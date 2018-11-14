До 25 рублей может подорожать проезд в маршрутках Бердска

Сейчас проезд в муниципальном автобусе Бердска стоит 19 рублей
Департамент по тарифам Новосибирской области завершил экспертизу обосновывающих документов по пересмотру тарифов в общественном транспорте, предоставленных перевозчиками 13 ноября.
В рамках экспертизы была проведена проверка экономической обоснованности расходов по статьям затрат, объема перевозок пассажиров, анализ бухгалтерской и статистической отчетности и оценка финансово-хозяйственной деятельности перевозчиков общественного транспорта. Экспертное заключение было предоставлено на рассмотрение правления департамента, которое утвердило новые тарифы. Тариф на проезд в городском автобусе установлен в размере 22 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Своим мнением о поднятии тарифа на пассажирские перевозки в Бердске с «Курьер. Среда. Бердск» поделилась начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства горадминистарции Надежда Нятина.
-Об этой новости я слышала, но документального подтверждения, пока что этому нет — приказ из департамента по тарифам к нам не пришел. Перевозчик — как частный, так и муниципальный — за 10 дней до предположительного повышения тарифа должен известить об этом горожан, разместив на транспорте объявление, — сообщила Надежда Валерьевна.
Она отметила, что повышение проезда на муниципальном транспорте на 3 рубля не значительно улучшит ситуацию в перевозках по Бердску — нынешнее обоснование проезда в Бердске с учетом затрат на ремонт и ГСМ составляет больше 30 рублей. Но, как отмечает Нятина, повышение тарифа больше, чем на 11 рублей даст большую финансовую нагрузку для всех жителей Бердска.
Кроме того, сегодня администрация Бердска из местного бюджета погашает разницу между доходами и реальными затратами на перевозку пассажиров муниципального АТП. Частные перевозчики сами решают, какой тариф стоит утвердить.
Стоит отметить, что тариф на проезд в городском транспорте не поднимался с 2015 года. Не удивительно, что следом за повышением платы в муниципальных автобусах, вырастит цена проезда и в маршрутном такси. По предположительным данным, проезд в маршрутном такси может подорожать на 5 рублей.
Частный перевозчик Татьяна Неустроева рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что о повышении тарифа она не слышала. Но для того, чтобы повысить тариф на проезд в частном транспорте, перевозчикам нужно собраться и обсудить сумму повышения. При этом по закону, который регулирует деятельность частных перевозчиков, известить население о повышении тарифа нужно не менее, чем за месяц.
-Думаю, тариф максимум поднимется на 3-4 рубля. Безусловно, повышение необходимо, так как цена на бензин и запчасти выросла, — констатировала Татьяна Викторовна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Сдается мне,что стоимость проезда на маршрутке станет 25 рублей,на муниципальном автобусе 23-24 рубля…
4 0
С 20 до 25 рублей — вот такая у нас инфляция в 4%.
Может математику вообще исключить из программы образования. Ну портит всю статистику в достижениях
25 2
Дак 4% это типа инфляция последнего года.
Цена 20 рублей с какого года у нас? с 15? На дворе 19 почти Так что если вы предполагаемое 25% повышение раскидаете на 4 года — то примерно 6% с хвостиком в год.
Что, в принципе-то, логично и на правду похоже.
Так что оставьте уже математику в системе образования, нехай будет
4 8
«25% повышение раскидаете на 4 года — то примерно 6% с хвостиком в год.Что, в принципе-то, логично и на правду похоже.»
сколько будет семью восемь? — А мы продаем или покупаем?
2 3
Сейчас меня конечно все заплюют и запинают, но если учитывать что тариф не увеличивали почти 4 года, то это увеличение не кажется каким-то кошмаром. Водители маршруток тоже люди, им надо семьи кормить, ну и по 25 рублей также надо на 4 года растинуть, и еще считать удобно
5 14
Что с ботаника возьмёшь..
5 0
«Водители маршруток тоже люди, им надо семьи кормить,»
Остальные жители города Бердска не люди? Они деньги печатают? Мне лично зарплату за последние 10 лет не только не увеличили, но в покупательной-долларовой способности очень сильно уменьшили, а вам? Импортную технику у нас никто не отменял, а там цены ох как за курсом доллара прыгают, а обратно снижаться следом за курсом забывают……
11 4
Устройтесь водителем маршрутки.
У них-то ЗП космос, а сейчас так и ещё вырастет.
3 8
Так вот если учитывать что бензин и др. за все это время увеличивался в цене, значит у водителей не увеличивалась зарплата, а уменьшалась, потому хозяину маршрутки гешефт надо отдать фиксированный
2 2
Если муниципальный дорожает на 3 рубля, то и маршрутки должны тоже на 3 рубля. Что за округление?
6 2
хоть и неприятно предстоящее повышение, но маршрутчики последнее время стали злые и дёрганые по причине низкой прибыли. Даже высаживали народ, если оставалась пара человек, а ехать далеко (15-ка).
6 1
Ответ ботанику ,да ты сам хоть себе не ври .,хотя бы себе наедине себе скажи твой доход и семьей не прикрывайся.У вас есть жены которые не работают и часто перед подругами и соседями хвалятся ,что имея маршрут и сидя на диванене работая имеют 1500 в день и при этом уже шофера себе зп взяли. И не прекрывайтесь налогами ,вы платите один раз в год ,а нянечка в садике получая 12000тыс в месяц ежемесячно платит налог какой ты хоть знаешь? Если по правде уменьшать нужно проезд в маршрутках. Если что обоснуй затраты и учитесь считать пусть пусть ваши жены умерят свои аппетиты и идут работать ,а не по заграницам ездить ,научили своих мужей только плакать и что вам семью кормить нужно,а станочникам стоя за станком и получая 25000тыс в месяцне нужно семью кормить? Не хнычте ,наш город маленький и вы как поарене цирковой катаетесь и собираете деньги и еще водители часто ваши после глубокого пахмелья ездят и много хамов. Проверок вам нужно побольше ,а то у вас в головах купим всех и находятся такие что выводят в рейс после пьянок . Может рот закроите своим любовницам какой у меня крутойухожор я не вас имею ввиду а есть такиев вашем окружении. Давайте обоснуйте повышение в расчетах и опубликуйте населению ,а не комиссии .
6 2
Ничего не понял, какие жены, какие любовницы, я на науку работаю, к маршруткам отношения не имею
0 0
Что изменится для пассажиров в лучшую сторону ?Зарплату не повышают несколько лет. Повышение на 5 руб. вроде бы ни так и много, но это за одну поездку ! Проехать на работу
туда — обратно уже 20 руб в день, в месяц в среднем 440 руб. Отвезти ребенка в садик, школу и т.д. — для семейного бюджета это уже более, чем ощутимо. Во всех странах Новый год радость, а у нас трагедия.
14 1
«Во всех странах Новый год радость, а у нас трагедия.»
Вранье
0 6
Почему вы инфляционное повышение связываете с изменением в лучшую сторону?
Вчера литр бензина стоил 45, сегодня 50. Что изменилось для меня в лучшую сторону? Литр как был литром, так и остался. Бензин не стал бензинистее. просто выросли мои траты на него. Так и тут. Цена услуги формируется от себестоимости. А не наоборот. И это — цепная реакция.
Вот вырос бенз, маршрутчики подняли цену.
Вы, к примеру, пекарь. Вас напрягают траты на бензин и проезд в маршрутке. Вы поднимаете цены на свои бублики. Цены на бублики тоже кого-то напрягут и заставят поднять свои цены. И так кругом.
Поэтому ждать, что для пассажиров изменится что-то к лучшему в данной ситуации — наивно и бессмысленно. Если же вы противник всего этого — купите маршрутку и возите граждан бесплатно. И это будет действительно «изменение для пассажиров в лучшую сторону».
2 7
«Поэтому ждать, что для пассажиров изменится что-то к лучшему в данной ситуации — наивно и бессмысленно.»
ВЫ были бы правы только в одном случае, когда на одном авто 3 маршруте цена 21 руб, а на другом авто 3 маршруте 25 руб и ты решаешь на остановке подождать нужного водителя! В данной ситуации у людей нет выбора, нет конкуренции! Все тупо задрали цены.. Вляпался только работяга работающий на дядю, у которого миллион причин не подымать тебе зарплату не на копейку!
5 1
Ах если бы, ах если бы… не жизнь была б, а песня бы…
*вот щас бы цены старые, года этак 1988, да к новым-то зарплатам в тыщах…
*а еще летучие машины чтоб, как в «Пятом элементе»…
*вареников с вишнями…
Я часто езжу на маршрутках, можете себе представить, и мне тоже не нравится то, что они подорожают.
Но я не питаю иллюзий. Поэтому все негативные изменения для меня не «ацкая неожиданность», а вполне себе предсказуемый результат. Ну ежу ж понятно, что рванет в цене бензин — и всё вокруг автоматом.
И меня удивляет, что кто-то живёт еще в розовых очках и ждёт перемен к лучшему.
1 2
Что значит перевозчики должны собраться и обсудить. Это согласованность действий, что нарушает закон » О противодействии коррупции». Я первый в ФАС и прокуратуру жалобу подам.
2 0
Это ещё ,как говорится бабушка надвое сказала. А у нас ,в Татарске, уже есть.
0 1
ха! че вы ждете от ихних совещаний,они подумают и сделают 30р
0 0