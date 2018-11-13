Доказывают разрушения домов пострадавшие от грунтовых вод в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» собирал вопросы для вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова. Часть ответов на вопросы уже опубликована с пометкой «Ответы Захарова на вопросы бердчан». Некоторых горожан горожан волную последствия затопления грунтовыми водами.Владимир Николаевич рекомендует идти в администрацию.

Что делать жителям частных домов, чьи дома частично пострадали от грунтовых вод? Куда подавать документы, если «футболят»? Как документально доказать, что разрушения есть?

-Собственники жилых домов, расположенных на территории, подвергнутой подтоплению грунтовыми водами, в случае необходимости оказания им помощи, вправе обратиться с заявлением в общественную приемную главы Бердска.

В городе действует межведомственная комиссия по оценке соответствия жилых помещений требованиям, предъявляемым к ним, в полномочия которой входит обследование и оценка жилья в Бердске. При обращении в эту комиссию с целью оценки состояния жилья необходимо предоставить заявление, заключение проектно-изыскательной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения с целью установления их работоспособности, надежности дома, обеспечения безопасного пребывания граждан и сохранности инженерного оборудования, копии правоустанавливающих документов на дом, заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по меньшей мере 6 частных домов из 400 попавших в зону затопления грунтовыми водами имеют те или иные разрушения.