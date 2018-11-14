Угнали и сожгли такси на дачах в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска задержаны подозреваемые в угоне автомобиля такси, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 12 ноября двое неизвестных вызвали такси и, приехав к одному из домов на улице Магистральной, угрожая водителю, угнали автомобиль. Транспортное средство было обнаружено в селе Кубовая Новосибирской области с повреждениями лобовой части и следами поджога в салоне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое жителей Калининского района в возрасте 21 и 23 лет. Старший из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности за угон. Как было установлено оперативниками после угона подозреваемые бросили автомобиль в одном из садовых товариществ и подожгли изнутри с целью сокрытия преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). В отношении ранее не судимого фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Второй подозреваемый был заключен под стражу. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности данного фигуранта. Всех пострадавших от действий лица, изображенного на фото просим незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: (383) 232-20-09; 8-913-781-7899.