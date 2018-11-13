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Фото: зачем делали тротуар к Белокаменному, если его вообще не чистят?

Для кого сделали тротуар по левой стороне по ул. Лунной к Белокаменному.

13.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сашка:
Интересно, для кого сделали тротуар по левой стороне по ул. Лунной к Белокаменному. Если его вообще не чистят?

Фото: зачем делали тротуар к Белокаменному, если его вообще не чистят?


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