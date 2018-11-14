КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам
Продам 2-ю квартиру в новом доме!!!
продам
Продам 1 комнатную квартиру
продам 89139897337 Анна
Продам 1 комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Класть асфальт в снег и дождь разрешили дорожникам России

«Бронзу» всероссийского первенства завоевал боксер из Бердска

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

В деле об убийстве Игоря Талькова через 27 лет появились новые обстоятельства

Нянь и репетиторов первый год штрафовать за сокрытие доходов не будут

11 тысяч налоговых уведомлений не получили жители Бердска

Выбирают из трех имен название аэропорту Толмачево в Новосибирске

Ротенберг: от Крымского моста к Тамани

Сгорел частный дом в Бердске

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


11 тысяч налоговых уведомлений не получили жители Бердска

30 тысяч бердчан уже забрали свои налоговые уведомления в отделениях Почты России. Отсутствие уведомления — не причина для неуплаты налогов.

14.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
11 тысяч налоговых уведомлений не получили жители Бердска

Срок оплаты налога — 1 декабря

В минувший понедельник, 12 ноября, на совещании в мэрии Бердска начфин горадминистрации Евгений Шмендель сообщил, что порядка 380 тысяч налоговых уведомлений не получили жители Новосибирской области. Почта России сообщила, что из полученных для доставки 946 тысяч налоговых уведомлений, уже доставлено более 700 тысяч, а это составляет около 75%.

-В адрес жителей Бердска поступило свыше 41,4 тысяч налоговых уведомлений, 30 тысяч из которых уже доставлены, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» представитель сибирского филиала Почты России Галина Гордеенко.

Стоит отметить, что срок оплаты налогов — до 1 декабря. Как подчеркнул Евгений Шмендель — отсутствие налоговых уведомлений, не является причиной для его не оплаты.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:32:010053:13, г. Бердск, улица О.Кошевого, дом 7 Класть асфальт в снег и дождь разрешили дорожникам России «Бронзу» всероссийского первенства завоевал боксер из Бердска

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Отказался от уведомлений печатных — зачем бумагу переводить?
    Да и потом оплачивать квитанцию в банке — лишняя потеря времени.
    Зашел на nalog.ru , ознакомился, там же оплатил онлайн.
    По времени заняло 2 минуты.
    Просто и удобно.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    у меня о сих пор на на nalog.ru не поступало никаких уведомлений, проверял с утра….точно так же было в прошлом году — информация поступила в декабре ,где то к 10 числу…
    вот вам и «цифровые технологии» … :-!
    в итоге стал сам платить онлайн ,заранее и с небольшой переплатой, примерно…вот и сегодня в личном кабинете показана переплата , а уведомления нет…И?

    Thumb up 3 Thumb down 2

    • Аноним

      проверьте еще раз:
      1. Заходим в личный кабинет на nalog.ru
      2. заходим в раздел «мои налоги»
      3. Там есть виды налогов и внизу налоговое уведомление (его можно скачать и посмотреть). Дата формирования уведомления у меня 23 августа 2018 года — именно с этой даты оно было доступно у меня в личном кабинете.

      Также можете проверить свое имущество в разделе «мое имущество».
      Причем там отмечено как актуальное, там и снятое с регистрации с указанием точной даты (в случае отчуждения: продажи, дарения и так далее).

      Того что вы описываете не может быть в принципе.
      Если вдруг это действительно так, а не вброс банальный, то сделайте скриншот и отправьте в налоговую по обратной связи из личного документа. Но я в такое не верю, уж извиняйте.

      Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика