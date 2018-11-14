Класть асфальт в снег и дождь разрешили дорожникам России
«Бронзу» всероссийского первенства завоевал боксер из Бердска
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
В деле об убийстве Игоря Талькова через 27 лет появились новые обстоятельства
Нянь и репетиторов первый год штрафовать за сокрытие доходов не будут
11 тысяч налоговых уведомлений не получили жители Бердска
Выбирают из трех имен название аэропорту Толмачево в Новосибирске
Ротенберг: от Крымского моста к Тамани
Отказался от уведомлений печатных — зачем бумагу переводить?
Да и потом оплачивать квитанцию в банке — лишняя потеря времени.
Зашел на nalog.ru , ознакомился, там же оплатил онлайн.
По времени заняло 2 минуты.
Просто и удобно.
2 1
у меня о сих пор на на nalog.ru не поступало никаких уведомлений, проверял с утра….точно так же было в прошлом году — информация поступила в декабре ,где то к 10 числу…
вот вам и «цифровые технологии» …
в итоге стал сам платить онлайн ,заранее и с небольшой переплатой, примерно…вот и сегодня в личном кабинете показана переплата , а уведомления нет…И?
3 2
проверьте еще раз:
1. Заходим в личный кабинет на nalog.ru
2. заходим в раздел «мои налоги»
3. Там есть виды налогов и внизу налоговое уведомление (его можно скачать и посмотреть). Дата формирования уведомления у меня 23 августа 2018 года — именно с этой даты оно было доступно у меня в личном кабинете.
Также можете проверить свое имущество в разделе «мое имущество».
Причем там отмечено как актуальное, там и снятое с регистрации с указанием точной даты (в случае отчуждения: продажи, дарения и так далее).
Того что вы описываете не может быть в принципе.
Если вдруг это действительно так, а не вброс банальный, то сделайте скриншот и отправьте в налоговую по обратной связи из личного документа. Но я в такое не верю, уж извиняйте.
0 0