запчасти выросла, — констатировала Татьяна Викторовна.