«Бронзу» всероссийского первенства завоевал боксер из Бердска

С 4 по 10 ноября в Иркутске прошло первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу памяти семикратного чемпиона РСФСР Мигерова среди юношей 16 лет, юниоров 17 лет.

Турнир собрал участников со всей России: Забайкальского, Алтайского, Красноярского края, Республик Саха-Якутии, Бурятии, Удмуртии, Хакасии, Иркутской и Новосибирской области.

Воспитанник спортивной школы «Олимп» Даниил Ивановский выступал в весовой категории 81 кг и завоевал бронзовую медаль. Подготовил призера тренер СШ «Олимп» Евгений Рользин, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.