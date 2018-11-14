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За взятку чиновник закрывал глаза на незаконную торговлю в Новосибирске

За год специалист отдела потребительского рынка получил на счет 55 тыс. рублей от предпринимателя. Взамен представитель власти не составлял административные протоколы.

14.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За взятку чиновник закрывал глаза на незаконную торговлю в Новосибирске

Каждый месяц бизнесмен перечислял чиновнику 5000 рублей

Перед судом предстанет бывший сотрудник администрации Центрального округа Новосибирска, обвиняемый в получении взятки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Зампрокурора Заельцовского района Новосибирска Алексей Ярик утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего специалиста отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Центрального округа.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя).

По версии следствия, чиновник согласно своей должностной инструкции был уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях. В январе 2017 года он обратился к гражданину, осуществляющему торговлю в неустановленном месте у жилого дома №155 по Красному проспекту, и предложил ему ежемесячно передавать денежные средства в сумме 5000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении в отношении данного лица.

По ранее достигнутой договоренности гражданин перечислил с 25 января по 11 декабря 2017 года на указанный обвиняемым банковский счет денежные средства в общей сумме 55 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Заельцовский районный суд Новосибирска.


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