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Третий раз за год проиндексировали зарплату работникам РЖД

Заработки железнодорожников растут следом за инфляцией. За 2018 год их зарплаты увеличились на 3,4%.

14.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Третий раз за год проиндексировали зарплату работникам РЖД

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Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел сетевое селекторное совещание, в ходе которого подвел итоги работы компании за октябрь, сообщает пресс-служба холдинга. В ходе совещания Олег Белозёров сообщил, что с 1 ноября заработная плата работников компании индексируется на 0,3%. Это третья индексация за текущий год, предыдущие прошли 1 марта и 1 октября 2018 года, передает «Гудок».

В пресс-службе напомнили, что индексация проводится в соответствии с коллективным договором компании, предусматривающим индексацию заработной платы работников компании дважды в год на основании данных о росте цен на потребительские товары и услуги. Поскольку министерство в октябре выпустило обновленный прогноз, ОАО «РЖД» потребовалось провести дополнительную индексацию. Таким образом, в 2018 году заработная плата сотрудников компании проиндексирована на 3,4%.

Также глава компании отметил, что в январе — октябре тарифный грузооборот возрос на 4,4% к январю — октябрю 2017 года, а с учетом пробега приватных вагонов в порожнем состоянии – на 4,2%. Погружено 1 млрд 73 млн тонн грузов, что выше прошлого года на 2,7%.

В январе — октябре пассажирооборот на инфраструктуре ОАО «РЖД» вырос к 2017 году на 5,2%, в том числе в дальнем следовании – на 6%, в пригородном сообщении – на 2,9%. Количество отправленных пассажиров увеличилось на 3,1%.


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(1) Комментарий

  1. Бывший железнодорожник

    Уволился с ржд год назад,и не капли не жалею! Индексируют з/п на 0.3% смех да и только! А потом тут же урезают тариф, и находят надуманые способы лишить работника на все 100% лоховская шаражка стала Ржд. Народ валом бежит, остаються только деревенские, и, пенсионеры, и кредитные люди.кому деваться не куда! Работал машинистом в данной шараге

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