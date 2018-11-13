В музее истории АО «Искитимцемент» состоялась встреча «Не расстанусь с комсомолом…»

Мероприятие было посвящено 100-летию со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).От цементников ребята узнали об истории ВЛКСМ, о комсомольском движении в Искитиме, о том, чем жили и как трудились его представители. Особое внимание заводчане уделили возведению второй площадки предприятия: в 1959 году на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку прибыли 300 комсомольцев. Кроме того, молодежь Искитима и других городов Новосибирской области провела более 150 воскресников. Для комсомольцев составили специальный график: каждый выходной 1000-1200 человек приезжали на помощь строителям. Они шли по улицам в рабочих спецовках, колоннами, с флагами, музыкой и песнями. На площадке комсомольцы вручную разбирали кирпичи, рыли траншеи, укладывали арматуру, обустраивали каналы для прокладки кабелей и водопровода. Одновременно возводился корпус шиферного цеха. И здесь комсомольцы не оставались в стороне. Чтобы запустить производство, требовались специалисты. Более 80 человек, в их числе 46 комсомольцев, отправились учиться на профильные предприятия.

Цементники поделились со своими юными гостями и личными воспоминаниями. Например, Надежда Владимировна Бессонова сообщила о том, что в 1967 году принимала участие в подготовке послания для комсомольцев будущего. Капсулу с письмом вскрыли в 2017-м, все записи сохранились. Их передали в городской музей, а копии страниц, подготовленных цементниками, – в музей истории АО «Искитимцемент». Владимир Валентинович Булышев ответил на, казалось бы, риторический вопрос: «Что значит быть комсомольцем?». Виталий Георгиевич Майоров рассказал об участии в XIX Съезде ВЛКСМ, Наталья Николаевна Козицина – о работе комитета комсомола, Валерий Александрович Баранчиков – о спортивной жизни активистов движения. Председатель городского Совета ветеранов Николай Николаевич Небрачный, ранее занимавший должность начальника отдела кадров цементного завода, также вспомнил комсомольское прошлое и поблагодарил представителей Совета ветеранов АО «Искитимцемент» за организацию мероприятия.

Пообщался со школьниками и генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Петрович Скакун. Он вступил в ряды ВЛКСМ в 16 лет в техникуме, оставался активистом движения и во время службы в армии, входил в стройотряд, был секретарем комсомольской организации Ачинского цементного завода.

«Однажды поздней осенью вместе с другими ребятами-комсомольцами планировал дорожки и копал траншеи под кабели в центральном парке Победы Ачинска. Сейчас гуляю там с внуками и рассказываю, как мы обустраивали парк, – говорит Владимир Петрович. – Нам хотелось помогать всем и во всем, делать окружающий мир лучше и интереснее. Уверен, в нашей жизни и сегодня есть место подвигу и главным человеческим ценностям – дружбе, взаимопомощи, ответственности. Как и раньше, важно найти себя, быть полезным обществу и государству».