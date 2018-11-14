11 тысяч налоговых уведомлений не получили жители Бердска

В минувший понедельник, 12 ноября, на совещании в мэрии Бердска начфин горадминистрации Евгений Шмендель сообщил, что порядка 380 тысяч налоговых уведомлений не получили жители Новосибирской области. Почта России сообщила, что из полученных для доставки 946 тысяч налоговых уведомлений, уже доставлено более 700 тысяч, а это составляет около 75%.

-В адрес жителей Бердска поступило свыше 41,4 тысяч налоговых уведомлений, 30 тысяч из которых уже доставлены, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» представитель сибирского филиала Почты России Галина Гордеенко.

Стоит отметить, что срок оплаты налогов — до 1 декабря. Как подчеркнул Евгений Шмендель — отсутствие налоговых уведомлений, не является причиной для его не оплаты.